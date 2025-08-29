TENDANCES
Tesla n'occuperait plus que 0,8% de part de marché en Europe
Tesla n’occuperait plus que 0,8% de part de marché en Europe

29 Août. 2025 • 16:35
1

Cela commence à ressembler à une déroute : si l’on en croit les données de l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), les ventes de Tesla en Europe ont chuté d’environ 40 % au premier semestre 2025. Cette dégringolade s’explique par la montée en puissance des constructeurs chinois, en particulier BYD qui de son côté grignote rapidement des parts de marché grâce à des modèles compétitifs et technologiquement à la pointe.

Tesla Model S

Mais un autre facteur joue contre Tesla : l’image (très) polarisante d’Elon Musk, dont les prises de position politiques médiatisées semblent avoir refroidi une bonne partie des consommateurs européens, au moment même où l’offre de VE devient pléthorique. Résultat : la part de marché du constructeur américain est tombée sous la barre des 1 % en Europe (0,8%), une situation particulièrement préoccupante alors même que les ventes globales d’EV ont progressé de plus de 30 % sur le vieux continent.

Pendant que Tesla vacille, ses rivaux affichent une santé insolente. BYD a écoulé près de 13 500 véhicules en juillet, contre seulement 8 800 pour Tesla, confirmant son nouveau statut de leader. Volkswagen, Skoda, Vauxhall et Dacia enregistrent aussi des gains notables, tandis que le groupe Volkswagen domine largement le marché avec plus de 872 000 immatriculations sur les sept derniers mois (+ 5 %).

Un commentaire pour cet article :

  • Chris(via l'app )
    29 Août. 2025 • 17:33
    Deux collègues en BYD bloqués des semaines sans voiture fonctionnelle. Je pense que ce sont les chiffres d’immatriculation mais pas de ventes, la marque est mauvaise.

