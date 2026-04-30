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KultureGeek Science Un étage de fusée SpaceX devrait percuter la Lune à 8 700 km/h au mois d’août 2026
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Un étage de fusée SpaceX devrait percuter la Lune à 8 700 km/h au mois d’août 2026

2 min.
30 Avr. 2026 • 19:40
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Un débris spatial issu d’une mission lunaire de SpaceX devrait terminer sa course sur la Lune. Selon les calculs de Bill Gray, analyste orbital indépendant et créateur du logiciel Project Pluto, l’étage supérieur d’une Falcon 9 lancée en janvier 2025 percutera la surface lunaire le 5 août 2026 à 2 h 44, heure de la côte est américaine (voilà qui est rudement précis).

Un vestige de mission coincé en orbite cislunaire

La fusée avait emporté deux atterrisseurs commerciaux vers la Lune : Blue Ghost de Firefly Aerospace et Resilience d’ispace. Si Blue Ghost a réussi son alunissage, Resilience a fini par s’écraser. L’étage supérieur de la Falcon 9, lui, n’est pas revenu brûler dans l’atmosphère terrestre comme prévu.

SpaceX Rocket Lune

Depuis plus d’un an, l’objet catalogué 2025-010D circule sur une orbite terrestre très elliptique. Ce dernier boucle un tour en environ 26 jours, avec une distance minimale d’environ 220 000 kilomètres et un éloignement maximal proche de 510 000 kilomètres.

La face visible de la Lune pourrait être touchée

D’après Bill Gray, la trajectoire de l’objet et celle de la Lune vont se croiser au même moment. Le choc se produirait à environ 5 400 miles par heure, soit près de 8 700 km/h. « Cela ne présente de danger pour personne », écrit l’analyste, tout en soulignant « une certaine négligence » dans la gestion des matériels spatiaux abandonnés.

L’impact pourrait se produire près du cratère Einstein, à la limite entre la face visible et la face cachée. Gray estime qu’à l’approche du 5 août, la localisation pourra être affinée « à quelques dizaines de mètres » et à une fraction de seconde près.

Pas de gros dégâts, mais des déchets en plus

Ce crash lunaire ne devrait certes pas provoquer de dégâts significatifs, mais rappelle toutefois que l’essor des missions spatiales privées et publiques devrait imposer une meilleure gestion des déchets spatiaux, y compris au-delà de l’orbite terrestre.

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