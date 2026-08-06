SpaceX : un étage de Falcon 9 s’est écrasé sur la Lune à près de 8 700 km/h

Le rendez-vous annoncé avec la Lune semble bien avoir eu lieu. Un étage supérieur de Falcon 9 abandonné depuis une mission de janvier 2025 aurait percuté la surface lunaire le 5 août 2026, conformément aux calculs réalisés plusieurs mois auparavant par l’astronome indépendant Bill Gray.

Un impact détecté grâce à un immense panache de gaz

L’objet, d’une masse proche de quatre tonnes, devait frapper une zone située entre les cratères Einstein et Bell à environ 8 700 km/h. Des scientifiques avaient même détaillé la trajectoire finale de cet étage de Falcon 9 il y a de cela plusieurs semaines.

Une fusée Falcon 9 au décollage

L’impact n’a pas été directement observé depuis la Terre, la zone étant fortement éclairée par le Soleil. Le Very Large Telescope installé au Chili a toutefois détecté un vaste panache contenant du sodium et du lithium. Selon le planétologue Carl Schmidt, celui-ci s’étendait sur plusieurs dizaines de kilomètres et est resté observable entre cinq et dix minutes.

Un nouveau cratère d’environ 18 mètres

La NASA estime que la collision a probablement creusé un cratère d’environ 18 mètres de diamètre et 3,7 mètres de profondeur. Le Lunar Reconnaissance Orbiter et la sonde sud-coréenne Korea Pathfinder Lunar Orbiter vont désormais tenter d’en photographier les traces.

L’étage provenait du lancement de l’atterrisseur Blue Ghost de Firefly Aerospace le 15 janvier 2025. Une fois ses charges utiles libérées, il était resté sur une trajectoire instable dans l’espace cislunaire.

Un impact sans danger, mais utile aux scientifiques

La NASA rappelle que la Lune est régulièrement frappée par des météoroïdes délivrant une énergie comparable et que l’élimination contrôlée d’étages sur sa surface peut constituer une solution acceptable pour certaines missions. L’événement souligne néanmoins la question croissante des débris spatiaux.

L’identification précise du nouveau cratère permettra surtout aux chercheurs de comparer leurs modèles avec un impact dont la masse, la vitesse et l’origine sont exceptionnellement bien documentées, offrant ainsi un laboratoire grandeur nature permettant de mieux comprendre la dynamique des collisions lunaires.