Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juin 2026

Le mois de juin 2026 s’annonce particulièrement dense sur Netflix France, avec un programme qui mélange nouvelles séries originales, films inédits, documentaires sportifs, comédies romantiques, thrillers, animation, stand-up et nombreux ajouts au catalogue. Entre le lancement de la Coupe du monde 2026, le retour de plusieurs séries très suivies et l’arrivée de sagas cultes comme Rocky, Creed ou La Nuit au musée, la plateforme mise sur un mois très varié pour accompagner le début de l’été.

Côté séries, plusieurs nouveautés devraient attirer l’attention des abonnés. Les amateurs de thrillers pourront suivre Sous ses yeux, The Evil Lawyer, Trouble du jugement, Sur tes traces ou encore Oasis, tandis que les fans de dramas familiaux retrouveront L’Histoire de ma famille : Saison 2, À l’ombre des magnolias : Saison 5 et Le Chemin de l’olivier : Saison 3. Netflix propose aussi des séries plus atypiques comme Night Shift For Cuties, Viral Hit, The Polygamist ou Agent Kim Reactivated, avec des univers allant de la pop culture coréenne à l’action en passant par le scandale social.

Le mois est également marqué par plusieurs titres très attendus dans des genres bien identifiés. Les fans de compétition et de téléréalité pourront découvrir Outlast : La jungle, Nouvelle École : Italie : Saison 3 et America’s Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys : Saison 3. Les amateurs de fantasy et d’animation suivront de près Avatar : Le dernier maître de l’air : Saison 2 ainsi que BAKI-DOU: The Invincible Samurai : Saison 1 Partie 2. Le football occupe aussi une place centrale avec The Rest is Football, Várzea : Le berceau du football brésilien et The American Experiment : Une nation à l’épreuve du temps, qui élargit le programme vers le documentaire historique.

Du côté des films, la sélection alterne entre comédie, romance, thriller et drame. Maa Behen : Et tout dégénère, L’Inconnue du port, Office Romance, Les Couleurs du mal : Noir, Frankelda, c’est moi, Si tu m’écoutes ou encore In the Hand of Dante illustrent la diversité des sorties du mois. Les documentaires occupent eux aussi une place importante avec Michael Jackson : Le Verdict, Poldi : Toujours d’attaque, Le Meurtre de Rachel Nickell, La Norvège en reconquête et Chris et Martina : Dernier set, entre affaires judiciaires, sport de haut niveau et portraits de personnalités marquantes.

Enfin, les nouveautés du catalogue Netflix devraient séduire les abonnés qui aiment revoir des classiques ou découvrir des films populaires. Toute la saga Rocky, les trois films Creed, La Nuit au musée, Famille recomposée, The Disaster Artist, Yéti & Compagnie, 40 ans, toujours puceau, Bac Nord, Moulin Rouge !, Barry Seal : American Traffic ou encore plusieurs saisons de New York Unité Spéciale, Everwood et The King of Queens rejoignent la plateforme. Retrouvez ci-dessous le calendrier complet des sorties Netflix de juin 2026, classé par catégories, avec les dates de mise en ligne et un résumé pour chaque programme.

SÉRIES

Night Shift For Cuties

Date : 04/06/2026

Synopsis : Deux meilleures amies fans de pop deviennent rivales quand une occasion de rencontrer leur groupe favori en Corée met à l’épreuve les limites entre dévotion et obsession.

Sous ses yeux – The Witness

Date : 04/06/2026

Synopsis : Au fil d’une enquête publique bâclée, un père se bat pour protéger son fils, unique témoin du meurtre de sa mère alors qu’il n’avait que deux ans. Inspiré de faits réels.

Que ça vous serve de leçon ! – Teach You a Lesson

Date : 05/06/2026

Synopsis : Quand il n’y a plus de respect à l’école, des inspecteurs d’un certain type viennent mettre de l’ordre en rappelant sans détour les principes de vie absents des manuels scolaires.

The Rest is Football

Date : 10/06/2026

Synopsis : Tous les jours, les légendes du foot Gary Lineker, Alan Shearer et Micah Richards livrent analyses, commentaires et plaisanteries à chaud depuis New York pendant le Mondial 2026.

L’Histoire de ma famille : Saison 2 – My Family: Season 2

Date : 10/06/2026

Synopsis : Un an après la mort de Fausto, la famille n’a pas réussi à éviter la séparation des enfants, alors même que le retour de leur grand-père ravive de vieilles blessures.

Viral Hit

Date : 11/06/2026

Synopsis : Après avoir accidentellement fait le buzz à la suite d’une bagarre, un ado pauvre et harcelé lance une chaîne de streaming pour se faire de l’argent et échapper au désespoir.

