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OpenAI rachète Ona pour améliorer Codex et les agents IA

3 min.
11 Juin. 2026 • 20:42
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Alors que son assistant de codage Codex vient de franchir les 5 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, OpenAI annonce l’acquisition de la start-up Ona, spécialiste des environnements cloud sécurisés pour agents IA, dans le but de s’imposer définitivement face à Anthropic sur le marché du développement logiciel assisté.

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Ona va aider OpenAI pour les agents IA

Ona fournit des environnements cloud préconfigurés et sécurisés dans lesquels des agents IA peuvent accéder à des outils, des systèmes et du contexte. Cette architecture répond à l’un des principaux obstacles au déploiement industriel des agents : la difficulté à les connecter de façon fiable aux environnements réels des entreprises.

En intégrant cette technologie, OpenAI entend permettre à Codex de prendre en charge des tâches de plus longue durée et faciliter le passage à l’échelle pour les entreprises qui souhaitent déployer des agents IA en production. Les termes financiers de l’accord ne sont pas divulgués et l’acquisition reste soumise aux conditions de clôture habituelles. L’ensemble de l’équipe Ona rejoindra OpenAI pour travailler directement au sein de l’équipe de Codex dès la finalisation du rachat.

Johannes Landgraf, patron d’Ona, a réagi au rachat sur LinkedIn : « J’ai toujours pensé que vendre la société ressemblerait à une fin. Au lieu de ça, j’ai l’impression que le travail de notre vie vient de prendre de l’ampleur et de l’importance ».

Codex en pleine accélération face à Claude Code

La croissance de Codex souligne l’urgence de ce rachat. L’assistant compte désormais plus de 5 millions d’utilisateurs actifs par semaine, contre 3 millions en avril, soit une progression de plus de 66 % en quelques semaines. En face, Anthropic ne communique aucun chiffre sur le nombre d’utilisateurs de Claude Code, son propre assistant de codage, dont la popularité est pourtant l’un des moteurs de sa croissance explosive sur la dernière année.

Les deux sociétés se disputent aussi le devant de la scène financière : OpenAI a déposé son projet d’introduction en Bourse cette semaine, quelques jours seulement après qu’Anthropic a soumis son propre dépôt auprès des régulateurs.

Le rachat d’Ona s’inscrit dans une série d’achats récents. En mars, OpenAI a annoncé l’acquisition de la startup de cybersécurité Promptfoo. En janvier, la société avait acquis Torch, une start-up spécialisée dans les technologies de santé pour environ 60 millions de dollars. En octobre dernier, elle avait mis la main sur Software Applications, créatrice de Sky, une interface IA destinée aux utilisateurs sur Mac.

L’opération la plus marquante reste toutefois le rachat en mai 2025 de io, la start-up d’appareils IA fondée par Jony Ive, ex-designer d’Apple, pour plus de 6 milliards de dollars.

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