TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet BYD dépasse Tesla sur l’année 2025 : un tournant historique pour le marché mondial du VE
Hors-Sujet

BYD dépasse Tesla sur l’année 2025 : un tournant historique pour le marché mondial du VE

30 Déc. 2025 • 13:10
0

C’est une première qui marque un basculement plus que symbolique dans l’industrie automobile : le constructeur chinois BYD a en effet dépassé Tesla sur l’ensemble de l’année en termes de ventes de véhicules électrifiés. Longtemps considéré comme l’outsider asiatique face au pionnier américain, BYD s’impose désormais comme le nouveau leader d’un marché en pleine recomposition.

Une domination construite sur le volume et la diversité

Dans les chiffres, BYD a livré 2,1 millions de véhicules électriques et hybrides depuis le début de l’année 2025, contre 1,65 million d’immatriculations estimées pour Tesla à la fin de l’année. Contrairement à son concurrent américain, historiquement focalisé sur le 100 % électrique, BYD a bâti sa progression sur une stratégie plus large, combinant véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables. Cette approche lui a permis de toucher un public plus vaste, notamment sur son marché domestique chinois, aujourd’hui le plus important au monde pour l’électromobilité.

BYD Seal Voiture

BYD bénéficie également d’une intégration verticale poussée. Le groupe conçoit et fabrique lui-même ses batteries, ses moteurs et une grande partie de ses composants clés, ce qui est évidemment un avantage décisif dans un contexte de tensions sur les chaînes d’approvisionnement et de pression sur les coûts.

Tesla face à un environnement plus… compliqué

De son côté, Tesla reste un acteur majeur et extrêmement rentable, mais le fabricant fait face à une concurrence accrue, à des ajustements de prix répétés et à une croissance plus modérée (voire une décroissance) sur certains marchés clés. Tesla conserve une forte image technologique, mais son avance industrielle s’est réduite et l’image sulfureuse d’Elon Musk n’est pas vraiment un atout pour la marque.

Le dépassement de Tesla par BYD illustre surtout la montée en puissance fulgurante des constructeurs chinois sur la scène internationale : en 2025, la Chine est ainsi devenue leader en nombre de voitures produites.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Elon Musk pas content Hors-Sujet

Tesla : les ventes ont chuté de 13% sur le premier trimestre 2025

Model-3-Standard-Hero-Desktop-EMEA Matériel

Tesla Model 3 Standard : prix, autonomie et fiche technique de la Tesla la plus abordable

Tesla Model S Hors-Sujet

Tesla n’occuperait plus que 0,8% de part de marché en Europe

Tesla Gigafactory Hors-Sujet

Tesla annonce une nouvelle baisse de ses ventes pour le second trimestre consécutif

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence artificielle

La Chine va interdire aux IA de manipuler les émotions humaines

30 Déc. 2025 • 14:10
0 Internet

L’Administration du cyberespace de Chine a proposé une nouvelle législation visant à restreindre drastiquement la...

Pierre Bordage

Pierre Bordage est mort : la science-fiction française perd l’un de ses géants

30 Déc. 2025 • 11:50
0 Geekeries

La littérature de science-fiction française est en deuil. Pierre Bordage, figure incontournable du genre et auteur parmi les plus lus et...

Manette Stadia

Google tourne définitivement la page Stadia : l’outil Bluetooth pour la manette va disparaître

30 Déc. 2025 • 10:30
0 Matériel

Alors que l’on approche du troisième anniversaire de l’arrêt de Stadia, l’ultime vestige encore actif du service de cloud...

Meta Logo

Meta rachète Manus, une start-up IA, pour plus de 2 milliards de dollars

30 Déc. 2025 • 9:04
0 Hors-Sujet

Meta poursuit ses achats stratégiques en acquérant Manus, une start-up proposant des agents d’intelligence artificielle polyvalents...

OnePlus Turbo 6

OnePlus confirme une énorme batterie de 9 000 mAh pour ses smartphones Turbo 6

29 Déc. 2025 • 20:56
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a dévoilé un aperçu sur sa nouvelle gamme de smartphones dédiés au gaming, les Turbo 6 et 6V, confirmant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article États-Unis : manifestations devant des Apple Store pour le retour de l’app ICEBlock

États-Unis : manifestations devant des Apple Store pour le retour de l’app ICEBlock

30 Dec. 2025 • 14:30

image de l'article Spilled! : le jeu de nettoyage écolo passe du PC à l’iPhone (sortie App Store)

Spilled! : le jeu de nettoyage écolo passe du PC à l’iPhone (sortie App Store)

30 Dec. 2025 • 13:05

image de l'article Apple brevète une coque intelligente pour faire disparaître les boutons de l’iPhone

Apple brevète une coque intelligente pour faire disparaître les boutons de l’iPhone

30 Dec. 2025 • 11:27

image de l'article Roomba élargit la prise en charge de Matter et devient compatible HomeKit

Roomba élargit la prise en charge de Matter et devient compatible HomeKit

30 Dec. 2025 • 9:57

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site