The Evil Lawyer

Date : 11/06/2026

Synopsis : Accusé à tort d’un crime brutal qu’il n’a pas commis, un jeune avocat confie son sort à une pénaliste redoutable afin de laver son nom et de découvrir la vérité.

À l’ombre des magnolias : Saison 5 – Sweet Magnolias: Season 5

Date : 11/06/2026

Synopsis : Tandis qu’un mariage se profile à l’horizon, les Magnolias poursuivent un rêve commun, explorent le monde au-delà de Serenity et se soutiennent au cours d’un été où tout change.

Trouble du jugement – Losing Judgment

Date : 12/06/2026

Synopsis : Lorsqu’un accès de colère révèle son TOC en plein procès, une brillante avocate repart de zéro dans un petit cabinet où elle est confrontée à une affaire qui la touche de près.

The Polygamist

Date : 12/06/2026

Synopsis : Joyce, chouchoute des réseaux sociaux, est l’image même de la perfection conjugale, jusqu’à ce que les conquêtes de son mari infidèle déclenchent une crise qui tourne au scandale.

America’s Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys : Saison 3 – AMERICA’S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders: Season 3

Date : 16/06/2026

Synopsis : Qu’il faille former l’équipe, éblouir les stades, gérer la célébrité ou les fans passionnés, les cheerleaders des Dallas Cowboys reviennent pour une saison plus intense que jamais.

Outlast : La jungle – Outlast: The Jungle

Date : 17/06/2026

Synopsis : Sur une île tropicale, 16 candidats doivent affronter la nature et déjouer les pièges de leurs adversaires sans rompre l’unité de leur camp, avec un million de dollars à la clé.

Sur tes traces – I Will Find You

Date : 18/06/2026

Synopsis : Un père innocent purgeant la prison à vie pour le meurtre de son propre fils reçoit des preuves laissant penser que son enfant est toujours en vie, et doit s’évader pour découvrir la vérité.

Oasis

Date : 19/06/2026

Synopsis : Lorsqu’une jeune femme disparaît mystérieusement d’un hôtel de luxe, le personnel et les clients, tous coincés sur les lieux, deviennent suspects… jusqu’à ce que la vérité éclate.

Nouvelle École : Italie : Saison 3 – Rhythm + Flow Italy: Season 3

Date : 22/06/2026

Synopsis : Nouvelle saison, nouveaux défis, nouveau juge. L’icône du hip-hop Guè se joint à Fabri Fibra, Geolier et Rose Villain pour dénicher la prochaine légende du rap en Italie.

Le Chemin de l’olivier : Saison 3 – Another Self: Season 3

Date : 24/06/2026

Synopsis : Si le retour d’Ada d’Espagne lui offre de nouvelles perspectives, Sevgi et Leyla souhaitent aussi tourner la page et espèrent guérir d’une vie marquée par la trahison et la peur.

The American Experiment : Une nation à l’épreuve du temps – The American Experiment

Date : 24/06/2026

Synopsis : La vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Cette série documentaire ambitieuse retrace comment les idéaux des pères fondateurs des États-Unis ont donné naissance à une nation.

Avatar : Le dernier maître de l’air : Saison 2 – Avatar The Last Airbender: Season 2

Date : 25/06/2026

Synopsis : Aang doit acquérir la maîtrise de la terre pour mettre fin à la guerre. Mais au Royaume de la terre, intrigues, secrets et trahisons forment un champ de bataille à part entière.

Várzea : Le berceau du football brésilien – The Root Of The Game

Date : 20/06/2026

Synopsis : Le Brésil vit, respire et exporte le várzea. Cette série explore les histoires qui se cachent derrière le football, un sport capable de changer des vies.

Agent Kim Reactivated

Date : 26/06/2026

Synopsis : Père célibataire, chef d’entreprise et ancien membre des forces spéciales, l’agent Kim menait une vie ordinaire jusqu’à la disparition de sa fille, Min-ji.

BAKI-DOU: The Invincible Samurai : Saison 1 Partie 2 – BAKI-DOU: The Invincible Samurai: Season 1 Part 2

Date : Prochainement

Synopsis : Baki et les plus puissants combattants de l’Arène souterraine font face à une menace de proportions historiques : Musashi Miyamoto, le plus grand samouraï japonais, ressuscité.

Le Garçon du dernier rang – Notes from the Last Row

Date : Prochainement

Synopsis : Lorsqu’un écrivain raté découvre la prose de génie d’un élève dans sa classe, sa fascination tourne à l’obsession et fait naître chez lui le désir malsain de connaître la gloire.

FILMS

Maa Behen : Et tout dégénère – Maa Behen

Date : 04/06/2026

Synopsis : Désespérée, une mère appelle ses filles qu’elle avait perdues de vue et tente de dissimuler un crime au sein d’une communauté où les secrets n’existent pas.

