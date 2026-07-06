Samsung Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : les prix fuitent et c’est en hausse

Samsung annoncera bientôt ses nouveaux smartphones pliables, à savoir les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, mais quels seront les prix ? Une nouvelle fuite dévoile les tarifs européens et c’est en hausse un peu partout.

Une hausse de prix chez les pliables de Samsung

Selon les informations de WinFuture qui communique les prix pour l’Allemagne (il faut s’attendre à ce qu’ils soient quasiment identiques pour la France), le Galaxy Z Fold 8 standard n’augmentera pas par rapport au Galaxy Z Fold 7 de l’an dernier. En revanche, le Galaxy Z Fold 8 Ultra sera plus cher, tout comme le Galaxy Z Flip 8.

Voici les prix en euros pour chaque modèle :

Samsung Galaxy Z Fold 8 (256 Go) = 1 999 euros

Samsung Galaxy Z Fold 8 (512 Go) = 2 199 euros

Samsung Galaxy Z Fold 8 (1 To) = 2 599 euros

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (256 Go) = 2 199 euros (+ 100 euros)

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (512 Go) = 2 399 euros (+ 180 euros)

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (1 To) = 2 799 euros (+ 280 euros)

Samsung Galaxy Z Flip 8 (256 Go) = 1 299 euros (+ 100 euros)

Samsung Galaxy Z Flip 8 (512 Go) = 1 499 euros (+ 180 euros)

Pourquoi ces hausses ? Parce que Samsung, à l’instar des autres fabricants, fait face aux hausses de prix de la RAM et du stockage à cause de la pénurie. C’est lié aux data centers pour l’intelligence artificielle. Ces derniers commandent énormément de stockage et de RAM à haute capacité, ce qui a impact sur le marché puisque les fabricants de composants n’arrivent plus à suivre.

Samsung annoncera ses Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 le 22 juillet. Il y aura également les montres Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2, dont voici les prix (eux-aussi en hausse) :