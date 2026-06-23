TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science SpaceX lance Starfall, une capsule pour la fabrication en microgravité
Science

SpaceX lance Starfall, une capsule pour la fabrication en microgravité

3 min.
23 Juin. 2026 • 16:10
0

SpaceX a effectué le premier vol d’essai de Starfall, une capsule de forme plate conçue pour transporter des charges utiles en orbite basse avant de les ramener sur Terre. Lancé ce mardi 23 juin depuis Cap Canaveral à bord d’une Falcon 9, ce véhicule non habité pourrait devenir un nouvel outil pour la fabrication de produits à forte valeur ajoutée en microgravité.

Une capsule spatiale pensée comme une mini-usine orbitale

Avec son allure de disque ou de soucoupe volante, Starfall se distingue nettement des capsules traditionnelles. Le véhicule mesure environ 3,1 mètres de diamètre pour seulement 75 centimètres de hauteur. Sa masse à vide atteint 2 100 kg et il pourrait emporter jusqu’à une tonne de charge utile.

Le rôle de Starfall n’est pas de transporter des astronautes mais de servir de plateforme autonome pour des expériences et des productions réalisées dans l’espace. Les domaines visés pourraient inclure certains produits pharmaceutiques, la recherche sur les protéines, les matériaux avancés ou encore des composants dont la fabrication peut profiter de l’absence de pesanteur et du vide spatial.

Un retour sur Terre sans moteur embarqué

Starfall repose sur une architecture relativement simple. La capsule comprend une partie supérieure accueillant la charge utile et les systèmes de contrôle d’attitude, ainsi qu’une section inférieure intégrant un bouclier thermique en fibre de carbone. Lors de la rentrée atmosphérique, les deux éléments se séparent avant le déploiement d’un parachute destiné à ralentir la descente.

Starfall

Contrairement au module Dragon, Starfall ne semble pas disposer de propulsion propre pour organiser son désorbitage. La capsule dépendrait donc de son lanceur ou de son profil de mission pour préparer sa trajectoire de retour, avant un amerrissage prévu dans le Pacifique, à environ 1 300 kilomètres des côtes américaines.

Un pari sur l’économie spatiale de demain

SpaceX n’a pas encore détaillé la durée de ce premier essai ni ses futurs clients. Mais Starfall montre que l’entreprise cherche à élargir son activité au-delà des satellites et du transport d’équipages. Si la capsule tient ses promesses, cette dernière pourrait alors contribuer à rendre la production en orbite plus accessible en multipliant les rotations entre la Terre et l’espace.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

SpaceX Rocket Lune Science

Un étage de fusée SpaceX devrait percuter la Lune à 8 700 km/h au mois d’août 2026

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lunettes connectées Meta Adventurer vs Fury vs By Kylie Jenner

Meta lance des lunettes connectées moins chères sous sa propre marque

23 Juin. 2026 • 16:39
0 Matériel

Meta commercialise dès aujourd’hui ses premières lunettes connectées sous sa propre marque, sans s’abriter...

Amazon Prime Day Promos

[Màjx3] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

23 Juin. 2026 • 16:35
0
Google Logo Icone Application

IA : Google investit 75 millions de dollars dans le studios de films A24

23 Juin. 2026 • 14:57
0 Internet

Google entre au capital du studio de films A24, notamment responsable du film d’horreur Backrooms qui cartonne actuellement au cinéma, avec...

John Wick Chapitre 4 Keanu Reeves

Keanu Reeves en négociations pour un nouveau film LEGO mêlant prises de vues réelles et animation

23 Juin. 2026 • 12:40
0 Geekeries

Keanu Reeves pourrait bientôt rejoindre l’univers LEGO dans un projet encore mystérieux développé par Universal Pictures....

Oracle

Oracle supprime 21 000 emplois en un an et reconnaît l’impact de l’IA sur ses effectifs

23 Juin. 2026 • 11:15
0 Business

Si l’on en croit un document remis à la SEC, Oracle a réduit ses effectifs mondiaux d’environ 21 000 postes sur son exercice...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Procès iCloud au Royaume-Uni : les utilisateurs pourraient se partager 4 milliards de dollars

Procès iCloud au Royaume-Uni : les utilisateurs pourraient se partager 4 milliards de dollars

23 Jun. 2026 • 18:09

image de l'article TSMC prépare une hausse des prix sur ses puces avancées : Apple, Nvidia et AMD concernés

TSMC prépare une hausse des prix sur ses puces avancées : Apple, Nvidia et AMD concernés

23 Jun. 2026 • 17:35

image de l'article Meta réagit à Apple qui prépare ses lunettes connectées

Meta réagit à Apple qui prépare ses lunettes connectées

23 Jun. 2026 • 17:00

image de l'article [Màjx3] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

[Màjx3] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

23 Jun. 2026 • 16:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site