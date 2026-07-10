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OpenAI accusé d’avoir dissimulé des preuves dans le procès sur les droits d’auteur de ChatGPT

3 min.
10 Juil. 2026 • 20:00
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Le bras de fer judiciaire entre OpenAI et plusieurs titres de presse américains franchit un nouveau palier. Le New York Times et le Daily News accusent l’entreprise d’avoir caché des éléments importants dans le procès qui l’oppose aux éditeurs sur l’utilisation d’articles protégés par le droit d’auteur pour entraîner ses modèles d’IA générative.

Des journaux contestent la version d’OpenAI

Depuis le début de la procédure, OpenAI affirme que rechercher précisément des contenus journalistiques dans ses jeux de données d’entraînement ou dans d’immenses volumes de conversations ChatGPT serait techniquement lourd et poserait des problèmes de confidentialité. Les plaignants soutiennent désormais que cette défense serait contredite par des informations révélées lors d’une déposition ordonnée par la justice.

Sam Altman

Selon ces plaignants OpenAI aurait déjà mené en interne des recherches sur ses corpus d’entraînement afin d’identifier des œuvres protégées. L’entreprise aurait aussi constitué une base d’environ 78 millions de conversations ChatGPT anonymisées et utilisé des outils internes, dont un filtre associé au projet Giraffe, pour détecter des phénomènes de restitution de contenus.

Des sanctions demandées au tribunal

Les éditeurs demandent au juge de sanctionner OpenAI pour conduite abusive durant la phase de découverte. Ils souhaitent notamment que l’échantillon de 20 millions de conversations fourni par l’entreprise soit écarté, le juge l’ayant précédemment jugé largement inexploitable en raison de nombreuses occultations.

Ian B. Crosby, avocat principal des plaignants, estime que « si OpenAI pensait vraiment que copier le journalisme de nos clients était loyal et légal, elle n’aurait pas caché la vérité ».

OpenAI dénonce des accusations fausses

Sans surprise OpenAI rejette fermement ces accusations. Son porte-parole Drew Pusateri affirme que le Times cherche à « envahir la vie privée » d’utilisateurs sans lien avec l’affaire et promet de défendre « les principes établis de longue date du fair use ». Le dossier reste donc explosif : au-delà d’OpenAI, c’est tout le modèle économique de l’IA entraînée sur le Web qui se retrouve sous pression.

SOURCETechcrunch

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