GTA 6 : Rockstar dévoilera un aperçu étendu le 27 août sur Netflix

Rockstar Games reprend la parole concernant Grand Theft Auto VI (GTA 6), en annonçant que les joueurs découvriront un aperçu étendu du jeu le 27 août, avec une diffusion qui se fera sur Netflix à 21 heures. Il faudra attendre six heures plus tard, à savoir le 28 août à 3 heures du matin, pour avoir la vidéo sur la chaîne YouTube de Rockstar Games.

Rendez-vous le 27 août pour l’aperçu étendu de GTA 6

« Le 27 août : regardez un large aperçu de Grand Theft Auto VI, le nouvel opus de la série révolutionnaire des Grand Theft Auto », indique le site de Netflix. Rockstar Games a également partagé un teaser vidéo pour annoncer cet aperçu étendu.

Il n’y a pas d’information pour le moment sur le contenu qui sera dévoilé le 27 août. Visiblement, ce ne sera pas simplement une troisième bande-annonce, mais davantage de contenu. On peut éventuellement s’attendre à du gameplay pour GTA 6. Ce serait la première fois en tout cas.

Pour rappel, les précommandes sont ouvertes depuis le 25 juin, une annonce qui avait permis de découvrir les prix et le contenu des éditions standard et ultime, sans toutefois s’accompagner d’une nouvelle bande-annonce. Le jeu sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, tandis qu’aucune version PC n’a pour l’instant été officiellement annoncée par Rockstar. Mais on se doute bien qu’elle arrivera un jour.

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