Le Mondial de Martín – Mexico 86

Date : 05/06/2026

Synopsis : Audace, folie et pure ingéniosité mexicaine. En 1986, le Mexique a accueilli le tournoi de football le plus important contre toute attente. Comment cet exploit a-t-il été accompli ?

L’Inconnue du port – The Marked Woman

Date : 05/06/2026

Synopsis : Quand une femme retrouvée dans un conteneur se révèle amnésique, deux enquêteurs cherchent à découvrir son identité au plus vite, et à comprendre qui veut sa mort.

Office Romance

Date : 05/06/2026

Synopsis : Jennifer Lopez et Brett Goldstein dans une comédie romantique pimentée autour d’une histoire d’amour secrète au bureau et du chaos que provoquent deux bourreaux de travail qui suivent leur cœur.

Les Couleurs du mal : Noir – Colors Of Evil: Black

Date : 10/06/2026

Synopsis : Lorsqu’un jeune garçon disparaît dans une petite ville paisible, un procureur fraîchement muté commence à découvrir des liens inattendus avec une ancienne affaire.

Frankelda, c’est moi – I Am Frankelda

Date : 12/06/2026

Synopsis : Dans le Mexique du XIXe siècle, une écrivaine de talent s’aventure dans son subconscient et rencontre les monstres de ses propres histoires. Un film en stop-motion.

Notre très chère nonna – The Price of Nonna’s Inheritance

Date : 14/06/2026

Synopsis : Quand une dame âgée s’éprend d’un soupirant aux intentions douteuses, les membres de sa famille élaborent un plan en secret pour la protéger et sauver l’héritage qu’ils convoitent.

Si tu m’écoutes – Voicemails for Isabelle

Date : 19/06/2026

Synopsis : Les confessions hilarantes qu’une jeune femme croit envoyer par message vocal à sa sœur décédée finissent sur le répondeur d’un inconnu, qui tombe sous le charme à distance.

Color Book

Date : 19/06/2026

Synopsis : Un père veuf depuis peu emmène son fils à son premier match de baseball, et cette journée se transforme en une quête sous le signe de la force et la résilience. Un drame émouvant.

In the Hand of Dante

Date : 24/06/2026

Synopsis : Un écrivain aide un criminel à voler l’exemplaire original de « La Divine Comédie » de Dante tandis qu’un récit parallèle suit la création du chef-d’œuvre par le poète au 14e siècle.

Little Brother

Date : 26/06/2026

Synopsis : La vie bien ordonnée d’un célèbre agent immobilier se retrouve bouleversée quand son « petit frère » excentrique réapparaît de façon inattendue.

Mes hommes d’action – Husbands in Action

Date : Prochainement

Synopsis : Comédie d’action déjantée suivant la mission imprévisible d’un ex-mari et d’un mari actuel qui s’allient malgré eux pour sauver leur épouse kidnappée.

DOCUMENTAIRES

Michael Jackson : Le Verdict – Michael Jackson: The Verdict

Date : 03/06/2026

Synopsis : Raconté par ceux qui y étaient, ce documentaire minutieux chronique le procès de Michael Jackson et examine l’héritage complexe de la star.

Poldi : Toujours d’attaque – Poldi

Date : 04/06/2026

Synopsis : Footballeur adulé, entrepreneur et héros au sein de sa communauté, Lukas Podolski revient sur son parcours et dévoile ses projets dans ce documentaire intimiste.

Le Meurtre de Rachel Nickell – The Murder of Rachel Nickell

Date : 04/06/2026

Synopsis : À Londres, une jeune mère est tuée en plein jour à Wimbledon Common devant son bambin. Ce documentaire revient sur l’affaire criminelle qui s’est étendue sur plusieurs années.

USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção – USA 94: Brazil’s Return to Glory

Date : 07/06/2026

Synopsis : Ce documentaire revisite le parcours du Brésil vers la Coupe du monde de football de 1994, avec des interviews et des images inédites tournées par les joueurs eux-mêmes.

La Norvège en reconquête – Norway: The Dark Horse

Date : 09/06/2026

Synopsis : Après 26 ans sans qualification, les espoirs de la Norvège pour la Coupe du monde 2026 étaient quasi nuls. Mais ce qui a suivi a ranimé la foi, comme le raconte ce documentaire.

Maternal Instinct : L’énigme Taylor Parker – Maternal Instinct

Date : 12/06/2026

Synopsis : Dans une petite ville du Texas, une jeune femme issue d’une famille aisée s’éprend d’un chasseur de sangliers local. Tout semble parfait jusqu’à ce qu’un contrôle de police fasse voler en éclats sa version des faits et révèle un crime impensable.

