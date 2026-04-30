Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mai 2026

Le mois de mai 2026 s’annonce particulièrement riche sur Netflix France, avec un programme qui mêle nouvelles séries originales, retours de saisons attendues, films inédits, documentaires sportifs, stand-up, contenus jeunesse, événements en direct et nombreux ajouts au catalogue. Comme chaque mois, la plateforme enrichit son offre avec des productions venues du monde entier, entre thrillers, romances, téléréalité, animation, action, sport et comédies.

Côté séries Netflix de mai 2026, plusieurs titres devraient attirer l’attention des abonnés. Les amateurs de true crime pourront découvrir Les Ex de l’enfer : Saison 2, tandis que les fans de romance et de dating-show retrouveront Love Is Blind : Pologne, Perfect Match : Saison 4 ou encore Merci et au suivant ! : Saison 3. Le mois sera aussi marqué par le retour de séries très suivies comme Devil May Cry : Saison 2, Meurtre mode d’emploi : Saison 2, Les Meurtres zen : Saison 2 et Les Quatre Saisons : Saison 2.

Netflix mise également sur des nouveautés ambitieuses avec Legends, inspirée d’une histoire vraie dans la Grande-Bretagne des années 90, Octobre : Cache-cache, nouveau thriller nordique adapté d’un roman policier, Nemesis, récit d’affrontement entre un policier et un génie criminel, ou encore The Boroughs : Retraite rebelle, qui mélange mystère surnaturel et héros seniors. Les amateurs d’animation adulte pourront aussi surveiller Mating Season, une comédie animée irrévérencieuse signée par les créateurs de Big Mouth.

Du côté des films Netflix de mai 2026, la sélection alterne entre drames, romance, satire et action. On retrouve notamment Par alliance, Mi querida señorita, My Dearest Assassin, De si remarquables créatures ou encore Ladies First. Les documentaires occupent aussi une place importante ce mois-ci, avec une forte coloration sportive : USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção, L’Envers du sport, Royaume-Uni : Jamie Vardy, Le Bus : Les Bleus en grève, Miracle en finale, Rafa ou encore Brasil 70 : Le troisième sacre reviennent sur des trajectoires et événements majeurs du football et du tennis.

Enfin, les abonnés pourront aussi compter sur des événements en live, dont Funny AF avec Kevin Hart, The Roast of Kevin Hart et le combat Ronda Rousey vs. Gina Carano, ainsi que sur des programmes pour enfants comme Aventures croisées et Horton ! : Saison 2. À cela s’ajoute une longue liste de nouveautés du catalogue Netflix, avec des films cultes, des séries complètes, des animés populaires et des comédies bien connues. Retrouvez ci-dessous le calendrier complet des sorties Netflix de mai 2026, classé par catégories, avec les dates de mise en ligne et un résumé pour chaque titre.

SÉRIES

Glory

Date : 01/05/2026

Synopsis : Dans une petite ville où la boxe est reine, deux frères enquêtent sur un meurtre choquant tout en affrontant des retrouvailles houleuses avec leur père, entraîneur de renom.

Les Ex de l’enfer : Saison 2 – Worst Ex Ever: Season 2

Date : 06/05/2026

Synopsis : Entre vendettas meurtrières et enlèvements violents, ces récits véridiques d’abus et de survie racontent ce qui se passe quand l’amour tourne au cauchemar.

Love Is Blind : Pologne – Love is Blind Poland

Date : 06/05/2026

Synopsis : Dans cette expérience unique, des célibataires polonais flirtent, tombent amoureux et se fiancent avant même de s’être vus. L’alchimie survivra-t-elle à la rencontre en personne ?

Legends

Date : 07/05/2026

Synopsis : Grande-Bretagne, années 90 : des fonctionnaires plongent dans la clandestinité pour démanteler des gangs de trafiquants de drogue. Inspiré d’une histoire vraie méconnue.

