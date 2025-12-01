Du contenu de GTA 6 fuite en vidéo via un employé de Rockstar

Alors que les joueurs guettent fiévreusement la moindre information sur Grand Theft Auto VI (GTA 6), de nouvelles images de développement ont brièvement émergé sur Internet avant d’être effacées. Contrairement aux piratages massifs et dommageables subis par Rockstar Games par le passé, cette fuite se révèle finalement légère.
C’est sur Vimeo que des internautes ont repéré une bande démo d’animation, mise en ligne par un employé ayant collaboré sur plusieurs titres de Rockstar. La vidéo, rapidement supprimée mais sauvegardée par les internautes et disponible ci-dessous, contient trois passages explicitement étiquetés comme appartenant à GTA 6.
Ces séquences brèves se déroulent sur ce qui s’apparente à une carte de test brute, loin du rendu final poli que les joueurs découvriront à la sortie. Elles dévoilent des animations techniques en cours de travail, sans révélation majeure sur l’intrigue ou l’univers du jeu.
— SP (@SPBackUp0) November 30, 2025
L’analyse du contenu laisse de marbre. Le premier extrait montre un personnage masculin interagissant avec une station de vélos en libre-service. On y distingue la marque parodique « LomBike » sur le cadre, un clin d’œil évident aux véritables LimeBike appartenant à Lime aux États-Unis. Ce système de location n’est d’ailleurs pas une surprise, puisqu’il figurait déjà dans une capture d’écran officielle publiée plus tôt cette année par Rockstar Games.
Les deux autres clips présentent un personnage féminin, vraisemblablement la protagoniste Lucia, descendant de l’arrière d’un pickup. Ces animations, bien que confirmant la possibilité de sauter d’un véhicule ou de louer un deux-roues, n’apportent aucune information nouvelle.
Cette fuite authentique survient peu après la controverse d’une vidéo de gameplay générée par IA, dont l’auteur prétendait mener une expérience sociale.