Chris et Martina : Dernier set – Chris & Martina: The Final Set

Date : 26/06/2026

Synopsis : Ce documentaire explore les décennies où Chris Evert et Martina Navratilova ont régné sur le tennis féminin et se penche sur une amitié qui a résisté même au cancer.

STAND UP / ÉMISSIONS

Dans la Sauce – The Hot Seat

Date : 03/06/2026

Synopsis : 98 vs 2018 : les champions du monde de l’équipe de France, rejoints par une bande d’humoristes, s’affrontent dans un face-à-face sans limite présenté par Paul de Saint Sernin.

Ryan Hamilton: This Just Hit Me

Date : 23/06/2026

Synopsis : Ryan Hamilton revient avec un spectacle d’observation drôle et chaleureux, où il transforme les petits accidents de la vie, les malaises du quotidien et les imprévus en matière comique.

POUR LES ENFANTS

Sesame Street: Volume 3

Date : 08/06/2026

Synopsis : Retrouvez vos amis de Sesame Street ! Voyage dans l’espace ou pièce de théâtre : ils trouvent toujours un moyen drôle d’apprendre, de jouer et de grandir.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

L’Été 36 – Summer ’36

Date : 01/06/2026

Synopsis : À l’été 1936, destins intimes et bouleversements historiques se croisent dans un récit où les rêves de jeunesse se heurtent aux tensions d’une époque troublée.

Rocky

Date : 01/06/2026

Synopsis : Boxeur modeste de Philadelphie, Rocky Balboa obtient une chance inespérée d’affronter le champion du monde et de prouver sa valeur sur le ring.

Rocky II

Date : 01/06/2026

Synopsis : Après son combat légendaire contre Apollo Creed, Rocky tente de construire une nouvelle vie, mais l’appel du ring reste plus fort que tout.

Rocky III

Date : 01/06/2026

Synopsis : Devenu champion adulé, Rocky doit retrouver la rage de vaincre face à un adversaire brutal et ambitieux qui menace de tout lui prendre.

Rocky IV

Date : 01/06/2026

Synopsis : Rocky affronte le redoutable Ivan Drago dans un combat hautement symbolique, entre vengeance personnelle et tension internationale.

Rocky V

Date : 01/06/2026

Synopsis : Contraint de quitter le ring, Rocky tente de transmettre son savoir à un jeune boxeur, mais découvre que la loyauté peut être aussi fragile que la gloire.

Rocky Balboa

Date : 01/06/2026

Synopsis : Vieilli mais toujours animé par le feu intérieur, Rocky remonte sur le ring pour un dernier combat contre un champion moderne.

Creed : L’héritage de Rocky Balboa – Creed

Date : 01/06/2026

Synopsis : Adonis Johnson, fils d’Apollo Creed, cherche à faire ses preuves dans la boxe avec l’aide de Rocky Balboa, devenu son mentor.

Creed II

Date : 01/06/2026

Synopsis : Adonis Creed affronte le fils d’Ivan Drago dans un combat chargé d’histoire, de blessures familiales et de revanche.

Creed III

Date : 01/06/2026

Synopsis : Devenu une star du ring, Adonis Creed voit son passé ressurgir lorsqu’un ancien ami d’enfance revient réclamer sa part de gloire.

Le Cœur en Braille – Heartstrings

Date : 01/06/2026

Synopsis : Un adolescent musicien tombe amoureux d’une camarade brillante qui perd peu à peu la vue, dans une histoire tendre sur l’amitié, l’amour et la différence.

Radio

Date : 01/06/2026

Synopsis : Dans une petite ville américaine, l’amitié entre un entraîneur de football et un jeune homme handicapé mental transforme toute une communauté.

Bunny!

Date : 01/06/2026

Synopsis : Un lapin attachant se retrouve entraîné dans une aventure pleine d’humour, d’amitié et de découvertes, idéale pour les plus jeunes.

Milky☆Subway : L’Express galactique – Le film – Milky☆Subway: The Galactic Limited Express – the Movie

Date : 01/06/2026

Synopsis : À bord d’un train spatial traversant la galaxie, des passagers hauts en couleur vivent une aventure cosmique mêlant humour, science-fiction et poésie.

New York Unité Spéciale : Saison 12 – Law & Order: Special Victims Unit: The Twelfth Year

Date : 01/06/2026

Synopsis : Les enquêteurs de l’unité spéciale poursuivent leurs affaires sensibles, entre crimes sexuels, traumatismes des victimes et dilemmes judiciaires.

New York Unité Spéciale : Saison 13 – Law & Order: Special Victims Unit: The Thirteenth Year

Date : 01/06/2026

Synopsis : L’équipe fait face à de nouvelles enquêtes complexes tandis que des changements internes bouleversent son équilibre.