Octobre : Cache-cache – The Chestnut Man: Hide and Seek

Date : 07/05/2026

Synopsis : Lorsqu’une femme disparaît, la police de Copenhague traque un harceleur qui nargue ses victimes avec une sinistre comptine pour enfants. Inspiré du roman « Cache-cache ».

Merci et au suivant ! : Saison 3 – Thank You, Next: Season 3

Date : 08/05/2026

Synopsis : Après un chagrin d’amour, Leyla doit trouver le courage de mettre de l’ordre dans ses sentiments et décider qui elle veut vraiment être, en amour comme dans la vie.

My Royal Nemesis

Date : 08/05/2026

Synopsis : Une femme condamnée à mourir à l’époque Joseon se réveille dans le Séoul d’aujourd’hui, où un héritier impitoyable d’un chaebol pourrait être sa dernière chance de changer son destin.

Pop Culture Jeopardy!

Date : 11/05/2026

Synopsis : De A pour Avengers à Z pour Zendaya, des candidats font étalage de leur culture pop dans cette nouvelle version d’un jeu où les réponses précèdent les questions.

Devil May Cry : Saison 2 – Devil May Cry: Season 2

Date : 12/05/2026

Synopsis : Une guerre entre les mondes éclate alors que Dante affronte ses propres démons et doit combattre la seule force qui lui soit égale : Vergil, son frère jumeau.

Perfect Match : Saison 4 – Perfect Match: Season 4

Date : 13/05/2026

Synopsis : Encore plus de surprises, d’étincelles et de rebondissements ! En quête de l’âme sœur, les stars de « Love Is Blind », « Love Island » et d’autres téléréalités bouleversent le jeu.

Entre père et fils – Between Father and Son

Date : 13/05/2026

Synopsis : Dans le domaine de sa future belle-famille, une avocate accomplie se rapproche dangereusement du fils tourmenté de son fiancé, sur fond de tensions enfouies et de secrets pesants.

Les Coqs : Saison 2 – Roosters: Season 2

Date : 13/05/2026

Synopsis : Les quatre amis sont de retour, transformés et déterminés à se surpasser. Mais face aux difficultés de la vie, ils se demandent si le monde est vraiment prêt à les accueillir.

Âme sœur – Soul Mate

Date : 14/05/2026

Synopsis : Rongé par le doute et la culpabilité, Ryu fuit le Japon pour Berlin, où Johan, un boxeur coréen, lui sauve la vie. Cette rencontre va sceller leur destin pour les années à venir.

Nemesis

Date : 14/05/2026

Synopsis : Un flic de la Police de Los Angeles est déterminé à mettre hors d’état de nuire le génie criminel à l’origine d’une série de braquages audacieux. Il n’y aura qu’un vainqueur.

The WONDERfools

Date : 15/05/2026

Synopsis : Dans cette série d’action déjantée, une bande de bras cassés du coin se découvre des superpouvoirs et lutte contre le mal sur fond de panique apocalyptique.

Berlin et La Dame à l’hermine – Berlin and the Lady with an Ermine

Date : 15/05/2026

Synopsis : Séville, une ville grandiose… pour un braquage grandiose. Les yeux rivés sur une œuvre d’art inestimable, Berlin réunit son équipe pour mettre au point un casse explosif.

Carísima – Carizzma

Date : 20/05/2026

Synopsis : Caro Pardíaco, influenceuse pétillante et diva dans l’âme, a tout pour elle – jusqu’à ce qu’un sombre harceleur menace de tuer… l’ambiance de son trentième anniversaire.

The Boroughs : Retraite rebelle – The Boroughs

Date : 21/05/2026

Synopsis : Dans une résidence pour retraités en apparence idyllique, une bande de héros improbables doit déjouer une menace surnaturelle qui vient leur dérober la seule chose qui leur manque : le temps.

Mating Season

Date : 22/05/2026

Synopsis : Des créateurs de « Big Mouth » vient cette comédie animée pour adultes, follement grivoise, qui explore l’amour, le sexe et les relations dans le monde animal.

