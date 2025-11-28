TENDANCES
Jeux vidéo

GTA 6 : un faux gameplay généré par IA a piégé des millions de joueurs

28 Nov. 2025 • 19:33
0

Une vidéo prétendant dévoiler du gameplay inédit de Grand Theft Auto VI (GTA 6) a récemment enflammé le Web, cumulant plus de 8 millions de vues en seulement 24 heures. Ce qui semblait être une fuite majeure s’est révélé être une création générée par intelligence artificielle, soulignant la difficulté croissante pour les internautes de discerner le vrai du faux en 2025.

GTA 6 Lucia Caminos 6

Attention au gameplay de GTA 6 généré par IA

La publication virale, émise par le compte Zap Actu GTA6 sur X (ex-Twitter), affichait un message d’alerte sur une situation « extrêmement sérieuse ». Elle présentait des séquences montrant la protagoniste Lucia déambulant dans des rues sous la pluie, entourée d’autres personnages. Devant l’ampleur de la viralité et les avertissements de la communauté, la supercherie a finalement été révélée.

Confronté à l’indignation des fans, le créateur a admis à IGN que les vidéos étaient entièrement générées par intelligence artificielle. Il a justifié cette manipulation comme une « expérience » visant à « observer les réactions des gens et démontrer à quel point il est devenu facile en 2025 de brouiller la frontière entre réalité et contenu généré par l’IA ».

L’auteur insiste sur l’absence de motivation financière, qualifiant l’acte d’« énorme blague en fait, je l’ai fait juste pour divertir la communauté ». Il assure que cela n’a jamais été fait avec de « mauvaises intentions ». Toutefois, ces excuses peinent à convaincre les joueurs qui se sent délibérément induits en erreur dans un contexte de forte attente autour de GTA 6.

Les algorithmes de recommandation complices de la désinformation

Au-delà de la responsabilité du créateur, cet incident met en avant les défaillances systémiques de modération sur les grandes plateformes. Les outils de recherche de Google, notamment via les résumés par IA, ont déjà été manipulés par le passé pour afficher des informations erronées concernant le futur jeu de Rockstar Games.

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos

YouTube participe également à cette confusion via ses algorithmes de recommandation. Le site a envoyé des notifications dirigeant des milliers d’utilisateurs vers de fausses bandes-annonces. L’une de ces vidéos, supposée être l’ultime trailer et générée par IA, a atteint 600 000 vues. Elle a cependant récolté 18 000 votes « Je n’aime pas » de la part d’internautes frustrés d’avoir été trollés par YouTube.

La réaction globale de la communauté de GTA 6 reste extrêmement négative, les fans se déclarant frustrés, déçus ou trompés. Bien que le créateur ait renommé son compte et supprimé les publications les plus controversées, il poursuit la production de contenu lié au jeu via l’intelligence artificielle.

La sortie de GTA 6 se fera le 19 novembre 2026. Le jeu a déjà connu deux reports.

Signaler une erreur dans le texte

