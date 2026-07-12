Le récap tech de la semaine : IA, PlayStation, Netflix et Samsung ont animé l’actu

L’actualité tech de la semaine a encore eu ce petit côté « tout arrive en même temps ». L’intelligence artificielle a continué de s’inviter dans les débats, les tribunaux et les produits du quotidien, tandis que le jeu vidéo a confirmé sa grande transition vers le numérique. Le streaming, lui, cherche toujours sa prochaine grande idée pour retenir les abonnés, quitte à regarder du côté de la télévision gratuite ou des réseaux sociaux dédiés au cinéma.

Ajoutez à cela Samsung qui prépare ses prochains smartphones pliables, Nintendo qui organise la transition entre deux générations de consoles, Tesla qui se heurte déjà à des limites réglementaires pour ses robotaxis, et un robot de piscine solaire qui tombe à pic en plein été : la semaine avait largement de quoi nourrir ce nouveau récap tech du dimanche.

L’IA avance, mais les polémiques avancent avec elle

OpenAI a occupé une bonne partie de l’actualité cette semaine. L’entreprise a officialisé le lancement de GPT-5.6 et de ChatGPT Work, avec l’idée de renforcer encore l’usage professionnel de son assistant. L’IA n’est plus seulement un outil pour rédiger un texte, résumer un document ou générer quelques lignes de code : elle devient progressivement une brique de productivité que les entreprises cherchent à intégrer dans leurs usages quotidiens.

Mais la semaine a aussi rappelé que l’IA ne progresse jamais sans son lot de tensions. OpenAI est ainsi accusé d’avoir dissimulé des preuves dans le procès sur les droits d’auteur de ChatGPT, dans le cadre de son bras de fer judiciaire avec plusieurs titres de presse américains. Le sujet est loin d’être anecdotique : derrière cette bataille juridique, c’est toute la question de l’entraînement des modèles d’IA, de la rémunération des contenus et du rapport de force avec les éditeurs qui continue de se jouer.

Dans le même esprit, Midjourney veut désormais forcer les studios de cinéma à dévoiler leurs propres usages de l’IA. La défense est assez habile : si les studios accusent les IA génératives d’exploiter leurs œuvres, Midjourney veut savoir comment ces mêmes studios utilisent eux-mêmes ces technologies. L’ambiance est donc posée : tout le monde surveille tout le monde, et l’IA est devenue à la fois un outil, une menace, un argument juridique et parfois un miroir un peu gênant.

Meta, Instagram et Chat Control : la vie privée sous pression

La semaine a également été marquée par plusieurs sujets autour de la vie privée et de la régulation. Le plus sensible reste sans doute le retour de Chat Control en Europe. Le texte autorise les géants de la tech à scanner volontairement les messages privés des Européens jusqu’en 2028. Officiellement, l’objectif est de lutter contre les contenus criminels. Mais le sujet continue de diviser, car il touche directement au chiffrement, à la confidentialité des échanges et à la frontière entre sécurité et surveillance.

Meta s’est aussi retrouvé dans le viseur de l’Europe. La Commission européenne estime que le design addictif de Facebook et Instagram pose problème au regard du Digital Services Act. Là encore, le sujet dépasse largement une simple question d’interface. Les plateformes sociales ne sont plus seulement jugées sur ce qu’elles hébergent, mais aussi sur la manière dont elles retiennent les utilisateurs devant l’écran. Autrement dit, le fameux « encore une vidéo et j’arrête » commence à intéresser très sérieusement les régulateurs.

Instagram a d’ailleurs dû faire marche arrière après une autre polémique. Le réseau social a retiré sa fonction IA capable de modifier les photos publiques d’utilisateurs. L’idée pouvait sembler amusante sur le papier, mais elle posait une question assez évidente : jusqu’où une plateforme peut-elle aller avec les contenus publiés par ses utilisateurs, surtout lorsque l’IA permet de les transformer facilement ? Cette semaine, Instagram a visiblement compris que la réponse n’était pas « beaucoup plus loin ».

Jeux vidéo : PlayStation, Xbox et Nintendo bougent leurs pions

Le jeu vidéo a lui aussi connu une semaine mouvementée. Le débat autour de la fin des jeux physiques sur PlayStation continue, et l’Europe ne devrait pas s’y opposer. Dans notre article consacré au sujet, on apprend que l’Europe ne va pas empêcher PlayStation d’arrêter les jeux physiques. Pour les joueurs attachés aux boîtes, aux disques et aux étagères bien remplies, ce n’est pas exactement une nouvelle rassurante. Pour les éditeurs, en revanche, le numérique reste plus simple, plus contrôlable et plus rentable.

Microsoft, de son côté, a connu une semaine nettement plus brutale. Le groupe a annoncé 4 800 licenciements et la vente de quatre studios Xbox. Difficile de parler de simple ajustement : la division jeu vidéo de Microsoft continue de se transformer en profondeur, entre restructurations, pression sur les coûts et volonté de mieux rentabiliser ses investissements. En parallèle, le Xbox Game Pass accueille 11 jeux en juillet 2026, preuve que Microsoft veut maintenir l’attractivité de son abonnement même lorsque les coulisses sont plus agitées.

