TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : Rockstar Games a licencié des employés après des fuites
Jeux vidéo

GTA 6 : Rockstar Games a licencié des employés après des fuites

6 Nov. 2025 • 8:55
0

Une vague de licenciements chez Rockstar Games, qui développe GTA 6, déclenche un conflit ouvert avec les syndicats. Alors que la société, créatrice de la franchise Grand Theft Auto, évoque des fuites d’informations confidentielles pour justifier le renvoi de 30 à 40 salariés, les représentants du personnel dénoncent une manœuvre de répression syndicale d’une rare brutalité.

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos

La justification de Rockstar : des leakers parmi les employés

Selon Rockstar Games, les employés renvoyés se sont rendus coupables de « faute grave ». Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole a expliqué que la mesure disciplinaire visait « un petit nombre d’individus qui distribuaient et discutaient d’informations confidentielles dans un forum public ». L’entreprise insiste sur le fait que cette décision est une simple application de ses règles internes et n’est « en aucun cas liée au droit des personnes à adhérer à un syndicat ou à s’engager dans des activités syndicales ».

Cette fermeté s’inscrit dans un contexte de sécurité renforcée depuis 2022, année marquée par une fuite massive de vidéos non finalisées du très attendu GTA 6. Début 2024, la direction avait d’ailleurs imposé aux employés un retour complet au bureau, cinq jours par semaine, invoquant notamment des impératifs de sécurité.

La réponse du syndicat

L’Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) rejette totalement la version de l’entreprise. Le syndicat, pionnier dans l’organisation des travailleurs du jeu vidéo au Royaume-Uni, affirme que tous les employés licenciés étaient impliqués dans des efforts de syndicalisation. Il qualifie ces renvois de « l’un des actes de répression syndicale les plus flagrants et impitoyables de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo ». Selon l’IWGB, les discussions incriminées avaient lieu dans un groupe de discussion privé sur Discord où les seuls membres extérieurs étaient des organisateurs syndicaux.

Alex Marshall, président du syndicat, accuse la direction d’être « effrayée à l’idée que des employés qui travaillent dur discutent en privé de l’exercice de leurs droits pour un lieu de travail plus juste ». Pour lui, cette action prouve que la direction « montre qu’elle ne se soucie pas des retards de GTA 6 et qu’elle donne la priorité à la répression syndicale en ciblant les personnes mêmes qui fabriquent le jeu ». La sortie de GTA 6, déjà repoussée au 26 mai 2026, pourrait en effet être affectée par ces tensions internes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Jason Duval 5 Jeux vidéo

Les GTA ont toujours lieu aux États-Unis, le cofondateur de Rockstar Games explique pourquoi

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

Un futur GTA développé par IA ? Le patron de Take-Two (Rockstar Games) répond

Logo GTA 6 Grand Theft Auto VI Jeux vidéo

GTA 6 reporté à 2026 : le PDG de Take-Two (Rockstar) dit soutenir la décision

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 : le trailer 2 pulvérise le record de vues, annonce Rockstar

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Tinder Icone Logo

Chemistry : Tinder parie sur l’IA pour relancer des abonnements payants en berne

6 Nov. 2025 • 11:35
0 Applications

Après neuf trimestres consécutifs de baisse du nombre de ses abonnements, Tinder tente un virage stratégique en misant sur...

Ariane 6

Ariane-6 réussit le lancement de Sentinel-1D, le nouveau satellite européen pour la surveillance de la Terre

6 Nov. 2025 • 10:15
0 Science

La fusée européenne Ariane-6 a effectué avec succès, ce mardi 4 novembre 2025, le lancement du satellite Sentinel-1D depuis le...

Amazon Logo Batiment

Amazon et Perplexity sont en conflit pour le shopping avec l’IA

5 Nov. 2025 • 22:39
0 Internet

Amazon a formellement mis en demeure Perplexity, exigeant l’arrêt immédiat de la fonctionnalité d’achat de son agent IA...

Google Play Store

Android et Play Store : Google et Epic Games présentent un accord pour régler leur litige

5 Nov. 2025 • 20:17
1 Applications

Google et Epic Games ont soumis une proposition d’accord qui pourrait mettre fin à leur longue bataille juridique concernant les...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 novembre

5 Nov. 2025 • 19:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV annonce « The Flick », un thriller aérien produit par Chernin Entertainment

Apple TV annonce « The Flick », un thriller aérien produit par Chernin Entertainment

6 Nov. 2025 • 11:15

image de l'article iOS 26.2 propose le choix du moteur de recherche par défaut au Japon

iOS 26.2 propose le choix du moteur de recherche par défaut au Japon

6 Nov. 2025 • 10:13

image de l'article Vision Pro : l’ouverture du format Apple Immersive Video aux créateurs tiers va booster l’offre de contenus

Vision Pro : l’ouverture du format Apple Immersive Video aux créateurs tiers va booster l’offre de contenus

6 Nov. 2025 • 9:45

image de l'article Apple bloque la bêta d’iOS 26.2 sur les iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5

Apple bloque la bêta d’iOS 26.2 sur les iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5

6 Nov. 2025 • 7:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site