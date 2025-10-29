TENDANCES
Jeux vidéo

Un futur GTA développé par IA ? Le patron de Take-Two (Rockstar Games) répond

29 Oct. 2025 • 22:40
Alors que l’intelligence artificielle suscite beaucoup d’attentes, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, a exprimé une opinion mesurée sur son rôle dans le développement de jeux vidéo. Selon lui, l’IA ne peut remplacer la créativité humaine, un ingrédient essentiel pour produire des franchises à succès comme Grand Theft Auto (GTA). Son impact sur la production resterait donc, pour l’heure, limité.

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval

La créativité humaine, moteur des franchises comme Grand Theft Auto

Lors du Technology Executive Council Summit de CNBC, Strauss Zelnick a souligné une faiblesse fondamentale de l’intelligence artificielle : sa nature intrinsèquement « rétrospective ». Il explique que l’IA fonctionne à partir de « grands ensembles de données, avec beaucoup de calcul, attachés à un grand modèle de langage ». Par conséquent, elle ne peut analyser que le passé et est incapable de véritable innovation.

Pour le dirigeant, il ne fait aucun doute qu’« il ne peut exister aucune créativité, par définition, dans un modèle d’IA car il est piloté par les données ». Appuyer sur un bouton pour générer un jeu du calibre de Grand Theft Auto ne produirait qu’un résultat « assez dérivé » et de piètre qualité.

Face aux limites de la technologie, le dirigeant met en avant la stratégie de Take-Two, qui vise à « créer des franchises permanentes ». Il cite en exemple le studio Rockstar Games, dont la « créativité de l’équipe est extraordinaire ». Leur objectif constant est de « créer quelque chose qui approche la perfection », une ambition qui a fait le succès de la saga GTA, dont le très attendu sixième opus arrivera l’année prochaine.

Si l’IA est utile pour certaines tâches analytiques chez Take-Two, elle ne peut se substituer à la vision humaine nécessaire pour révolutionner le jeu vidéo.