Meurtre mode d’emploi : Saison 2 – A Good Girl’s Guide to Murder: Season 2

Date : 27/05/2026

Synopsis : Après avoir élucidé une affaire non résolue, Pip attend désormais le procès. Mais la disparition d’une amie pousse la gentille détective en herbe à se lancer dans une nouvelle enquête.

Pour un sou – My 2 Cents

Date : 27/05/2026

Synopsis : Gérants d’un petit bar, Zero et Sanglier se retrouvent sous pression à la suite de soucis financiers et de malentendus… alors même qu’une figure du passé refait surface.

Les Meurtres zen : Saison 2 – Murder Mindfully: Season 2

Date : 28/05/2026

Synopsis : Björn Diemel revient, plus zen que jamais… Mais pas facile de rester calme quand on dirige un gang mafieux ! L’heure est venue d’explorer les besoins de son enfant intérieur.

Les Quatre Saisons : Saison 2 – The Four Seasons: Season 2

Date : 28/05/2026

Synopsis : Les amis se retrouvent pour quatre nouvelles escapades saisonnières, en faisant face à une perte personnelle et en composant avec les regrets et les réinventions du milieu de vie.

Calabasas Confidential

Date : 29/05/2026

Synopsis : À peine sorti de fac, un groupe très soudé d’amis, d’ex et de rivaux retrouve ses drames inachevés au cœur des collines huppées de la Californie du Sud. Une téléréalité fastueuse.

Brasil 70 : Le troisième sacre – Brazil ’70: The Third Star

Date : 29/05/2026

Synopsis : 1970, la Seleção pénètre sur le terrain avec de grands rêves et un défi immense : devenir la première équipe à remporter trois fois la Coupe du monde de football.

L’Auberge ludique de Jae-seok – Jae-seok’s B&B Rules!

Date : Prochainement

Synopsis : Le client est roi… mais l’hôte aussi ! Yu Jae-seok ouvre sa première maison d’hôtes, qu’il gère à sa façon tout en régalant ses invités avec ses jeux cultes.

FILMS

Par alliance – Son-In-Law

Date : 01/05/2026

Synopsis : Après une traversée du désert, José Sánchez devient un politicien redouté, mais cette fois-ci, ni sa fameuse moustache ni sa langue bien pendue ne suffiront à donner le change.

Mi querida señorita – My Dearest Señorita

Date : 01/05/2026

Synopsis : Une jeune femme issue d’un milieu traditionnel apprend son intersexualité. Commence alors un parcours où se mêlent découverte de soi, identité de genre et amour inattendu.

Compte à rebours : Ronda Rousey vs. Gina Carano – Countdown: Rousey vs. Carano

Date : 06/05/2026

Synopsis : Plongez dans l’entraînement des légendes du MMA Ronda Rousey et Gina Carano avant leur retour très attendu dans la cage pour un combat incontournable qui se prépare depuis des années.

My Dearest Assassin

Date : 07/05/2026

Synopsis : Traquée pour la rareté de son groupe sanguin, une femme trouve refuge dans les bras d’un assassin impitoyable, dont elle tombe amoureuse. Ensemble, ils luttent pour survivre.

De si remarquables créatures – Remarkably Bright Creatures

Date : 08/05/2026

Synopsis : Dans ce drame inspiré d’un best-seller, une veuve travaillant de nuit dans l’aquarium d’une petite ville se lie d’amitié avec un poulpe futé et un jeune homme un peu paumé.

Ladies First

Date : 22/05/2026

Synopsis : Un séducteur voit sa vie bouleversée quand il se réveille dans un monde parallèle dominé par les femmes. Les règles du jeu ayant changé, il affronte une collègue au caractère bien trempé dans cette satire enlevée.

DOCUMENTAIRES

USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção – USA 94: Brazil’s Return to Glory

Date : 07/05/2026

Synopsis : Ce documentaire revisite le parcours du Brésil vers la Coupe du monde de football de 1994, avec des interviews et des images inédites tournées par les joueurs eux-mêmes.