New York Unité Spéciale : Saison 14 – Law & Order: Special Victims Unit: The Fourteenth Year

Date : 01/06/2026

Synopsis : Les dossiers s’enchaînent pour l’unité spéciale, confrontée à des crimes difficiles et à la pression constante du système judiciaire.

New York Unité Spéciale : Saison 15 – Law & Order: Special Victims Unit: The Fifteenth Year

Date : 01/06/2026

Synopsis : Olivia Benson et son équipe continuent de défendre les victimes tout en affrontant les conséquences personnelles de leurs enquêtes.

New York Unité Spéciale : Saison 16 – Law & Order: Special Victims Unit: The Sixteenth Year

Date : 01/06/2026

Synopsis : L’unité spéciale doit résoudre des affaires toujours plus sensibles, entre nouvelles méthodes d’enquête et tensions internes.

Lawmen : L’histoire de Bass Reeves – Lawmen: Bass Reeves: Season 1

Date : 01/06/2026

Synopsis : Inspirée de faits réels, cette série retrace le parcours de Bass Reeves, ancien esclave devenu l’un des plus célèbres marshals de l’Ouest américain.

Shangri-La Frontier : 2nd Saison – Shangri-La Frontier: 2nd Season

Date : 01/06/2026

Synopsis : Le joueur Rakuro poursuit son exploration du MMORPG Shangri-La Frontier, où chaque quête révèle des adversaires redoutables et des mystères cachés.

Le Rite – The Rite

Date : 02/06/2026

Synopsis : Un jeune séminariste sceptique assiste un prêtre expérimenté lors d’exorcismes, et se retrouve confronté à des forces qu’il ne peut plus expliquer rationnellement.

Famille recomposée – Blended

Date : 02/06/2026

Synopsis : Après un rendez-vous raté, deux parents célibataires se retrouvent coincés avec leurs enfants dans le même séjour en Afrique, où l’amour pourrait bien surgir.

Everwood – Everwood: Season 1

Date : 02/06/2026

Synopsis : Après la mort de sa femme, un grand chirurgien quitte New York pour s’installer avec ses enfants dans une petite ville du Colorado.

Everwood : Saison 2 – Everwood: Season 2

Date : 02/06/2026

Synopsis : La famille Brown tente de trouver sa place à Everwood, entre deuil, nouvelles relations et tensions familiales.

Everwood : Saison 3 – Everwood: Season 3

Date : 02/06/2026

Synopsis : Les habitants d’Everwood affrontent de nouveaux choix de vie, des amours compliquées et des blessures qui demandent du temps pour guérir.

Everwood : Saison 4 – Everwood: Season 4

Date : 02/06/2026

Synopsis : Dernière saison pour les Brown, entre décisions d’avenir, réconciliations et conclusion émouvante des destins d’Everwood.

La bonne épouse – How to Be a Good Wife

Date : 03/06/2026

Synopsis : Dans les années 60, une directrice d’école ménagère voit ses certitudes voler en éclats lorsque les femmes commencent à revendiquer leur liberté.

Valentine’s Day

Date : 04/06/2026

Synopsis : À Los Angeles, plusieurs histoires d’amour, de rupture et de réconciliation se croisent le jour de la Saint-Valentin.

The Disaster Artist

Date : 04/06/2026

Synopsis : L’histoire improbable de Tommy Wiseau et de la création de « The Room », considéré comme l’un des plus grands nanars du cinéma.

Yéti & Compagnie – Smallfoot

Date : 04/06/2026

Synopsis : Un jeune yéti découvre l’existence des humains et bouleverse les croyances de son village perché dans les montagnes.

Day of Reckoning

Date : 04/06/2026

Synopsis : Après des années de silence, une menace monstrueuse refait surface et force l’humanité à affronter les conséquences d’un ancien désastre.

The King of Queens – The King of Queens: Season 1

Date : 04/06/2026

Synopsis : Doug, livreur new-yorkais, partage son quotidien avec sa femme Carrie et son beau-père envahissant dans une sitcom familiale pleine de disputes hilarantes.

The King of Queens : Saison 2 – The King of Queens: Season 2

Date : 04/06/2026

Synopsis : Doug et Carrie poursuivent leur vie de couple mouvementée, entre travail, amis encombrants et beaux-parents imprévisibles.

The King of Queens : Saison 3 – The King of Queens: Season 3

Date : 04/06/2026

Synopsis : Les Heffernan affrontent de nouvelles situations conjugales absurdes, tandis qu’Arthur continue de semer le chaos à la maison.

The King of Queens : Saison 4 – The King of Queens: Season 4

Date : 04/06/2026

Synopsis : Entre crises domestiques, jalousies et aventures entre amis, Doug et Carrie prouvent que le mariage est rarement reposant.

