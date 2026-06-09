Après Anthropic, OpenAI dépose son projet d’introduction en Bourse

En l’espace de quelques semaines, trois des entreprises privées les plus valorisées au monde ont déposé des dossiers d’introduction en bourse, dessinant ce qui pourrait devenir l’une des séquences boursières les plus denses de la décennie.

OpenAI, créateur de ChatGPT, a déposé son dossier de manière confidentielle sans fixer de date de cotation. L’entreprise, fondée en 2015, a engrangé plus de 13 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier grâce aux publicités dans la version grand public de ChatGPT aux États-Unis et à la vente de technologies d’IA à des entreprises et développeurs indépendants.

Ces chiffres ne suffisent pourtant pas à équilibrer ses comptes : malgré plus de 180 milliards de dollars levés depuis sa création, OpenAI prévoit de dépenser 115 milliards de dollars sur les quatre prochaines années. Valorisée à 852 milliards de dollars, l’entreprise a déclaré laisser ouverte la possibilité d’accélérer son calendrier boursier, tout en reconnaissant que le statut privé lui offre encore des marges de manœuvre qu’une cotation rendrait plus complexes.

Anthropic devance OpenAI en valorisation

Anthropic, responsable de l’IA Claude, a déposé son propre dossier une semaine avant OpenAI et affiche désormais une valorisation de 965 milliards de dollars, soit 113 milliards de dollars de plus que son rival direct. Ce dépassement symbolique s’accompagne d’un calendrier plus agressif : une introduction en bourse pourrait intervenir dès cet automne, plaçant Anthropic en position de devancer OpenAI sur les marchés publics comme elle l’a fait sur les valorisations privées.

SpaceX, l’entreprise spatiale d’Elon Musk, domine le trio avec une valorisation de 1 770 milliards de dollars et des fondamentaux financiers nettement plus solides que ses homologues technologiques. Ses revenus ont atteint 18,7 milliards de dollars en 2025, en progression de 33 % sur un an, et une cotation à la Bourse pourrait survenir dès cette semaine. Avec SpaceX en position d’ouvrir le bal, Anthropic à l’automne et OpenAI à un horizon indéterminé, Wall Street se prépare à absorber trois entrées en Bourse dont la valeur cumulée dépasse les 3 500 milliards de dollars.