L’Envers du sport, Royaume-Uni : Jamie Vardy – Untold UK: Jamie Vardy

Date : 12/05/2026

Synopsis : De footballeur amateur à légende de la Premier League, suivez le parcours extraordinaire de Jamie Vardy et son ascension au sommet – contre toute attente.

Martin Short : Une vie XXL – Marty, Life Is Short

Date : 12/05/2026

Synopsis : Dans ce documentaire, Martin Short évoque une vie nourrie par la joie à travers des séquences cultes, des interviews et des vidéos inédites où apparaissent de nombreuses stars.

Le Bus : Les Bleus en grève – The Bus: A French Football Mutiny

Date : 13/05/2026

Synopsis : Ce documentaire revient sur la controverse entourant l’équipe de France lors de la Coupe du monde de football 2010 et sur la grève qui a fait la une et indigné tout un pays.

L’Accident – The Crash

Date : 15/05/2026

Synopsis : Une ado au volant percute un bâtiment, tuant son petit copain et l’ami de ce dernier. Ce documentaire montre que ce qui semblait un tragique accident est en réalité un meurtre.

L’Envers du sport, Royaume-Uni : Miracle en finale – Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul

Date : 19/05/2026

Synopsis : À la mi-temps de la finale de la Ligue des champions 2005, Liverpool perdait 3-0. La suite est entrée dans l’histoire du football. Les joueurs la racontent dans ce documentaire.

James.

Date : 21/05/2026

Synopsis : Dans cette série documentaire, James Rodríguez, l’emblématique numéro dix colombien, revient sur son ascension vers la gloire, ses revers de fortune et ses espoirs pour son équipe.

L’Envers du sport, Royaume-Uni : Vinnie Jones – Untold UK: Vinnie Jones

Date : 26/05/2026

Synopsis : De son image de bad boy du ballon rond à sa victoire en Coupe d’Angleterre, découvrez l’ascension, la chute, le retour improbable… et les nombreux cartons rouges de Vinnie Jones.

Rafa

Date : 29/05/2026

Synopsis : Dans cette série documentaire, l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, Rafael Nadal, revient sur sa carrière, son héritage et sa dernière saison.

STAND UP

Wanda Sykes: Legacy

Date : 19/05/2026

Synopsis : De retour dans son ancienne université, Wanda Sykes se moque de tout avec drôlerie, mais sans pitié : de l’état du monde au gant de toilette… un choc culturel unique en son genre.

AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy

Date : 31/05/2026

Synopsis : La 51e cérémonie des AFI Life Achievement Awards rend hommage à Eddie Murphy, figure incontournable du cinéma, à travers une soirée haute en couleurs rassemblant collaborateurs, amis et admirateurs pour célébrer une carrière qui a redéfini la comédie.

POUR LES ENFANTS

Aventures croisées – Swapped

Date : 01/05/2026

Synopsis : Une petite créature des bois et un oiseau majestueux échangent soudainement leurs corps et doivent faire équipe pour survivre à l’aventure la plus folle de leur vie.

Horton ! : Saison 2 – Dr. Seuss’s Horton!: Season 2

Date : 04/05/2026

Synopsis : Pas de souci, tu es à l’abri ! Pour trouver un trésor ou sortir d’un bourbier, Horton et Samson viennent t’aider… et n’abandonnent jamais.

ÉVÉNEMENTS EN LIVE

Funny AF avec Kevin Hart – Funny AF with Kevin Hart

Date : 05/05/2026

Synopsis : Kevin Hart sillonne les États-Unis et cherche la nouvelle star du stand-up, aidé par des légendes de l’humour. La victoire se jouera en direct, à l’issue d’un vote en temps réel.

The Roast of Kevin Hart

Date : 11/05/2026

Synopsis : Roi de la punchline et maître du roast, Kevin Hart passe lui-même sur le grill, en direct du Kia Forum lors du festival Netflix Is A Joke à Los Angeles. Soirée animée par Shane Gillis.

