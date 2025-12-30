BYD dépasse Tesla sur l’année 2025 : un tournant historique pour le marché mondial du VE

C’est une première qui marque un basculement plus que symbolique dans l’industrie automobile : le constructeur chinois BYD a en effet dépassé Tesla sur l’ensemble de l’année en termes de ventes de véhicules électrifiés. Longtemps considéré comme l’outsider asiatique face au pionnier américain, BYD s’impose désormais comme le nouveau leader d’un marché en pleine recomposition.

Une domination construite sur le volume et la diversité

Dans les chiffres, BYD a livré 2,1 millions de véhicules électriques et hybrides depuis le début de l’année 2025, contre 1,65 million d’immatriculations estimées pour Tesla à la fin de l’année. Contrairement à son concurrent américain, historiquement focalisé sur le 100 % électrique, BYD a bâti sa progression sur une stratégie plus large, combinant véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables. Cette approche lui a permis de toucher un public plus vaste, notamment sur son marché domestique chinois, aujourd’hui le plus important au monde pour l’électromobilité.

BYD bénéficie également d’une intégration verticale poussée. Le groupe conçoit et fabrique lui-même ses batteries, ses moteurs et une grande partie de ses composants clés, ce qui est évidemment un avantage décisif dans un contexte de tensions sur les chaînes d’approvisionnement et de pression sur les coûts.

Tesla face à un environnement plus… compliqué

De son côté, Tesla reste un acteur majeur et extrêmement rentable, mais le fabricant fait face à une concurrence accrue, à des ajustements de prix répétés et à une croissance plus modérée (voire une décroissance) sur certains marchés clés. Tesla conserve une forte image technologique, mais son avance industrielle s’est réduite et l’image sulfureuse d’Elon Musk n’est pas vraiment un atout pour la marque.

Le dépassement de Tesla par BYD illustre surtout la montée en puissance fulgurante des constructeurs chinois sur la scène internationale : en 2025, la Chine est ainsi devenue leader en nombre de voitures produites.