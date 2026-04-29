GTA 6 à 100 € ? Le PDG de Take-Two (Rockstar) vient rassurer

Le prix de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ne semble pas se diriger vers un tarif standard de 100 dollars ou 100 euros, malgré des spéculations persistantes autour du futur jeu de Rockstar Games. Les dernières déclarations de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two (maison-mère de Rockstar Games), suggèrent plutôt une stratégie plus classique, avec un prix de base proche des standards actuels et plusieurs éditions pour monter en gamme.

Le message envoyé par le patron de Take-Two est assez clair. Lors de la conférence iicon, Strauss Zelnick a rappelé que les joueurs paient pour la valeur qu’ils perçoivent et que l’objectif de l’éditeur est de facturer bien moins que la valeur délivrée, pas de pousser artificiellement le prix au maximum. « Ce que l’on pense d’un achat dépend à la fois du produit lui-même et du prix que l’on en a payé. Les consommateurs doivent avoir le sentiment que le produit est exceptionnel et que le prix demandé était juste compte tenu de ce qu’ils ont reçu », a-t-il déclaré.

Cette logique s’accorde mal avec l’idée d’un GTA 6 en édition standard vendu 100 euros. Strauss Zelnick a aussi insisté sur un autre point : les prix des jeux sont restés dans une zone de 60 à 70 dollars aux États-Unis (c’est plutôt entre 70 et 80 euros en Europe) depuis plus de dix ans, même si cette stabilité ne suit pas la logique générale de l’inflation.

GTA 6 à 100 euros ? Une des éditions, peut-être

Le scénario le plus crédible est donc moins celui d’un prix de base explosif que celui d’une gamme à plusieurs niveaux. Dès août, Strauss Zelnick expliquait déjà que Take-Two cherchait à offrir plus de valeur que le prix demandé, tout en évoquant la pratique désormais courante des multiples éditions pour les jeux vidéo, avec des versions premium et des éditions spéciales.

Autrement dit, GTA 6 pourrait très bien exister à plusieurs tarifs sans que l’édition standard rompe franchement avec le marché actuel. C’est cette combinaison qui paraît aujourd’hui la plus cohérente avec les signaux envoyés par l’éditeur.

D’autre part, il y a une date à noter dans le calendrier : le 21 mai 2026. C’est le jour où Take-Two publiera ses résultats financiers trimestriels. Ce sera aussi l’occasion de glisser un mot ou deux au sujet de GTA 6. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des détails sur le prix.

Pour rappel, GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.