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Date : 17/05/2026

Synopsis : Les pionnières de légende de MMA Ronda Rousey et Gina Carano remontent dans la cage pour un combat très attendu organisé par Most Valuable Promotions.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Mr. & Mrs. Smith

Date : 01/05/2026

Synopsis : Deux tueurs professionnels mariés sans connaître la véritable identité de l’autre découvrent qu’ils sont chargés de s’éliminer mutuellement, transformant leur couple en champ de bataille explosif.

Ben-Hur

Date : 01/05/2026

Synopsis : Trahi par son ami d’enfance et réduit en esclavage, Judah Ben-Hur entreprend un long chemin de vengeance, de foi et de rédemption dans cette fresque historique épique.

Papa, j’ai une maman pour toi – It Takes Two

Date : 01/05/2026

Synopsis : Deux fillettes qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau échangent leurs places pour rapprocher deux adultes que tout oppose, dans une comédie familiale pleine de malice.

Les femmes de ses rêves – The Heartbreak Kid

Date : 01/05/2026

Synopsis : Un homme se marie sur un coup de tête avant de rencontrer, pendant sa lune de miel, celle qu’il croit être la femme parfaite. Les ennuis commencent aussitôt.

Mon Mariage Préféré – My Favorite Wedding

Date : 01/05/2026

Synopsis : Une jeune femme aide à organiser un mariage où les imprévus s’accumulent, tout en se rapprochant d’un invité qui pourrait bien bouleverser sa vision de l’amour.

Colors of Love

Date : 01/05/2026

Synopsis : Une bibliothécaire retourne dans sa ville natale pour sauver l’entreprise familiale et se retrouve confrontée à un homme d’affaires aussi séduisant que déterminé.

Spell

Date : 01/05/2026

Synopsis : Après un accident d’avion, un homme se réveille prisonnier d’une femme pratiquant des rituels inquiétants. Pour survivre, il doit échapper à une emprise surnaturelle.

Coneheads

Date : 01/05/2026

Synopsis : Des extraterrestres à la tête conique tentent de s’intégrer dans la banlieue américaine, tout en échappant aux autorités et en gardant leur étrange identité secrète.

Lolita malgré moi – Mean Girls

Date : 01/05/2026

Synopsis : Nouvelle dans un lycée américain, Cady découvre l’univers cruel des populaires et infiltre leur groupe, avant de se perdre elle-même dans les règles impitoyables de la popularité.

Sexe intentions 3 – Cruel Intentions 3

Date : 01/05/2026

Synopsis : Manipulations, séduction et trahisons se multiplient entre étudiants privilégiés, prêts à tout pour dominer leur petit monde.

Hello, My Name Is Doris

Date : 01/05/2026

Synopsis : Une femme excentrique d’un certain âge tombe amoureuse d’un collègue beaucoup plus jeune, ce qui la pousse à sortir de sa routine et à réinventer sa vie.

Les seigneurs de Dogtown – Lords of Dogtown

Date : 01/05/2026

Synopsis : Dans la Californie des années 70, des adolescents passionnés de skate révolutionnent leur discipline et deviennent les icônes d’une culture urbaine naissante.

30 Rock – 30 Rock: Season 1

Date : 01/05/2026

Synopsis : Liz Lemon tente de gérer une émission de sketchs chaotique, des acteurs imprévisibles et une direction aussi brillante qu’absurde.

30 Rock : Saison 2 – 30 Rock: Season 2

Date : 01/05/2026

Synopsis : L’équipe de TGS poursuit ses aventures entre crises d’ego, contraintes de production et absurdités du monde télévisuel.

30 Rock : Saison 3 – 30 Rock: Season 3

Date : 01/05/2026

Synopsis : Liz Lemon jongle entre carrière, vie privée et caprices de stars, tandis que Jack multiplie les stratégies improbables.

