ChatGPT : OpenAI doit conserver les conversations supprimées à cause d’un procès

Dans un récent développement lié au procès pour violation de droits d’auteur intenté par le New York Times contre OpenAI, l’entreprise se voit obligée de conserver indéfiniment les conversations supprimées sur ChatGPT. Cette décision judiciaire, qualifiée d’« abus » par Brad Lightcap, directeur des opérations d’OpenAI, suscite des inquiétudes quant à la protection des données des utilisateurs.

Une injonction judiciaire qui bouleverse les pratiques d’OpenAI

Le mois dernier, un tribunal a ordonné à OpenAI de préserver toutes les données qui seraient autrement supprimées. Cela inclut les conversations que les utilisateurs demandent de supprimer ou celles devant être effacées en vertu des lois sur la protection des données. Selon les politiques d’OpenAI, lorsqu’un utilisateur supprime une conversation, celle-ci est conservée 30 jours avant une suppression définitive. Cette pratique est désormais suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Brad Lightcap a vivement critiqué cette décision, la qualifiant d’« abus » qui « abandonne les normes de confidentialité établies de longue date et affaiblit les protections de la vie privée ». OpenAI a annoncé faire appel, estimant que cette injonction va à l’encontre de ses engagements envers ses utilisateurs.

Qui est concerné par cette mesure ?

Cette obligation touche les utilisateurs des versions gratuite, Pro, Plus et Team de ChatGPT. En revanche, les clients de ChatGPT Enterprise, ChatGPT Education ou ceux bénéficiant d’un accord de non-conservation des données ne sont pas concernés. OpenAI précise que les données conservées ne seront pas rendues publiques. Seule une « petite équipe juridique et de sécurité d’OpenAI, contrôlée rigoureusement », y aura accès à des fins légales.

Pour rappel, le différend trouve son origine dans une plainte déposée par le New York Times en 2023 contre OpenAI et Microsoft. Le journal américain accuse les deux entreprises d’avoir copié et utilisé des millions de ses articles pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle. Selon le média, conserver les données des utilisateurs pourrait servir à préserver des preuves pour étayer ses accusations.

Cette affaire soulève des questions complexes sur l’équilibre entre la protection des droits d’auteur et la confidentialité des données. OpenAI, de son côté, défend fermement sa position. Sam Altman, patron de l’entreprise, a déclaré sur X : « Nous pensons que c’était une demande inappropriée qui établit un mauvais précédent. Nous combattrons toute exigence qui compromet la confidentialité de nos utilisateurs ; c’est un principe fondamental ».