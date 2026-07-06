Samsung Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : les prix fuitent et c’est en hausse

Samsung annoncera bientôt ses nouveaux smartphones pliables, à savoir les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, mais quels seront les prix ? Une nouvelle fuite dévoile les tarifs européens et c’est en hausse un peu partout.
Selon les informations de WinFuture qui communique les prix pour l’Allemagne (il faut s’attendre à ce qu’ils soient quasiment identiques pour la France), le Galaxy Z Fold 8 standard n’augmentera pas par rapport au Galaxy Z Fold 7 de l’an dernier. En revanche, le Galaxy Z Fold 8 Ultra sera plus cher, tout comme le Galaxy Z Flip 8.
Voici les prix en euros pour chaque modèle :
Pourquoi ces hausses ? Parce que Samsung, à l’instar des autres fabricants, fait face aux hausses de prix de la RAM et du stockage à cause de la pénurie. C’est lié aux data centers pour l’intelligence artificielle. Ces derniers commandent énormément de stockage et de RAM à haute capacité, ce qui a impact sur le marché puisque les fabricants de composants n’arrivent plus à suivre.
Samsung annoncera ses Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 le 22 juillet. Il y aura également les montres Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2, dont voici les prix (eux-aussi en hausse) :
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