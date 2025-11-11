TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet OpenAI (ChatGPT) perd un procès pour les droits d’auteur et paroles de chansons
Internet

OpenAI (ChatGPT) perd un procès pour les droits d’auteur et paroles de chansons

11 Nov. 2025 • 20:54
0

Dans une décision qui pourrait faire jurisprudence en Europe, un tribunal en Allemagne a jugé qu’OpenAI avait violé le droit d’auteur en utilisant des paroles de chansons pour entraîner et faire fonctionner ChatGPT. Ce jugement, une première sur le continent, donne raison à la Gema, la société de gestion des droits musicaux allemands, et s’attaque au cœur même du modèle économique de l’intelligence artificielle générative.

ChatGPT OpenAI Logos

L’entraînement des IA jugé comme une violation du droit d’auteur

Le tribunal de Munich a estimé qu’OpenAI était coupable sur deux points. Premièrement, et c’est le point le plus important, il a jugé que le simple fait d’utiliser des œuvres protégées pour entraîner les modèles d’IA constituait une reproduction illégale. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le jugement affirme qu’une « perception indirecte » de l’œuvre est suffisante pour caractériser la violation.

Deuxièmement, et de manière plus classique, la justice a également condamné la restitution des paroles par ChatGPT dans ses réponses. En rendant les textes accessibles au public, OpenAI a porté atteinte aux droits d’exploitation des auteurs sans leur autorisation ni leur rémunération. La plainte initiale portait sur les œuvres de neuf auteurs allemands connus.

La subsistance des créateurs contre le modèle des géants de la tech

Cette décision vient valider la position de la Gema, qui représente près de 100 000 acteurs de l’industrie musicale. Pour l’organisation, « la subsistance des créateurs » est en jeu et les œuvres humaines ne sauraient devenir la « matière première gratuite » des géants de l’IA. C’est une bataille qui dépasse le cas d’OpenAI et s’inscrit dans un mouvement plus large visant à obtenir plus de transparence via des régulations comme l’AI Act européen.

De son côté, OpenAI a exprimé son désaccord avec le jugement et étudie les suites à donner. L’entreprise, dont le service ChatGPT revendique 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, maintient que ses modèles ne stockent pas de données mais « reflètent ce qu’ils ont appris » sur l’ensemble de leurs données d’entraînement. Un argument qui n’a pas convaincu la justice allemande.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT : OpenAI doit conserver les conversations supprimées à cause d’un procès

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT le présente comme un meurtrier d’enfants, il porte plainte contre OpenAI

ChatGPT Recherche Approfondie Internet

OpenAI lance un outil de recherche approfondie sur ChatGPT

ChatGPT OpenAI Logos Internet

OpenAI va retirer GPT-4 de ChatGPT, deux ans après son lancement

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

La PlayStation 5 progresse encore avec 84,2 millions de ventes

11 Nov. 2025 • 20:00
0 Jeux vidéo

Cinq ans après son lancement, la PlayStation 5 a franchi le cap des 84,2 millions d’exemplaires vendus, comme le révèle le...

single day aliexpress 2025 Promos

[Màjx2 – Promo] C’est parti pour Single Day AliExpress : les meilleures offres high-tech pendant 24h

11 Nov. 2025 • 19:00
0
Facebook Bouton Jaime

Meta met fin au bouton « J’aime » de Facebook sur les sites

11 Nov. 2025 • 18:11
0 Internet

Meta a annoncé la fin des emblématiques boutons « J’aime » (Like) et « Partager » de Facebook pour les sites...

Drapeau Union Europeenne

L’Union européenne prépare une loi pour bannir Huawei et ZTE de ses réseaux 5G

11 Nov. 2025 • 17:30
0 Hors-Sujet

L’Union européenne s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la sécurisation de ses infrastructures...

Intelligence Artificielle Robot

Robyn, l’IA empathique conçue par une ancienne médecin de Harvard

11 Nov. 2025 • 16:23
0 Applications

Ancienne membre d’Harvard, la Dr Jenny Shao, a abandonné sa carrière médicale pour lancer Robyn, une application...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Private AI Compute : Google s’inspire d’Apple pour l’IA privée via le cloud

Private AI Compute : Google s’inspire d’Apple pour l’IA privée via le cloud

11 Nov. 2025 • 20:24

image de l'article L’Epic Games Launcher est enfin natif sur les Mac Apple Silicon

L’Epic Games Launcher est enfin natif sur les Mac Apple Silicon

11 Nov. 2025 • 19:25

image de l'article Apple annonce la disponibilité des SOS d’urgence par satellite dans un nouveau pays

Apple annonce la disponibilité des SOS d’urgence par satellite dans un nouveau pays

11 Nov. 2025 • 17:23

image de l'article Samsung SmartThings sur iPhone ajoute le support de Siri pour les routines

Samsung SmartThings sur iPhone ajoute le support de Siri pour les routines

11 Nov. 2025 • 17:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site