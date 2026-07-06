Nintendo va arrêter la vente de la Switch 1 en Europe

Nintendo annonce que la première Switch, sortie en 2017, ne sera plus commercialisée en Europe à compter de février 2027. Cela s’explique par des changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries.

La Nintendo Switch 1 va s’arrêter en Europe, 10 ans après sa sortie

Voici ce qu’indique Nintendo sur son site :

À partir de l’été 2026, en prévision des changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries, qui entreront en vigueur à la mi-février 2027, certains produits Nintendo commercialisés en Europe commenceront à être progressivement remplacés par des versions équipées d’une batterie remplaçable par l’utilisateur. Il n’y a aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les produits modifiés équipés de batteries remplaçables par l’utilisateur. Les premiers produits modifiés devraient être disponibles à partir de l’été 2026, et d’autres produits devraient suivre à l’automne, en hiver et au début de l’année 2027. En raison de divers facteurs, il se peut que les produits modifiés ne soient pas disponibles simultanément dans tous les pays européens.

Nintendo arrêtera donc la vente de la première Switch en février 2027 sur son Nintendo Store. Du côté des revendeurs, ils pourront continuer la vente jusqu’à l’écoulement des stocks. Mais ils pourront plus commander de nouveaux exemplaires une fois que leur stock sera écoulé.

Naturellement, vous pouvez vous demander si vous devez faire quelque chose si vous avez déjà une Switch 1. Nintendo indique :

Les changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries, qui entreront en vigueur à la mi-février 2027, ne concernent pas les produits vendus avant cette date. Il n’y a donc aucune mesure à prendre.

Nintendo précise par ailleurs :

À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch — Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027.

Tout cela est spécifique à l’Europe, mais que se passera-t-il dans les autres pays ? Visiblement, Nintendo va continuer à proposer la première Switch un peu partout dans le monde.