30 Rock : Saison 4 – 30 Rock: Season 4

Date : 01/05/2026

Synopsis : Les coulisses de l’émission deviennent plus imprévisibles que jamais, entre nouveaux projets, rivalités et satire féroce des médias.

30 Rock : Saison 5 – 30 Rock: Season 5

Date : 01/05/2026

Synopsis : TGS continue de survivre au chaos quotidien, alors que chacun tente de préserver sa place dans l’univers impitoyable de la télévision.

30 Rock : Saison 6 – 30 Rock: Season 6

Date : 01/05/2026

Synopsis : Liz, Jack, Tracy et Jenna affrontent de nouvelles absurdités professionnelles et personnelles dans une satire toujours plus déjantée.

30 Rock : Saison 7 – 30 Rock: Season 7

Date : 01/05/2026

Synopsis : Dernier tour de piste pour l’équipe de TGS, entre adieux, derniers coups d’éclat et conclusion hilarante des coulisses de l’émission.

Jujutsu Kaisen : Saison 2: Batch 1 – Jujutsu Kaisen: Season 2: Batch 1

Date : 01/05/2026

Synopsis : Yuji, Megumi et Nobara poursuivent leur combat contre les fléaux, tandis que le passé de Gojo éclaire de nouveaux enjeux dramatiques et surnaturels.

Jujutsu Kaisen : Saison 2: Batch 2 – Jujutsu Kaisen: Season 2: Batch 2

Date : 01/05/2026

Synopsis : Les affrontements s’intensifient et les exorcistes doivent faire face à des ennemis toujours plus puissants dans une saison marquée par des pertes et des révélations majeures.

Shangri-La Frontier – Shangri-La Frontier: 1st Season

Date : 01/05/2026

Synopsis : Un passionné de jeux vidéo habitué aux pires titres du marché se lance dans un MMORPG réputé parfait, où ses talents inattendus pourraient faire de lui une légende.

Deux sœurs pour un roi – The Other Boleyn Girl

Date : 02/05/2026

Synopsis : Deux sœurs rivales attirent l’attention du roi Henri VIII, mais la quête de pouvoir et d’amour à la cour d’Angleterre aura un prix terrible.

Scarface

Date : 03/05/2026

Synopsis : Tony Montana, immigré cubain ambitieux et brutal, gravit les échelons du trafic de drogue à Miami avant d’être consumé par sa soif de pouvoir.

Bugsy

Date : 04/05/2026

Synopsis : Le gangster Bugsy Siegel rêve de transformer Las Vegas en capitale du jeu, entre ambitions criminelles, passion destructrice et démesure hollywoodienne.

The Rhythm of Revenge – The Rhythm of Revenge: Season 1

Date : 04/05/2026

Synopsis : Une danseuse déterminée utilise son art et son réseau pour infiltrer un cercle criminel et venger une trahison qui a détruit sa famille.

Sleepers

Date : 05/05/2026

Synopsis : Des amis d’enfance marqués par un drame dans un centre de détention se retrouvent des années plus tard face à leurs anciens bourreaux.

Garde alternée – Joint Custody

Date : 05/05/2026

Synopsis : Un couple séparé tente de gérer la garde de ses enfants, mais jalousie, nouveaux partenaires et mauvaise foi transforment l’organisation familiale en guerre ouverte.

Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t

Date : 07/05/2026

Synopsis : Des comiques et escrocs hauts en couleur se retrouvent mêlés à une affaire surnaturelle et politique où sorcellerie, action et humour s’entrechoquent.

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate – The Handmaid’s Tale: Season 1

Date : 06/05/2026

Synopsis : Dans une société totalitaire où les femmes fertiles sont réduites à l’esclavage reproductif, June lutte pour survivre et retrouver sa fille.

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate : Saison 2 – The Handmaid’s Tale: Season 2

Date : 06/05/2026

Synopsis : June tente d’échapper à Gilead tandis que la résistance s’organise dans l’ombre face à un régime toujours plus brutal.

