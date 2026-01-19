Elon Musk vs OpenAI : une bataille judiciaire à 134 milliards de dollars (voire plus…)

Le différend juridique opposant Elon Musk à OpenAI prend une ampleur spectaculaire. Le fondateur de Tesla réclame en effet désormais jusqu’à 134 milliards de dollars à l’organisation qu’il a contribué à créer, dans une procédure qui implique également Microsoft. Un montant hors norme qui propulse cette affaire parmi les litiges technologiques les plus coûteux de l’histoire récente.

Un désaccord ancien sur la mission d’OpenAI

Selon les documents judiciaires, Musk estime qu’OpenAI s’est éloignée de sa vocation initiale de recherche non lucrative. Le multimilliardaire affirme avoir investi environ 38 millions de dollars lors de la phase de lancement de la société, en plus d’un soutien stratégique et relationnel décisif. À ses yeux, la transformation progressive d’OpenAI vers un modèle commercial constituerait une rupture de confiance. La plainte stipule aussi que Musk a été en quelque sorte dépossédé d’une partie des gains réalisés depuis la participation initiale de l’entrepreneur, soit entre 65,5 et 109,4 milliards de dollars, sans oublier les montants réalisés par Microsoft (jusqu’à 25 milliards de dollars), la firme de Redmond étant contractuellement liée à OpenAI.

OpenAI dénonce une action infondée

De son côté, OpenAI rejette fermement ces accusations. L’entreprise qualifie la plainte de « sans fondement » et évoque une campagne de harcèlement judiciaire. Le géant de l’IA affirme que son organisation hybride, combinant entité à but non lucratif et structure commerciale, respecte ses engagements en matière d’innovation responsable et d’intérêt général.

Le conflit prend une dimension stratégique supplémentaire depuis la création de xAI, la société concurrente fondée par Musk, aujourd’hui valorisée à plus de 200 milliards de dollars. Les observateurs y voient un affrontement idéologique autant qu’économique, sur l’avenir de l’intelligence artificielle et ses modèles de gouvernance.

Il est aussi à noter qu’avec la possibilité de dommages punitifs évoquée dans les derniers dépôts de plainte, le montant total des demandes pourrait encore augmenter, au delà donc des 134 milliards de dollars.