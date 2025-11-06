GTA 6 : Rockstar Games a licencié des employés après des fuites

Une vague de licenciements chez Rockstar Games, qui développe GTA 6, déclenche un conflit ouvert avec les syndicats. Alors que la société, créatrice de la franchise Grand Theft Auto, évoque des fuites d’informations confidentielles pour justifier le renvoi de 30 à 40 salariés, les représentants du personnel dénoncent une manœuvre de répression syndicale d’une rare brutalité.

La justification de Rockstar : des leakers parmi les employés

Selon Rockstar Games, les employés renvoyés se sont rendus coupables de « faute grave ». Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole a expliqué que la mesure disciplinaire visait « un petit nombre d’individus qui distribuaient et discutaient d’informations confidentielles dans un forum public ». L’entreprise insiste sur le fait que cette décision est une simple application de ses règles internes et n’est « en aucun cas liée au droit des personnes à adhérer à un syndicat ou à s’engager dans des activités syndicales ».

Cette fermeté s’inscrit dans un contexte de sécurité renforcée depuis 2022, année marquée par une fuite massive de vidéos non finalisées du très attendu GTA 6. Début 2024, la direction avait d’ailleurs imposé aux employés un retour complet au bureau, cinq jours par semaine, invoquant notamment des impératifs de sécurité.

La réponse du syndicat

L’Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) rejette totalement la version de l’entreprise. Le syndicat, pionnier dans l’organisation des travailleurs du jeu vidéo au Royaume-Uni, affirme que tous les employés licenciés étaient impliqués dans des efforts de syndicalisation. Il qualifie ces renvois de « l’un des actes de répression syndicale les plus flagrants et impitoyables de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo ». Selon l’IWGB, les discussions incriminées avaient lieu dans un groupe de discussion privé sur Discord où les seuls membres extérieurs étaient des organisateurs syndicaux.

Alex Marshall, président du syndicat, accuse la direction d’être « effrayée à l’idée que des employés qui travaillent dur discutent en privé de l’exercice de leurs droits pour un lieu de travail plus juste ». Pour lui, cette action prouve que la direction « montre qu’elle ne se soucie pas des retards de GTA 6 et qu’elle donne la priorité à la répression syndicale en ciblant les personnes mêmes qui fabriquent le jeu ». La sortie de GTA 6, déjà repoussée au 26 mai 2026, pourrait en effet être affectée par ces tensions internes.