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate : Saison 3 – The Handmaid’s Tale: Season 3

Date : 06/05/2026

Synopsis : La rébellion prend de l’ampleur alors que June cherche à sauver des enfants et à frapper Gilead de l’intérieur.

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate : Saison 4 – The Handmaid’s Tale: Season 4

Date : 06/05/2026

Synopsis : En fuite, June découvre que la liberté a un prix et que la guerre contre Gilead ne s’arrête pas aux frontières.

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate : Saison 5 – The Handmaid’s Tale: Season 5

Date : 06/05/2026

Synopsis : Les conséquences de la vengeance de June bouleversent l’équilibre fragile entre réfugiés, anciens bourreaux et survivants.

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate : Saison 6 – The Handmaid’s Tale: Season 6

Date : 06/05/2026

Synopsis : Dernier acte de la lutte contre Gilead, où chaque personnage doit choisir entre justice, survie et sacrifice.

Jennifer’s Body

Date : 08/05/2026

Synopsis : Une lycéenne populaire possédée par une force démoniaque se met à tuer des garçons, tandis que sa meilleure amie tente de l’arrêter.

Tendre Et Saignant – The Butcher’s Daughter

Date : 09/05/2026

Synopsis : Une jeune femme reprend malgré elle la boucherie familiale et découvre un univers artisanal, chaleureux et bien plus sentimental qu’elle ne l’imaginait.

Rendez-Vous Chez Les Malawas – Meet the Malawas

Date : 11/05/2026

Synopsis : Une émission de téléréalité emmène des célébrités dans une tribu africaine fictive, où leur ego et leur confort moderne sont mis à rude épreuve.

The Brutalist

Date : 12/05/2026

Synopsis : Un architecte visionnaire tente de reconstruire sa vie et sa carrière après la guerre, entre ambition artistique, exil et rêves monumentaux.

Warcraft : Le Commencement – Warcraft

Date : 13/05/2026

Synopsis : Humains et Orcs s’affrontent lorsque le monde d’Azeroth devient le théâtre d’une guerre épique entre deux peuples menacés.

Jusqu’au bout du rêve – Field of Dreams

Date : 14/05/2026

Synopsis : Un fermier entend une voix l’incitant à construire un terrain de baseball dans son champ, attirant des fantômes du passé et une quête de réconciliation.

Iron Man : L’attaque des technovores – Iron Man: Rise of Technovore

Date : 14/05/2026

Synopsis : Tony Stark affronte une nouvelle technologie meurtrière capable de menacer l’équilibre mondial et de remettre en cause son propre génie.

The Loved One

Date : 14/05/2026

Synopsis : Satire noire de l’industrie funéraire américaine, où ambition, absurdité et mort se croisent dans une comédie grinçante.

Enquête sur un scandale d’État – Undercover

Date : 15/05/2026

Synopsis : Un journaliste et un policier plongent dans les coulisses d’un scandale d’État, entre mensonges officiels, pression politique et quête de vérité.

Black / White – Guess Who

Date : 15/05/2026

Synopsis : Un père découvre que le fiancé de sa fille est blanc et multiplie les maladresses pour tester cet homme qui s’apprête à rejoindre la famille.

Le Chat chapeauté – Dr. Seuss’ The Cat in the Hat

Date : 15/05/2026

Synopsis : Deux enfants s’ennuient à la maison jusqu’à l’arrivée d’un chat excentrique qui transforme leur journée en chaos coloré.

One Piece: Drum – One Piece: Enter Chopper at the Winter Island

Date : 15/05/2026

Synopsis : Luffy et son équipage débarquent sur une île enneigée où ils rencontrent Chopper, un renne médecin au grand cœur.

Horimiya

Date : 15/05/2026

Synopsis : Deux lycéens que tout oppose en apparence découvrent leurs vrais visages en dehors de l’école et vivent une romance tendre et sincère.

Las Culturistas Culture Awards

Date : 15/05/2026

Synopsis : Une cérémonie décalée célèbre le meilleur, le pire et le plus absurde de la culture pop, avec humour, invités et catégories improbables.

