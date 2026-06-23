SpaceX lance Starfall, une capsule pour la fabrication en microgravité

SpaceX a effectué le premier vol d’essai de Starfall, une capsule de forme plate conçue pour transporter des charges utiles en orbite basse avant de les ramener sur Terre. Lancé ce mardi 23 juin depuis Cap Canaveral à bord d’une Falcon 9, ce véhicule non habité pourrait devenir un nouvel outil pour la fabrication de produits à forte valeur ajoutée en microgravité.

Une capsule spatiale pensée comme une mini-usine orbitale

Avec son allure de disque ou de soucoupe volante, Starfall se distingue nettement des capsules traditionnelles. Le véhicule mesure environ 3,1 mètres de diamètre pour seulement 75 centimètres de hauteur. Sa masse à vide atteint 2 100 kg et il pourrait emporter jusqu’à une tonne de charge utile.

Watch Falcon 9 launch the Starfall Demo mission to orbit from Florida https://t.co/cxgrchwMco — SpaceX (@SpaceX) June 23, 2026

Le rôle de Starfall n’est pas de transporter des astronautes mais de servir de plateforme autonome pour des expériences et des productions réalisées dans l’espace. Les domaines visés pourraient inclure certains produits pharmaceutiques, la recherche sur les protéines, les matériaux avancés ou encore des composants dont la fabrication peut profiter de l’absence de pesanteur et du vide spatial.

Un retour sur Terre sans moteur embarqué

Starfall repose sur une architecture relativement simple. La capsule comprend une partie supérieure accueillant la charge utile et les systèmes de contrôle d’attitude, ainsi qu’une section inférieure intégrant un bouclier thermique en fibre de carbone. Lors de la rentrée atmosphérique, les deux éléments se séparent avant le déploiement d’un parachute destiné à ralentir la descente.

Contrairement au module Dragon, Starfall ne semble pas disposer de propulsion propre pour organiser son désorbitage. La capsule dépendrait donc de son lanceur ou de son profil de mission pour préparer sa trajectoire de retour, avant un amerrissage prévu dans le Pacifique, à environ 1 300 kilomètres des côtes américaines.

Un pari sur l’économie spatiale de demain

SpaceX n’a pas encore détaillé la durée de ce premier essai ni ses futurs clients. Mais Starfall montre que l’entreprise cherche à élargir son activité au-delà des satellites et du transport d’équipages. Si la capsule tient ses promesses, cette dernière pourrait alors contribuer à rendre la production en orbite plus accessible en multipliant les rotations entre la Terre et l’espace.