Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, quitte le studio de jeux vidéo

Rockstar Games perd un important membre. Dan Houser, le cofondateur du studio de jeux vidéo, va quitter l’entreprise le 11 mars prochain. Il a occupé le poste de vice-président de Rockstar Games et a eu un rôle clé dans plusieurs jeux, dont les Grand Theft Auto et les Red Dead Redemption, en tant que scénariste et producteur.

Dan Houser au centre

L’annonce du départ a été faite par Take-Two, la maison mère de Rockstar Games, dans un document transmis au SEC, le gendarme boursier américain :

« Après une longue pause à partir du printemps 2019, Dan Houser, vice-président chez Rockstar Games, quittera l’entreprise. Le dernier jour de Dan Houser sera le 11 mars 2020. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour sa contribution. Rockstar Games a construit certains des univers de jeu les plus acclamés par la critique et les plus réussis sur le plan commercial, une communauté mondiale de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets actuels et futurs ».

Dan Houser a 46 ans. Il a cofondé Rockstar Games en 1998 avec son frère Sam Houser. Ce dernier va d’ailleurs rester au sein de l’entreprise avec son rôle de président.

La raison du départ de Dan Houser n’est pas partagée publiquement. Il est possible que Take-Two partage davantage de détails demain soir, lors de la publication de ses résultats financiers.