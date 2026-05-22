Firefox dévoile sa nouvelle interface Nova et vous pouvez la tester

Project Nova marque la plus grande refonte visuelle de Firefox depuis 2020. Mozilla y associe une nouvelle interface, un retour du mode compact, des paramètres plus lisibles et une promesse d’un navigateur plus rapide.

Mozilla ne change pas seulement l’apparence de Firefox avec Project Nova. Le chantier vise aussi à rendre plus lisible la promesse du navigateur à un moment où sa part du marché mondial tourne autour de 2,3 %, contre des niveaux à deux chiffres il y a dix ans. Face à Chrome, que Google pousse de plus en plus comme plateforme de travail liée à l’IA, et à Safari d’Apple, deuxième du marché avec environ 15 %, Firefox veut afficher une identité plus nette et plus actuelle.

Une interface plus cohérente pour Firefox

La refonte commence par les onglets, désormais plus arrondis, avec un dégradé subtil qui donne davantage de présence à l’onglet actif. Le reste de l’interface suit la même logique, avec des menus et contrôles harmonisés par des courbes et des espacements plus cohérents, tandis que les icônes ont été redessinées pour avoir un meilleur rendu avec les thèmes clair et sombre.

Mozilla change aussi sa palette de couleurs. Les teintes plus plates de l’interface actuelle laissent place à des violets fumés et à des tons chauds plus clairs, avec un effet lumineux sur l’onglet actif pour relier visuellement l’ensemble.

Le retour du mode compact répond quant à lui à une demande ancienne. Supprimée il y a plusieurs années, cette option revient pour condenser les contrôles du navigateur et récupérer de l’espace vertical, un point important pour les utilisateurs avancés qui occupent une place disproportionnée dans la base de Firefox.

Des paramètres plus simples à comprendre

Project Nova ne s’arrête pas à l’interface générale de Firefox. Mozilla met davantage en avant ses outils de confidentialité, notamment le VPN gratuit intégré, lancé comme fonction gratuite avec la disponibilité de Firefox 149. Les paramètres sont aussi réécrits dans un langage plus simple, avec des commandes plus claires pour la protection renforcée contre le pistage et une option dédiée pour désactiver complètement les fonctions d’IA.

Mozilla affirme aussi avoir amélioré de 9 % le temps de chargement des contenus principaux sur un an. Le navigateur s’appuie pour cela sur le blocage des traqueurs qui réduit la quantité de code tiers à charger et sur une priorisation des éléments les plus importants d’une page.

La refonte s’étend au mobile avec des couleurs et icônes communes entre la version ordinateur et celle pour smartphone. Mozilla ajoute en parallèle de nouveaux thèmes et fonds d’écran, puis prévoit d’ouvrir progressivement davantage de personnalisation, jusqu’à la forme de certains éléments d’interface comme les onglets ou d’autres composants.

Sous le capot, Project Nova met en place un système d’interface partagé fondé sur des composants et des tokens réutilisables. L’objectif est de faire entrer les futures fonctions dans un langage visuel cohérent au lieu d’empiler des ajouts dispersés.

Comment tester l’interface Project Nova de Firefox

Project Nova est déjà disponible dans les versions Firefox Nightly. Après avoir installé cette version test, entrez about:config dans la barre d’URL et validez. Cliquez ensuite sur « Accepter le risque et poursuivre ». À partir de là, entrez browser.nova.enabled dans la barre de recherche. Vous allez voir que la fonction est actuellement désactivée, puisqu’elle a la valeur False. Il suffit de faire un double clic dessus pour passer sur la valeur True. Et voilà, vous avez maintenant la nouvelle interface.

Le déploiement complet pour tout le monde sur la version stable de Firefox se fera plus tard dans l’année. Il n’y a pas encore une date de sortie précise.