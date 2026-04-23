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Tesla dépasse les attentes au premier trimestre et accélère sur le Cybercab, le Semi et le robot Optimus

3 min.
23 Avr. 2026 • 12:05
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Tesla a livré des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes pour le T1 2026, tout en confirmant de très lourds investissements. Le groupe d’Austin a ainsi publié un chiffre d’affaires de 22,4 milliards de dollars et un bénéfice net proche de 500 millions de dollars au premier trimestre 2026, des chiffres qui ont suffi à rassurer (partiellement) un marché pourtant toujours focalisé sur l’autonomie, la robotique et les nouveaux relais de croissance. Au delà de ces très bons résultats financiers, Tesla regarde ailleurs et  prépare  sa prochaine grande phase industrielle.

Tesla assume de nouvelles dépenses pour préparer « la prochaine ère »

Le groupe prévoit désormais d’engager au moins 25 milliards de dollars d’investissements en 2026, contre 20 milliards anticipés auparavant. Le directeur financier Vaibhav Taneja a défendu ce choix sans détour : « Cela semble beaucoup, et nous allons avoir un effet négatif sur le flux de trésorerie pendant le restant de l’année, mais nous pensons que c’est la bonne stratégie pour positionner l’entreprise pour la prochaine ère. » Ce repositionnement vise à financer six lignes de production ou usines supplémentaires liées aux véhicules, aux batteries, à l’IA et à la robotique. Un énorme chantier donc.

tesla model 3 standard

Au niveau des ventes, Tesla a livré près de 358 000 véhicules ce trimestre, en deçà du consensus d’analystes de Factset (381 000) ou des objectifs internes de la firme (365 000).

Cybercab, Semi et Optimus au cœur de la promesse

Tesla a aussi confirmé que les lignes de production du Cybercab et du camion électrique Semi montaient en cadence dès cette année, tandis qu’Optimus avancerait vers une production à plus grande échelle à partir de l’été prochain. Elon Musk a indiqué que la production du robot humanoïde devait commencer « en été, en juillet ou en août », tout en reconnaissant ne pas savoir combien d’unités pourront être produites cette année. Sur le robotaxi, le groupe continue de promettre une extension progressive du service, mais sans vraiment apporter les garanties que beaucoup d’investisseurs attendent sur la conduite autonome sans supervision.

Tesla Bot

Des résultats solides, mais une pression toujours intacte

Le contraste est désormais net chez Tesla : les chiffres tiennent encore la route (hum…), mais la valorisation du groupe dépend surtout de promesses technologiques qui tardent à se réaliser. Le premier trimestre montre que l’entreprise reste capable de surprendre favorablement en terme de résultats financiers, mais cela semble n’être plus suffisant pour le marché, qui attend des gages sur la capacité de Tesla à transformer l’IA, les robotaxis et la robotique en relais de croissance crédibles.

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