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Fusée réutilisable : la Chine réussit une première récupération avec Long March 10B

2 min.
10 Juil. 2026 • 14:20
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La Chine vient de franchir une étape majeure dans sa course aux lanceurs réutilisables. Selon les médias d’État, la fusée Long March 10B a décollé vendredi depuis Hainan avant de voir son propulseur revenir vers la Terre et être récupéré en mer sur une plateforme flottante. Une première pour le programme spatial chinois, qui ambitionne de réduire le coût des lancements et de concurrencer plus directement SpaceX.

Un retour contrôlé six minutes après la séparation

La fusée a quitté le sol à 12h15, heure locale, depuis le sud de la Chine. Environ six minutes après sa séparation de l’étage supérieur, le propulseur est redescendu verticalement avant d’être capturé sur une plateforme maritime. Contrairement au Falcon 9 de SpaceX, qui se pose sur des pieds déployables, Long March 10B utilise des « crochets d’atterrissage » destinés à saisir un filet installé sur le navire de récupération.

Cette méthode vise à simplifier la structure du lanceur et à préserver de la capacité d’emport. Long March 10B serait capable de placer au moins 16 tonnes en orbite basse, ce qui le rapproche du segment occupé par les lanceurs commerciaux lourds et semi-réutilisables.

Un enjeu économique et stratégique

La réutilisation des propulseurs est devenue l’un des leviers essentiels pour abaisser le coût d’accès à l’espace. SpaceX a démontré cette approche dès 2015 avec Falcon 9, désormais utilisé à un rythme très élevé. Blue Origin a également rejoint ce mouvement avec New Glenn.

La Chine accélère face aux États-Unis

Cette réussite ne place pas encore Pékin au niveau opérationnel de SpaceX, dont les boosters sont réutilisés à grande échelle. Mais elle montre que la Chine progresse vite sur une technologie clé pour lancer davantage de satellites, soutenir ses constellations et renforcer son autonomie spatiale dans les années à venir.

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