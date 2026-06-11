OpenAI rachète Ona pour améliorer Codex et les agents IA

Alors que son assistant de codage Codex vient de franchir les 5 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, OpenAI annonce l’acquisition de la start-up Ona, spécialiste des environnements cloud sécurisés pour agents IA, dans le but de s’imposer définitivement face à Anthropic sur le marché du développement logiciel assisté.
Ona fournit des environnements cloud préconfigurés et sécurisés dans lesquels des agents IA peuvent accéder à des outils, des systèmes et du contexte. Cette architecture répond à l’un des principaux obstacles au déploiement industriel des agents : la difficulté à les connecter de façon fiable aux environnements réels des entreprises.
En intégrant cette technologie, OpenAI entend permettre à Codex de prendre en charge des tâches de plus longue durée et faciliter le passage à l’échelle pour les entreprises qui souhaitent déployer des agents IA en production. Les termes financiers de l’accord ne sont pas divulgués et l’acquisition reste soumise aux conditions de clôture habituelles. L’ensemble de l’équipe Ona rejoindra OpenAI pour travailler directement au sein de l’équipe de Codex dès la finalisation du rachat.
Johannes Landgraf, patron d’Ona, a réagi au rachat sur LinkedIn : « J’ai toujours pensé que vendre la société ressemblerait à une fin. Au lieu de ça, j’ai l’impression que le travail de notre vie vient de prendre de l’ampleur et de l’importance ».
La croissance de Codex souligne l’urgence de ce rachat. L’assistant compte désormais plus de 5 millions d’utilisateurs actifs par semaine, contre 3 millions en avril, soit une progression de plus de 66 % en quelques semaines. En face, Anthropic ne communique aucun chiffre sur le nombre d’utilisateurs de Claude Code, son propre assistant de codage, dont la popularité est pourtant l’un des moteurs de sa croissance explosive sur la dernière année.
Les deux sociétés se disputent aussi le devant de la scène financière : OpenAI a déposé son projet d’introduction en Bourse cette semaine, quelques jours seulement après qu’Anthropic a soumis son propre dépôt auprès des régulateurs.
Le rachat d’Ona s’inscrit dans une série d’achats récents. En mars, OpenAI a annoncé l’acquisition de la startup de cybersécurité Promptfoo. En janvier, la société avait acquis Torch, une start-up spécialisée dans les technologies de santé pour environ 60 millions de dollars. En octobre dernier, elle avait mis la main sur Software Applications, créatrice de Sky, une interface IA destinée aux utilisateurs sur Mac.
L’opération la plus marquante reste toutefois le rachat en mai 2025 de io, la start-up d’appareils IA fondée par Jony Ive, ex-designer d’Apple, pour plus de 6 milliards de dollars.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
À temps pour la Coupe du monde de football, l’Arcom met en place un dispositif de blocage en temps réel contre le streaming...
Netflix a fait des approches auprès des cinémas lors de sa tentative d’acquisition de Warner Bros et Ted Sarandos, le co-PDG,...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Deezer annonce la disponibilité d’un détecteur de musiques générées par intelligence artificielle à...
Valve fait savoir que les cartes cadeaux physiques pour Steam vont arrêter d’être une réalité. Cela s’explique...
11 Jun. 2026 • 20:52
11 Jun. 2026 • 19:45
11 Jun. 2026 • 18:42
11 Jun. 2026 • 16:38