Jeux vidéo

Les GTA ont toujours lieu aux États-Unis, le cofondateur de Rockstar Games explique pourquoi

4 Nov. 2025 • 14:10
0

Liberty City, Vice City, Los Santos… Si l’univers de Grand Theft Auto (GTA) vous est familier, vous avez remarqué que les jeux se déroulent toujours aux États-Unis. Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games, a expliqué ce choix créatif. Selon lui, la culture américaine, avec ses excès et ses contradictions, est tout simplement le terrain de jeu idéal et indispensable à l’ADN satirique de la franchise.

GTA 6 Jason Duval 5

L’Amérique, le terrain idéal pour les GTA

Lors d’une interview avec Lex Fridman, Dan Houser a confirmé que l’inspiration des villes comme New York, Miami ou Los Angeles n’est pas un hasard. Ces métropoles concentrent tous les ingrédients nécessaires à un bon GTA : des fractures sociales à plusieurs niveaux, beaucoup d’excès dans différents domaines, du trafic de drogues et plus encore. En somme, les États-Unis offrent sur un plateau la matière première pour l’écriture grinçante et la critique sociale qui ont fait le succès de la saga.

Hormis une brève excursion à Londres en 1999 pour une extension du premier opus, la franchise est toujours restée fidèle à ce décor. « Pour un jeu GTA complet, nous avons toujours estimé qu’il y avait beaucoup trop d’éléments de l’Amérique profonde inhérents à la saga et qu’il serait difficile de les faire fonctionner à Londres ou ailleurs », a expliqué Dan Houser.

Une question d’armes et de personnages

Au-delà de la satire, des éléments culturels très concrets ancrent GTA aux États-Unis. « Il fallait des armes, il fallait des personnages hors du commun », précise-t-il, en insistant sur le rôle central de la culture des armes à feu, beaucoup plus présente outre-Atlantique. « On avait simplement cette impression que la saga tournait autour de l’Amérique, avec peut-être un point de vue extérieur, que cela serait difficile de l’imaginer ailleurs de la même manière ».

L’avenir pourrait cependant réserver des surprises. Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, a quitté l’aventure et le studio pourrait être tenté d’explorer de nouveaux horizons. La première arrivera déjà avec GTA 6, qui proposera d’avoir une héroïne jouable. Reste à savoir si un futur épisode osera, enfin, faire ses valises et quitter le continent américain.

Signaler une erreur dans le texte