Nintendo, lui, organise déjà l’après-Switch première génération. La firme va arrêter la vente de la Switch 1 en Europe, tout en détaillant la « nouvelle » Switch 2 avec sa batterie amovible. La transition est logique : la Switch originale a marqué une époque, mais Nintendo doit maintenant pousser son nouveau modèle sans donner l’impression d’abandonner trop vite son immense base de joueurs. Un exercice d’équilibriste, version plombier moustachu.

Streaming : Netflix veut tenir ses abonnés, Disney+ regarde vers le gratuit

Le streaming continue de chercher son second souffle. Netflix reste leader, mais la plateforme doit composer avec un problème persistant : certaines grandes séries perdent une partie importante de leur public dès la saison 2. Notre article sur la baisse d’audience des séries Netflix après leur première saison montre bien la difficulté du modèle. Lancer un succès est une chose, garder les spectateurs plusieurs saisons en est une autre.

Netflix explore aussi d’autres pistes, notamment l’ajout de chaînes TV en direct. L’idée peut sembler presque rétro pour une plateforme qui a contribué à bousculer la télévision classique, mais elle répond à une logique très actuelle : recréer des rendez-vous, de la continuité et peut-être un peu moins de choix infini. Parfois, le futur ressemble curieusement à ce qu’il voulait remplacer.

Autre sujet intéressant : Netflix, Sony et Paramount veulent racheter Letterboxd, le réseau social dédié aux critiques de films. Le dossier est stratégique, car Letterboxd concentre une communauté très engagée de cinéphiles. Pour une plateforme ou un studio, disposer d’un tel outil permettrait de mieux comprendre les goûts du public. Mais cela poserait aussi une question délicate : une plateforme de critiques peut-elle rester perçue comme indépendante si elle appartient à un acteur majeur du cinéma ou du streaming ?

Disney+, de son côté, envisage une version gratuite pour voir des films et séries. Le streaming payant cherche donc peut-être à redevenir partiellement gratuit, financé par la publicité. Comme quoi, après avoir remplacé la télévision, les plateformes finissent parfois par redécouvrir certaines de ses recettes.

Samsung prépare ses pliables, Tesla ses robotaxis, la tech ses prochains paris

Sur le front mobile, Samsung prépare activement ses prochains smartphones pliables. Les prix des Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 ont fuité, et la tendance serait à la hausse. Quelques jours plus tard, un autre article évoquait aussi le Galaxy Z Fold 8, avec un nouveau format confirmé par Samsung, un leak et même Spider-Man. Oui, quand un smartphone pliant a besoin d’un super-héros pour alimenter sa communication, on peut dire que le marketing assume le grand spectacle.

Tesla a également fait parler de lui, mais pas forcément pour une bonne nouvelle. Les robotaxis de la marque pourraient être interdits au New Jersey à cause de l’absence de LIDAR. Le sujet illustre parfaitement le décalage entre la vision d’Elon Musk et les exigences réglementaires locales. Tesla mise depuis longtemps sur une approche principalement basée sur les caméras. Certains régulateurs, eux, semblent vouloir des garanties matérielles plus classiques. La conduite autonome avance, mais elle avance rarement en ligne droite.

La robotique française a aussi eu droit à son moment avec UMA, une start-up qui a dévoilé son premier robot humanoïde. Le « enfin presque » du titre résume bien la situation : le secteur progresse, mais on reste encore loin du robot domestique polyvalent qui plie le linge, range la cuisine et évite de marcher sur le chat. Cela dit, voir de nouveaux acteurs français se positionner sur ce terrain reste intéressant à suivre.

Science, espace et tests : de la fusée chinoise au robot de piscine solaire

La semaine a aussi pris un peu de hauteur avec la Chine, qui a réussi une première récupération avec sa fusée réutilisable Long March 10B. Le sujet est important, car la réutilisation des lanceurs reste l’un des leviers majeurs pour réduire les coûts d’accès à l’espace. SpaceX a ouvert la voie, mais la Chine avance rapidement pour combler l’écart.

Enfin, côté test produit, nous avons publié notre avis sur le Aiper Surfer S2, un robot skimmer solaire pensé pour nettoyer la surface des piscines. Ce n’est pas le produit le plus spectaculaire de la semaine, mais il tombe parfaitement dans l’actualité estivale. Entre les feuilles, les insectes, le pollen et les débris qui flottent avant de couler, le robot se positionne comme un complément à un robot de fond. En plein mois de juillet, c’est probablement le genre d’innovation très concrète que certains propriétaires de piscine regarderont avec plus d’attention qu’une nouvelle IA générative.

Ce qu’on retient de cette semaine tech

Cette semaine confirme plusieurs tendances fortes. L’IA continue de s’étendre partout, mais elle arrive désormais avec ses procès, ses usages contestés et ses questions de droits d’auteur. Les plateformes sociales sont de plus en plus surveillées, non seulement pour leurs contenus, mais aussi pour leur manière de capter l’attention. Le jeu vidéo poursuit sa transition vers le numérique, pendant que Microsoft traverse une période de restructuration et que Nintendo prépare l’après-Switch.

Le streaming, lui, cherche à se réinventer entre gratuité, télévision en direct et rachat potentiel de plateformes communautaires. Quant à la tech matérielle, elle continue de regarder vers les pliables, les robotaxis, les robots humanoïdes, l’espace… et même les robots de piscine solaires. Bref, une semaine très KultureGeek : beaucoup d’IA, un peu de science-fiction, quelques inquiétudes réglementaires et juste assez de gadgets pour se rappeler que la tech sert aussi, parfois, à éviter de sortir l’épuisette.