The King of Queens : Saison 5 – The King of Queens: Season 5

Date : 04/06/2026

Synopsis : La vie quotidienne du couple devient toujours plus imprévisible, portée par les gaffes de Doug et les réparties de Carrie.

The King of Queens : Saison 6 – The King of Queens: Season 6

Date : 04/06/2026

Synopsis : Doug et Carrie continuent de jongler avec leur mariage, leurs proches et les folies d’Arthur dans une saison riche en quiproquos.

The King of Queens : Saison 7 – The King of Queens: Season 7

Date : 04/06/2026

Synopsis : Les tensions de couple et les situations absurdes s’enchaînent, toujours sous le regard envahissant d’Arthur.

The King of Queens : Saison 8 – The King of Queens: Season 8

Date : 04/06/2026

Synopsis : Doug et Carrie se retrouvent face à de nouveaux choix de vie, avec humour, mauvaise foi et tendresse.

The King of Queens : Saison 9 – The King of Queens: Season 9

Date : 04/06/2026

Synopsis : Dernière saison pour Doug, Carrie et Arthur, entre disputes mémorables et conclusion de leur quotidien chaotique.

40 ans, toujours puceau – The 40-Year-Old Virgin

Date : 05/06/2026

Synopsis : Andy, quadragénaire timide, voit ses amis tout faire pour l’aider à perdre sa virginité, avec des résultats aussi embarrassants qu’hilarants.

Kick-Ass 2

Date : 05/06/2026

Synopsis : Kick-Ass rejoint une équipe de justiciers amateurs tandis qu’un ancien ennemi prépare une vengeance violente contre lui et ses proches.

Approaching the Unknown

Date : 05/06/2026

Synopsis : Un astronaute solitaire en route vers Mars voit sa mission basculer lorsqu’une panne menace ses réserves vitales et son équilibre mental.

Area 51

Date : 05/06/2026

Synopsis : Des amis s’introduisent dans la zone militaire la plus secrète des États-Unis et découvrent que certaines théories du complot étaient bien réelles.

I’m the Most Beautiful Count: Season 1

Date : 05/06/2026

Synopsis : Un jeune noble obsédé par son apparence tente de préserver son statut et son image dans une société où beauté, pouvoir et rivalités vont de pair.

This Love Doesn’t Have Long Beans: Season 1

Date : 05/06/2026

Synopsis : Dans l’univers compétitif d’un restaurant, rivalités culinaires et sentiments inattendus se mêlent autour d’une romance aussi piquante que savoureuse.

The Boss

Date : 06/06/2026

Synopsis : Une femme d’affaires impitoyable ruinée par un scandale tente de reconstruire son empire avec l’aide forcée de son ancienne assistante.

Pattaya

Date : 06/06/2026

Synopsis : Deux amis embarquent un jeune homme de petite taille dans un voyage délirant en Thaïlande pour participer à un concours de boxe improbable.

Pacific Rim Uprising – Pacific Rim: Uprising

Date : 07/06/2026

Synopsis : Une nouvelle génération de pilotes de Jaegers doit affronter le retour des Kaijus et empêcher une invasion encore plus destructrice.

The Way Back

Date : 08/06/2026

Synopsis : Un ancien basketteur alcoolique accepte d’entraîner l’équipe de son ancien lycée, trouvant une chance de rédemption dans le sport.

Rachel se marie – Rachel Getting Married

Date : 08/06/2026

Synopsis : Une jeune femme sortant de cure de désintoxication rejoint sa famille pour le mariage de sa sœur, réveillant tensions et blessures enfouies.

Cuckoo

Date : 09/06/2026

Synopsis : Une adolescente installée dans une station alpine avec sa famille découvre que les lieux cachent un mystère inquiétant et une menace difficile à expliquer.

Sur les chemins noirs – On the Wandering Paths

Date : 09/06/2026

Synopsis : Après un grave accident, un écrivain traverse la France à pied pour se reconstruire et retrouver un lien profond avec le monde.

Le cygne et la princesse – Un Noël enchanté – The Swan Princess Christmas

Date : 10/06/2026

Synopsis : La princesse Odette et le prince Derek célèbrent Noël, mais un ancien ennemi menace de gâcher les festivités du royaume.

Double Happiness

Date : 11/06/2026

Synopsis : Une jeune femme tiraillée entre traditions familiales et désir d’indépendance cherche à concilier amour, culture et ambitions personnelles.

Jack le chasseur de géants – Jack the Giant Slayer

Date : 11/06/2026

Synopsis : Jack ouvre malgré lui un passage vers le monde des géants et doit sauver une princesse tout en empêchant une guerre entre deux royaumes.

Keanu

Date : 11/06/2026

Synopsis : Deux cousins infiltrent un gang pour récupérer un adorable chaton kidnappé, se retrouvant mêlés à un monde criminel qui les dépasse totalement.

