Tesla part à l’assaut du marché indien

Tesla fait son entrée en Inde en ouvrant son premier showroom dans le pays, près de neuf ans après les premières annonces d’Elon Musk. Situé à Mumbai, le « centre d’expérience » présente le Model Y, importé de Shanghai, avec deux versions disponibles à partir de ₹59,89,000 (environ 70 000 euros). Les clients peuvent déjà commander le véhicule, les livraisons étant prévues au second semestre 2025. Un dépôt non remboursable d’environ 260 $ est requis. Tesla prévoit également d’installer des stations de recharge à Mumbai et à Delhi, et une seconde boutique Tesla ouvrira bientôt à New Delhi. L’entreprise américaine espère aussi pouvoir importer des véhicules d’Europe dès lors qu’un accord de libre-échange sera signé entre l’UE et l’Inde.

Malgré l’intérêt de l’Inde pour l’électrification de son parc automobile, Tesla n’envisage pas encore de produire des véhicules localement, et ce malgré les appels du gouvernement Modi. Tesla profite toutefois d’un récent allègement des taxes à l’importation pour s’implanter dans un marché largement dominé par les deux-roues électriques. Alors que Tesla subit un fort recul de ses ventes aux États-Unis, en Europe et en Chine, cette expansion en Inde apparait d’autant comme une bonne nouvelle pour la marque américaine. La part de marché mondiale de Tesla a fortement baissé, et la pression accrue de la concurrence, notamment de la part du chinois BYD, ne laisse plus beaucoup de marges de manœuvres à la firme dirigée par Musk.