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Nintendo détaille la « nouvelle » Switch 2 avec sa batterie amovible en Europe

3 min.
6 Juil. 2026 • 19:15
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Nintendo présente aujourd’hui les modifications de la « nouvelle » Switch 2 qui va débarquer en Europe avec une batterie amovible. Cela fait suite à des changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries, et ce dès février 2027. D’ailleurs, la Switch 1 ne sera plus en vente en Europe dès 2027, justement à cause de sa batterie.

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

À compter du 18 février 2027, les batteries intégrées dans les appareils vendus dans les pays de l’Union européenne devront pouvoir être facilement remplacées par les utilisateurs. C’est là qu’intervient la « nouvelle » Nintendo Switch 2 avec sa batterie amovible. La société avait déjà annoncé en juin qu’un tel modèle allait voir le jour et elle dévoile aujourd’hui les changements.

Une batterie remplaçable et un poids en hausse

La Switch 2 avec la batterie amovible arrivera à l’automne 2026. La capacité de la batterie sera de 5 172 mAh, soit environ 1 % de moins que la version actuelle (5 220 mAh). Le poids va également varier, puisque la révision pour l’Europe pèsera 411 grammes, soit 10 grammes de plus que la version actuelle (401 grammes). En attachant les Joy-Con 2, la console pèsera 548 grammes, soit 14 grammes de plus que la version actuelle (534 grammes).

En parlant des Joy-Con 2, Nintendo fait savoir que les « nouveaux » modèles pouvant être achetés séparément seront disponibles à compter de cet hiver. Rien ne change au niveau de la batterie. Malgré tout, Nintendo annonce un ajout de 2 grammes au niveau du poids de chaque modèle. Le Joy-Con 2 gauche pèsera 68 grammes, là où le modèle droit pèsera 69 grammes.

Vient ensuite le cas des manettes. La révision de la manette Pro Nintendo Switch 2 arrivera cet hiver et sa batterie aura une capacité de 897 mAh, soit 16 % de moins que la version actuelle. Le poids va également varier pour passer de 235 grammes à 228 grammes.

Pour ce qui est de la manette Nintendo 64 pour Nintendo Switch, pas de changement pour la batterie, mais le poids sera de 234 grammes, soit 1 gramme de plus qu’actuellement. Enfin, la manette Nintendo GameCube pour Nintendo Switch 2 va voir sa capacité de batterie perdre 5 % pour atteindre 525 mAh. Son poids va être de 215 grammes, soit 5 grammes de plus qu’actuellement.

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