Sisters

Date : 16/05/2026

Synopsis : Deux sœurs très différentes organisent une dernière fête dans leur maison d’enfance avant sa vente, déclenchant une soirée totalement incontrôlable.

The Monkey

Date : 19/05/2026

Synopsis : Deux frères découvrent qu’un vieux jouet mécanique semble lié à une série de morts violentes, réveillant une malédiction familiale.

In Her Shoes

Date : 19/05/2026

Synopsis : Deux sœurs que tout oppose apprennent à se comprendre après des années de jalousie, de blessures et de rivalité.

Mercato

Date : 19/05/2026

Synopsis : Dans les coulisses du football, agents, joueurs et dirigeants se livrent une bataille d’influence où l’argent et l’ego dictent souvent les règles.

Breaking In

Date : 21/05/2026

Synopsis : Une mère doit sauver ses enfants retenus prisonniers dans une maison ultra-sécurisée par des criminels prêts à tout.

Femmes du square (Les) – Square women

Date : 23/05/2026

Synopsis : Une nounou sans papiers et une avocate se lient autour d’un combat pour la dignité des femmes travaillant dans l’ombre des familles aisées.

My Dress-Up Darling : Saison 2 – My Dress-Up Darling: Season 2

Date : 25/05/2026

Synopsis : Marin et Wakana poursuivent leur passion du cosplay, entre nouvelles créations, sentiments naissants et défis personnels.

BLUE LOCK VS. U-20 JAPAN

Date : 25/05/2026

Synopsis : Les attaquants de Blue Lock affrontent l’équipe nationale U-20 japonaise dans un match décisif qui pourrait bouleverser l’avenir du football japonais.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation : Saison 2: Batch 1 – Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: Season 2: Batch 1

Date : 25/05/2026

Synopsis : Rudeus poursuit son voyage dans un monde fantastique, confronté à ses regrets, ses pouvoirs et ses relations complexes.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation : Saison 2: Batch 2 – Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: Season 2: Batch 2

Date : 25/05/2026

Synopsis : Le parcours de Rudeus prend une tournure plus mature, entre choix familiaux, nouvelles menaces et quête de rédemption.

Les CrunchLabs de Mark Rober : Saison 4 – Mark Rober’s CrunchLabs: Season 4

Date : 25/05/2026

Synopsis : Mark Rober revient avec de nouvelles expériences scientifiques ludiques, des défis ingénieux et des inventions spectaculaires pour éveiller la curiosité.

Sur la branche – A wonderful girl

Date : 27/05/2026

Synopsis : Une jeune femme instable mais pleine d’énergie rencontre un avocat désabusé, formant un duo improbable pour défendre une cause inattendue.

Adili Idola Celebrity Roast: Fedi Nuril

Date : 28/05/2026

Synopsis : L’acteur Fedi Nuril devient la cible d’un roast plein d’humour, où célébrités et humoristes se succèdent pour le taquiner sans ménagement.

Avec ou sans enfants – With or without kids

Date : 29/05/2026

Synopsis : Des couples et amis voient leurs vacances bouleversées par la question des enfants, entre mensonges, jalousies et quiproquos.

K-Pops!

Date : 30/05/2026

Synopsis : Un musicien en perte de vitesse tente de renouer avec son fils en l’aidant à percer dans l’univers compétitif de la K-pop.

Nos pires voisins 2 – Bad Neighbours 2

Date : 31/05/2026

Synopsis : Un couple pensait en avoir fini avec les voisins infernaux, mais une sororité déchaînée s’installe à côté et relance la guerre.

La rupture – The Break-Up

Date : 31/05/2026

Synopsis : Après leur séparation, deux ex refusent de quitter leur appartement commun, transformant leur rupture en guerre domestique.

Nos pires voisins – Neighbors

Date : 31/05/2026

Synopsis : Un couple avec bébé voit sa tranquillité exploser lorsqu’une fraternité étudiante s’installe dans la maison voisine.