Pleasantville

Date : 11/06/2026

Synopsis : Deux adolescents sont projetés dans une série télévisée en noir et blanc des années 50, où leur présence bouleverse les règles d’un monde trop parfait.

Green Lantern

Date : 11/06/2026

Synopsis : Un pilote arrogant reçoit un anneau extraterrestre qui lui confère de grands pouvoirs et l’entraîne dans une guerre intergalactique.

Entourage

Date : 11/06/2026

Synopsis : La star Vincent Chase et ses amis débarquent sur grand écran pour gérer ambitions hollywoodiennes, excès, amitiés et egos démesurés.

Plus rien à f*** – The F**k-It List

Date : 12/06/2026

Synopsis : Après un scandale scolaire, un lycéen modèle publie une liste de tout ce qu’il n’a jamais osé faire, inspirant ses camarades à vivre sans filtre.

La dernière chanson – The Last Song

Date : 12/06/2026

Synopsis : Une adolescente rebelle passe l’été chez son père éloigné et redécouvre peu à peu l’amour, la musique et les liens familiaux.

The Insider – Black Bag

Date : 12/06/2026

Synopsis : Au cœur des services secrets, une affaire de trahison met à l’épreuve loyauté, mensonges et sentiments dans un thriller d’espionnage sous tension.

Escroc malgré lui – Dear God

Date : 12/06/2026

Synopsis : Un petit escroc affecté au service postal commence à répondre aux lettres adressées à Dieu, bouleversant la vie de ceux qui lui écrivent.

Au bout de la nuit – Street Kings

Date : 12/06/2026

Synopsis : Un policier de Los Angeles trouble et violent se retrouve au cœur d’une affaire de corruption après la mort de son ancien partenaire.

Canailles

Date : 13/06/2026

Synopsis : Un petit malfrat en cavale trouve refuge chez une femme en fauteuil roulant, formant avec elle un duo aussi improbable que touchant.

The Flash

Date : 14/06/2026

Synopsis : Barry Allen modifie le passé pour sauver sa mère, mais bouleverse l’univers tout entier et doit affronter les conséquences de ses choix.

War Dogs

Date : 15/06/2026

Synopsis : Deux jeunes Américains décrochent un contrat d’armement colossal avec le Pentagone, avant de se retrouver dépassés par leur propre arnaque.

Horimiya: The Missing Pieces

Date : 15/06/2026

Synopsis : Des histoires inédites complètent le quotidien de Hori, Miyamura et leurs amis, entre romance lycéenne, humour et moments tendres.

Mon histoire d’amour avec Yamada à Lv999 – My Love Story with Yamada-kun at Lv999: Season 1

Date : 15/06/2026

Synopsis : Après une rupture, une jeune femme rencontre un joueur brillant mais distant dans un jeu en ligne, et découvre une romance inattendue.

One Piece: Alabasta

Date : 15/06/2026

Synopsis : Luffy et son équipage se rendent au royaume d’Alabasta pour aider Vivi à sauver son pays d’une conspiration menée par Crocodile.

Strong Will: Season 1

Date : 15/06/2026

Synopsis : Une héroïne déterminée lutte contre les obstacles personnels et sociaux pour défendre ses convictions et reprendre le contrôle de sa vie.

Robin des Bois, prince des voleurs – Robin Hood: Prince of Thieves

Date : 16/06/2026

Synopsis : De retour des croisades, Robin de Locksley devient hors-la-loi pour combattre le shérif de Nottingham et défendre les opprimés.

No Sudden Move

Date : 16/06/2026

Synopsis : Des criminels de bas étage sont engagés pour une mission simple, mais découvrent vite qu’ils sont les pions d’un complot bien plus vaste.

Skincare

Date : 16/06/2026

Synopsis : Une esthéticienne réputée voit sa vie professionnelle et personnelle déraper lorsqu’une rivale s’installe face à son institut.

Turbo

Date : 17/06/2026

Synopsis : Un escargot rêve de devenir le plus rapide du monde et voit son destin changer après un accident qui lui donne une vitesse incroyable.

A Special Memory

Date : 18/06/2026

Synopsis : Une histoire intimiste sur les souvenirs, la famille et les liens qui persistent même lorsque le temps et les épreuves éloignent les êtres aimés.

Pas si Simple – It’s Complicated

Date : 18/06/2026

Synopsis : Une femme divorcée retombe dans les bras de son ex-mari, désormais remarié, compliquant sa nouvelle relation avec un architecte charmant.

Bac Nord – The Stronghold

Date : 18/06/2026

Synopsis : À Marseille, trois policiers de terrain franchissent progressivement la ligne rouge pour démanteler un réseau de drogue dans les quartiers nord.

