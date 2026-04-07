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AGI : OpenAI accuse Elon Musk et Meta d’avoir mené une attaque coordonnée à son encontre

3 min.
7 Avr. 2026 • 10:57
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La guerre entre OpenAI et ses rivaux prend un tour de plus en plus frontal. Les médias américains rapportent en effet ce matin que l’entreprise dirigée par Sam Altman a adressé un courrier aux procureurs généraux de Californie et du Delaware pour demander l’examen de « comportements anti compétitifs et impropres ». Au cœur de ce dossier complexe on retrouve Elon Musk, déjà engagé dans une bataille judiciaire majeure contre OpenAI, mais aussi Meta, tous deux cités dans un contexte de pressions, de manœuvres et de tentatives supposées d’influence autour de l’avenir de l’intelligence artificielle générale (AGI)

Un affrontement qui dépasse désormais le simple contentieux judiciaire

Depuis des mois, le conflit entre Elon Musk et OpenAI ne cesse de s’intensifier. L’entrepreneur, cofondateur historique de l’organisation avant sa rupture avec elle, accuse la société d’avoir trahi sa mission initiale en s’éloignant de son modèle non lucratif. OpenAI de son côté décrit depuis longtemps cette offensive comme une campagne de déstabilisation. Avec cette nouvelle lettre, l’entreprise ne se contente plus de se défendre au tribunal : elle cherche à déplacer le combat sur le terrain de la concurrence et des autorités publiques.

OpenAI Logo

Ce changement de ton est révélateur. Pour OpenAI, il ne s’agit plus seulement de répondre à des accusations sur sa gouvernance ou sa structure capitalistique, mais de dénoncer une tentative plus large de prise d’influence sur l’avenir de l’AGI, cet horizon stratégique devenu l’enjeu central de la course mondiale à l’intelligence artificielle.

Meta apparaît en arrière-plan d’un rapport de force plus vaste

La présence de Meta dans cette affaire ajoute une dimension supplémentaire, et suggère qu’OpenAI voit désormais émerger non pas un rival isolé, mais un faisceau d’acteurs susceptibles de converger, directement ou indirectement, contre ses intérêts. Même si les contours exacts de cette accusation restent encore flous, le simple fait que Meta soit mentionné suffit à élargir le dossier au-delà du duel Altman-Musk.

Musk Altman

La bataille pour l’AGI devient aussi « politique » que technologique

La compétition autour de l’IA n’oppose plus seulement des modèles, des talents ou des infrastructures, mais mobilise désormais aussi les cabinets d’avocats sans oublier les autorités de régulation qui se joignent à la partie. À mesure que l’AGI est présentée comme LE basculement historique potentiel de l’IA, les rapports de force entre les grands acteurs de l’IA se font de plus en plus frontaux et directs.

 

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