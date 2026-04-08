Codex franchit les 3 millions d’utilisateurs et OpenAI relance la guerre des quotas face à Claude Code

La bataille des assistants IA pour développeurs ne fait que commencer. OpenAI a annoncé il y a quelques heures que Codex avait atteint le cap des 3 millions d’utilisateurs hebdomadaires, un seuil que Sam Altman a immédiatement choisi de célébrer par une remise à zéro générale des limites d’usage. Derrière ce geste se cache évidemment une stratégie commerciale : alors qu’Anthropic resserre progressivement l’accès à Claude Code aux heures de forte demande, OpenAI choisit de se positionner du côté de l’utilisateur… en espérant rafler la mise.
En remettant les compteurs à zéro pour tous les utilisateurs de Codex, OpenAI ne cherche pas uniquement à récompenser une communauté en expansion et montre surtout sa volonté de marquer des points face à son rival direct. Alors que de nombreux services d’IA donnent le sentiment de rationner l’usage, OpenAI privilégie une approche plus compatible avec les usages intensifs du développement assisté par IA. Mieux encore, Sam Almtamn a confirmé que le compteur serait remis à zéro pour chaque nouveau million d’abonnés !
To celebrate 3 million weekly codex users, we are resetting usage limits.
We will do this every million users up to 10 million.
Happy building!
— Sam Altman (@sama) April 7, 2026
Cette posture bienveillante compte évidemment beaucoup dans un domaine où les quotas peuvent devenir un frein concret à l’adoption. Pour les développeurs, peu importe qu’un outil soit puissant sur le papier s’il devient rapidement inutilisable dans les moments de travail soutenu.
Sur le fond, Codex et Claude Code restent proches dans leur logique de fonctionnement : tous deux reposent sur des plafonds d’usage plus ou moins visibles, influencés par la complexité des requêtes, la durée des sessions et les variantes de modèles mobilisées. Mais en pratique, l’expérience utilisateur diverge de plus en plus : OpenAI donne aujourd’hui l’image d’un service plus permissif, là où Anthropic apparaît plus contraint et plus strict dans sa gestion de la demande.
La vraie question, désormais, est de savoir combien de temps cette logique d’ »abondance » pourra tenir. Mais en attendant un éventuel durcissement des règles d’accès au service, OpenAI pourrait bien avoir réussi son coup face à un Anthropic en pleine forme.
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