Per Aspera Ad Astra

Date : 18/06/2026

Synopsis : Entre ambition scientifique, quête personnelle et rêve spatial, des destins se croisent autour d’un projet qui pourrait changer l’avenir.

GOAT Pandemonium

Date : 18/06/2026

Synopsis : Dans une compétition délirante, des participants s’affrontent pour prouver qu’ils sont les meilleurs, entre chaos, humour et défis absurdes.

Du miel plein la tête – Head Full of Honey

Date : 18/06/2026

Synopsis : Une petite-fille accompagne son grand-père atteint d’Alzheimer dans un voyage émouvant, pour préserver ce qu’il reste de leurs souvenirs.

Finding Forrester

Date : 18/06/2026

Synopsis : Un adolescent doué pour l’écriture se lie d’amitié avec un écrivain reclus, qui l’aide à développer son talent et à trouver sa voix.

Bébé mode d’emploi – Life as We Know It

Date : 18/06/2026

Synopsis : Deux célibataires que tout oppose deviennent tuteurs d’un bébé après la mort de leurs meilleurs amis et doivent apprendre à former une famille.

Les folies fermières – Country Cabaret

Date : 18/06/2026

Synopsis : Un agriculteur en difficulté tente de sauver son exploitation en lançant un cabaret à la ferme, mêlant monde rural et spectacle.

BAD GRANDPA – Jackass Presents: Bad Grandpa

Date : 19/06/2026

Synopsis : Un vieil homme irrévérencieux traverse les États-Unis avec son petit-fils, multipliant caméras cachées, provocations et situations absurdes.

Jackass 3.5 – le film non censuré – Jackass 3.5: The Unrated Movie

Date : 19/06/2026

Synopsis : Cascades inédites, blagues dangereuses et séquences coupées prolongent l’expérience Jackass dans une version encore plus déjantée.

Miami Vice – Deux Flics à Miami – Miami Vice

Date : 20/06/2026

Synopsis : Deux policiers infiltrés plongent dans un réseau international de trafic de drogue, où la frontière entre mission et vie personnelle devient floue.

Lucky

Date : 20/06/2026

Synopsis : Un homme solitaire et vieillissant affronte sa propre mortalité avec humour, philosophie et une certaine tendresse pour les marginaux qui l’entourent.

Babe, le cochon devenu berger – Babe

Date : 21/06/2026

Synopsis : Un petit cochon élevé parmi les chiens de berger rêve de trouver sa place à la ferme grâce à sa douceur et son intelligence.

La bataille du rail

Date : 24/06/2026

Synopsis : Ce classique du cinéma français rend hommage aux cheminots résistants qui sabotèrent les lignes ferroviaires pendant l’Occupation.

Moulin Rouge ! – Moulin Rouge!

Date : 25/06/2026

Synopsis : Un jeune poète tombe amoureux d’une courtisane star du Moulin Rouge dans une fresque musicale flamboyante sur l’amour et le sacrifice.

Barry Seal : American Traffic – American Made

Date : 25/06/2026

Synopsis : Pilote recruté par la CIA, Barry Seal devient trafiquant pour les cartels, pris dans une spirale d’argent, de mensonges et de corruption.

La Nuit au musée – Night at the Museum

Date : 26/06/2026

Synopsis : Un gardien de nuit découvre que les œuvres et personnages d’un musée prennent vie après le coucher du soleil.

La Nuit au musée 2 – Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian

Date : 26/06/2026

Synopsis : Les personnages du musée sont transférés au Smithsonian, où de nouvelles figures historiques s’animent et déclenchent le chaos.

La Nuit au musée : Le secret des pharaons – Night at the Museum: Secret of the Tomb

Date : 26/06/2026

Synopsis : Larry part à Londres pour sauver la magie qui donne vie aux habitants du musée, menacée de disparaître.

I Wanna Be Sup’tar: Season 1

Date : 26/06/2026

Synopsis : Une jeune femme rêve de célébrité et tente de se frayer une place dans l’univers impitoyable du divertissement.

Le Condés – Les Condés

Date : 26/06/2026

Synopsis : Deux policiers aux méthodes opposées se retrouvent embarqués dans une enquête mouvementée, entre action, humour et rivalités.

Le Monde de Little Angel: Volume 8 – Little Angel: Volume 8

Date : 27/06/2026

Synopsis : Little Angel revient avec de nouvelles chansons éducatives et aventures colorées pour accompagner les tout-petits dans leurs découvertes du quotidien.

The Midnight Romance in Hagwon – The Midnight Romance in Hagwon: Season 1

Date : 30/06/2026

Synopsis : Dans une académie privée de Séoul, une professeure retrouve un ancien élève devenu collègue, ravivant une histoire pleine de pudeur, d’ambition et de sentiments retenus.