KultureGeek Hors-Sujet Tesla : des bénéfices en chute libre mais aussi des livraisons record
Hors-Sujet

Tesla : des bénéfices en chute libre mais aussi des livraisons record

23 Oct. 2025 • 16:25
Tesla a annoncé un nouveau trimestre record avec 497 099 véhicules livrés dans le monde entre les mois de juillet et septembre 2025, ce qui est tout simplement  la meilleure performance de la firme automobile. Le chiffre d’affaires a atteint 28,1 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an. Toutefois, la hausse des ventes n’a pas suffi à compenser la baisse des prix de ses modèles électriques et la flambée des dépenses liées à l’intelligence artificielle et à la recherche. Résultat : le bénéfice net du constructeur a chuté de 37 % par rapport à 2024.

Vaibhav Taneja, directeur financier de Tesla, a précisé que les tarifs douaniers sur les pièces et les matières premières importées ont coûté à l’entreprise plus de 400 millions de dollars sur le trimestre. Ce dernier a aussi  ajouté que les investissements en R&D continueront d’augmenter dans les prochains mois, notamment autour des projets d’automatisation et d’IA, ce qui laisse entendre que les bénéfices ne reviendront peut-être pas dans le verts à court terme.

Robotaxi Tesla

Robotaxis et puces maison : les prochains paris d’Elon Musk

Lors de cette conférence financière, Elon Musk a en outre confirmé que les premiers robotaxis sans conducteur seraient déployés d’ici la fin de l’année à Austin (Texas) avant une extension dans huit à dix États américains d’ici fin 2025. Malgré quelques incidents lors des tests, le CEO assure que Tesla avance « avec la plus grande prudence ».

Côté technologie, Musk a également dévoilé la nouvelle puce d’intelligence artificielle AI5, développée en interne et produite conjointement par Samsung au Texas et TSMC en Arizona. Une partie de cette production de puces alimentera les robots humanoïdes Optimus ainsi que et les futurs centres de données de Tesla, qui continuera toutefois d’utiliser les puces NVIDIA en complément. Bref, Tesla est clairement en train de muter vers une entreprise technologique globale, bien loin du seul statut de constructeur automobile.

