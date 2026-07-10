A cause de l’absence de LIDAR, les robotaxis de Tesla pourraient être interdits… au New Jersey

Les ambitions de Tesla dans les robotaxis pourraient se heurter à un obstacle réglementaire imprévu dans le New Jersey. Un projet de loi décidé au niveau de l’état prévoit en effet un programme pilote de trois ans pour encadrer les véhicules entièrement autonomes, et malheureusement pour Tesla ce programme prévoit des conditions strictes avant toute exploitation commerciale de véhicules autonomes sans superviseur humain.

Un texte centré sur la sécurité des véhicules autonomes

Le projet imposerait aux entreprises de parcourir au moins 50 000 miles sur les routes du New Jersey avec un opérateur de sécurité, sans incident majeur, avant de retirer toute surveillance humaine. Les opérateurs devraient aussi déclarer certains accidents et obtenir l’autorisation de l’État avant de lancer un service payant.

La disposition la plus sensible concerne les capteurs. Les véhicules autonomes devraient intégrer des caméras, mais aussi deux autres types de technologies de perception, comme le lidar et le radar. Cette exigence conviendrait à des acteurs comme Waymo ou Zoox, qui utilisent déjà une combinaison de capteurs, mais poserait en revanche un problème direct à Tesla, dont la stratégie repose essentiellement sur les caméras et l’intelligence artificielle.

La doctrine « vision only » d’Elon Musk dans les choux

Elon Musk défend depuis longtemps l’idée qu’une voiture autonome peut se passer de lidar. Il a déjà qualifié cette technologie de « piège à idiots » et estimé que « quiconque s’appuie sur le lidar est condamné ». En 2025, il résumait encore sa position ainsi : « Les gens ne projettent pas de lasers avec leurs yeux pour conduire. »

Tesla s’oppose au texte et affirme que, tel qu’il est rédigé, ce dernier imposerait des restrictions si sévères que sa technologie autonome « ne pourrait pas légalement fonctionner dans le New Jersey ».

Un débat qui dépasse Tesla

Ce projet de loi pose en tout cas une problématique majeure pour le secteur des robotaxis : faut-il juger la sécurité uniquement sur les résultats (par ex le nombre d’accidents par rapport au nombre de km parcourus) ou imposer dès le départ une architecture multi-capteurs jugée plus fiable ? La réponse pourrait influencer durablement l’expansion des véhicules autonomes aux États-Unis.