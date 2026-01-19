TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Elon Musk vs OpenAI : une bataille judiciaire à 134 milliards de dollars (voire plus…)
Business Tech

Elon Musk vs OpenAI : une bataille judiciaire à 134 milliards de dollars (voire plus…)

2 min.
19 Jan. 2026 • 10:17
0

Le différend juridique opposant Elon Musk à OpenAI prend une ampleur spectaculaire. Le fondateur de Tesla réclame en effet désormais jusqu’à 134 milliards de dollars à l’organisation qu’il a contribué à créer, dans une procédure qui implique également Microsoft. Un montant hors norme qui propulse cette affaire parmi les litiges technologiques les plus coûteux de l’histoire récente.

Un désaccord ancien sur la mission d’OpenAI

Selon les documents judiciaires, Musk estime qu’OpenAI s’est éloignée de sa vocation initiale de recherche non lucrative. Le multimilliardaire affirme avoir investi environ 38 millions de dollars lors de la phase de lancement de la société, en plus d’un soutien stratégique et relationnel décisif. À ses yeux, la transformation progressive d’OpenAI vers un modèle commercial constituerait une rupture de confiance. La plainte stipule aussi que Musk a été en quelque sorte dépossédé d’une partie des gains réalisés depuis la participation initiale de l’entrepreneur, soit entre 65,5 et 109,4 milliards de dollars, sans oublier les montants réalisés par Microsoft (jusqu’à 25 milliards de dollars), la firme de Redmond étant contractuellement liée à OpenAI.

Musk Altman

OpenAI dénonce une action infondée

De son côté, OpenAI rejette fermement ces accusations. L’entreprise qualifie la plainte de « sans fondement » et évoque une campagne de harcèlement judiciaire. Le géant de l’IA affirme que son organisation hybride, combinant entité à but non lucratif et structure commerciale, respecte ses engagements en matière d’innovation responsable et d’intérêt général.

Le conflit prend une dimension stratégique supplémentaire depuis la création de xAI, la société concurrente fondée par Musk, aujourd’hui valorisée à plus de 200 milliards de dollars. Les observateurs y voient un affrontement idéologique autant qu’économique, sur l’avenir de l’intelligence artificielle et ses modèles de gouvernance.

Il est aussi à noter qu’avec la possibilité de dommages punitifs évoquée dans les derniers dépôts de plainte, le montant total des demandes pourrait encore augmenter, au delà donc des 134 milliards de dollars.

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Elon Musk Internet

Elon Musk met fin à une bataille judiciaire de 128 millions de dollars avec d’anciens dirigeants de Twitter

OpenAI Logo Business

IA et cloud : OpenAI et Amazon (AWS) signent un accord de 38 milliards de dollars

OpenAI Logo Business

OpenAI (ChatGPT) devient la start-up la plus valorisée avec 500 milliards de dollars

OpenAI Logo Business

OpenAI (ChatGPT) atteint 300 milliards de dollars de valorisation après une levée de fonds

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo Icone Application

Google fait appel de sa condamnation pour monopole avec la recherche

19 Jan. 2026 • 9:00
0 Internet

Google a déposé un recours contre la décision de la cour fédérale qualifiant ses activités de recherche en ligne...

Netflix Logo

Netflix veut que les intrigues des films soient répétées pour les spectateurs distraits par leur smartphone

18 Jan. 2026 • 21:50
6 Mobiles / Tablettes

Matt Damon et Ben Affleck ont profité de leur passage dans le podcast Joe Rogan Experience pour la promotion de leur nouveau film The Rip afin...

InnAIO T10 sur iphone

[Test] InnAIO T10 : le traducteur IA magnétique qui veut dépasser Google Traduction

18 Jan. 2026 • 21:44
0 Tests

Le marché des traducteurs instantanés vit un drôle de retour en grâce. Pendant des années, on a considéré...

Avengers Doomsday Steve Rogers Chris Evans

Avengers Doomsday : les teasers ont dépassé un milliard de vues

17 Jan. 2026 • 8:00
0 Geekeries

Marvel a réussi son pari avec le marketing d’Avengers : Doomsday par une série de teasers diffusés d’abord dans les...

NRJ Mobile Logo

De nouveaux opérateurs français ajoutent des frais de résiliation

16 Jan. 2026 • 20:59
3 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom n’est pas le seul opérateur à imposer des frais de résiliation pour ses forfaits sans engagement, voilà...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Formule 1 : Red Bull met en scène l’écosystème Apple lors du lancement de la saison 2026

Formule 1 : Red Bull met en scène l’écosystème Apple lors du lancement de la saison 2026

19 Jan. 2026 • 10:47

image de l'article Apple rend de nouveau hommage à Martin Luther King Jr sur son site

Apple rend de nouveau hommage à Martin Luther King Jr sur son site

19 Jan. 2026 • 9:30

image de l'article Flyover : Apple Plans propose Caen en 3D et met à jour Strasbourg

Flyover : Apple Plans propose Caen en 3D et met à jour Strasbourg

19 Jan. 2026 • 8:22

image de l'article MacBook Pro M5 Pro/Max en approche ? Les stocks des M4 Max sont limités

MacBook Pro M5 Pro/Max en approche ? Les stocks des M4 Max sont limités

19 Jan. 2026 • 7:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site