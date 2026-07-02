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Tesla dépasse les attentes avec 480 126 livraisons au deuxième trimestre 2026

3 min.
2 Juil. 2026 • 15:34
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Le retour en grâce est spectaculaire : Tesla signe un net rebond commercial au deuxième trimestre 2026. Le constructeur américain a livré 480 126 véhicules entre avril et juin, soit plus de 120 000 unités supplémentaires par rapport aux 358 023 livraisons enregistrées au premier trimestre. Le résultat dépasse largement les prévisions des analystes et constitue le meilleur deuxième trimestre de l’histoire de Tesla en volume.

Les Model 3 et Model Y restent au centre de la reprise

La très grande majorité des livraisons concerne les Model 3 et Model Y : 467 762 exemplaires ont été remis à leurs clients durant le trimestre. Les 12 364 véhicules restants regroupent les autres modèles de la gamme, dont le Cybertruck ainsi que les dernières unités des Model S et Model X.

Model 3 Standard Hero Desktop EMEA

Tesla a parallèlement produit 451 758 véhicules. Le décalage entre production et livraisons suggère que le groupe a puisé dans ses stocks pour répondre à la demande, un signal généralement suivi de près par les investisseurs. Le trimestre permet aussi à Tesla de retrouver son meilleur niveau de ventes depuis le troisième trimestre 2025, lorsque le constructeur avait frôlé les 500 000 livraisons.

Une performance portée par l’Europe et le renouvellement du Model Y

La hausse s’explique notamment par une amélioration de la demande sur plusieurs marchés européens, alors que Tesla continue de faire face à une concurrence intense des constructeurs chinois et à un marché américain plus fragile. Le renouvellement du Model Y, modèle central de la marque, semble également soutenir les volumes.

Les livraisons dépassent ainsi nettement le consensus établi autour de 400 000 à 406 000 véhicules. Cette progression ne fait toutefois pas disparaître les interrogations sur la capacité de Tesla à maintenir durablement sa croissance automobile après plusieurs trimestres plus difficiles.

Les investisseurs attendent désormais les résultats financiers

Les chiffres de livraison ne donnent pas encore une image complète de la rentabilité du trimestre. Tesla doit publier ses résultats financiers le 22 juillet prochain, avec une attention particulière portée aux marges, à l’activité de stockage d’énergie et aux projets d’autonomie. Malgré la place grandissante accordée aux robotaxis et à l’intelligence artificielle, la vente de voitures électriques reste aujourd’hui le principal moteur économique du groupe.

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