Les GTA ont toujours lieu aux États-Unis, le cofondateur de Rockstar Games explique pourquoi

Liberty City, Vice City, Los Santos… Si l’univers de Grand Theft Auto (GTA) vous est familier, vous avez remarqué que les jeux se déroulent toujours aux États-Unis. Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games, a expliqué ce choix créatif. Selon lui, la culture américaine, avec ses excès et ses contradictions, est tout simplement le terrain de jeu idéal et indispensable à l’ADN satirique de la franchise.
Lors d’une interview avec Lex Fridman, Dan Houser a confirmé que l’inspiration des villes comme New York, Miami ou Los Angeles n’est pas un hasard. Ces métropoles concentrent tous les ingrédients nécessaires à un bon GTA : des fractures sociales à plusieurs niveaux, beaucoup d’excès dans différents domaines, du trafic de drogues et plus encore. En somme, les États-Unis offrent sur un plateau la matière première pour l’écriture grinçante et la critique sociale qui ont fait le succès de la saga.
Hormis une brève excursion à Londres en 1999 pour une extension du premier opus, la franchise est toujours restée fidèle à ce décor. « Pour un jeu GTA complet, nous avons toujours estimé qu’il y avait beaucoup trop d’éléments de l’Amérique profonde inhérents à la saga et qu’il serait difficile de les faire fonctionner à Londres ou ailleurs », a expliqué Dan Houser.
Au-delà de la satire, des éléments culturels très concrets ancrent GTA aux États-Unis. « Il fallait des armes, il fallait des personnages hors du commun », précise-t-il, en insistant sur le rôle central de la culture des armes à feu, beaucoup plus présente outre-Atlantique. « On avait simplement cette impression que la saga tournait autour de l’Amérique, avec peut-être un point de vue extérieur, que cela serait difficile de l’imaginer ailleurs de la même manière ».
L’avenir pourrait cependant réserver des surprises. Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, a quitté l’aventure et le studio pourrait être tenté d’explorer de nouveaux horizons. La première arrivera déjà avec GTA 6, qui proposera d’avoir une héroïne jouable. Reste à savoir si un futur épisode osera, enfin, faire ses valises et quitter le continent américain.
