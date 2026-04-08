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KultureGeek Logiciels Codex franchit les 3 millions d’utilisateurs et OpenAI relance la guerre des quotas face à Claude Code
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Codex franchit les 3 millions d’utilisateurs et OpenAI relance la guerre des quotas face à Claude Code

3 min.
8 Avr. 2026 • 12:30
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La bataille des assistants IA pour développeurs ne fait que commencer. OpenAI a annoncé il y a quelques heures que Codex avait atteint le cap des 3 millions d’utilisateurs hebdomadaires, un seuil que Sam Altman a immédiatement choisi de célébrer par une remise à zéro générale des limites d’usage. Derrière ce geste se cache évidemment une stratégie commerciale : alors qu’Anthropic resserre progressivement l’accès à Claude Code aux heures de forte demande, OpenAI choisit de se positionner du côté de l’utilisateur… en espérant rafler la mise.

Un cap de croissance et une démonstration commerciale

En remettant les compteurs à zéro pour tous les utilisateurs de Codex, OpenAI ne cherche pas uniquement à récompenser une communauté en expansion et montre surtout sa volonté de marquer des points face à son rival direct. Alors que de nombreux services d’IA donnent le sentiment de rationner l’usage, OpenAI privilégie une approche plus compatible avec les usages intensifs du développement assisté par IA. Mieux encore, Sam Almtamn a confirmé que le compteur serait remis à zéro pour chaque nouveau million d’abonnés !

Cette posture bienveillante compte évidemment beaucoup dans un domaine où les quotas peuvent devenir un frein concret à l’adoption. Pour les développeurs, peu importe qu’un outil soit puissant sur le papier s’il devient rapidement inutilisable dans les moments de travail soutenu.

La guerre est déclarée entre Codex et Claude Code

Sur le fond, Codex et Claude Code restent proches dans leur logique de fonctionnement : tous deux reposent sur des plafonds d’usage plus ou moins visibles, influencés par la complexité des requêtes, la durée des sessions et les variantes de modèles mobilisées. Mais en pratique, l’expérience utilisateur diverge de plus en plus : OpenAI donne aujourd’hui l’image d’un service plus permissif, là où Anthropic apparaît plus contraint et plus strict dans sa gestion de la demande.

Codex OpenAI

La vraie question, désormais, est de savoir combien de temps cette logique d’ »abondance » pourra tenir. Mais en attendant un éventuel durcissement des règles d’accès au service, OpenAI pourrait bien avoir réussi son coup face à un Anthropic en pleine forme.

 

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