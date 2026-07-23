SpaceX : un étage de Falcon 9 va s’écraser sur la Lune au mois d’août 2026

Un étage supérieur de Falcon 9 abandonné dans l’espace devrait terminer sa course sur la Lune le 5 août 2026, vers 6 h 35 UTC. Répertorié sous la désignation 2025-010D, le débris percutera une zone proche du cratère Einstein à environ 8 700 km/h. L’événement ne présente aucun danger pour la Terre, mais pourrait offrir une occasion rare d’observer un impact artificiel en temps réel.

Un vestige de la mission Blue Ghost

Cet étage provient du lancement effectué par SpaceX le 15 janvier 2025. La fusée transportait l’atterrisseur Blue Ghost de Firefly Aerospace, qui s’est posé avec succès sur la Lune, ainsi que la sonde Resilience de la société japonaise ispace, dont la tentative d’alunissage s’est d’ailleurs soldée par un échec.

Après avoir libéré les deux engins, le second étage est resté sur une orbite instable dans le système Terre-Lune. Les observations accumulées par plusieurs télescopes ont permis à Bill Gray, créateur du logiciel Project Pluto, d’en calculer la trajectoire.

Un impact suivi par les astronomes

Long d’environ 13 mètres et pesant près de quatre tonnes, l’étage frappera la surface à 2,43 km/s. Sa structure essentiellement creuse devrait toutefois produire moins d’énergie qu’un astéroïde rocheux de masse comparable. Un flash lumineux et un panache de poussière pourraient être détectés par des observatoires terrestres ou des sondes en orbite, même si leur visibilité reste incertaine.

« Cela ne présente de danger pour personne, mais souligne une certaine négligence dans la gestion du matériel spatial abandonné », affirme Bill Gray. Un autre débris avait déjà créé un double cratère sur la Lune en 2022. Avec la multiplication des missions lunaires, ce nouvel épisode rappelle que les déchets spatiaux ne concernent plus seulement l’orbite terrestre : leur suivi deviendra aussi essentiel autour de la Lune.