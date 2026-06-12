La mise à jour de Windows 11 qui booste les performances est disponible

Microsoft intègre dans la mise à jour KB5094126 de juin 2026 un mode performance pour Windows 11, baptisé « Low Latency Profile », qui booste le processeur pour rendre l’interface plus réactive.

Low Latency Profile vient booster Windows 11

Le Low Latency Profile fonctionne selon un principe simple : au moment où Windows 11 doit afficher un élément d’interface, comme le menu Démarrer, le centre de notifications ou les paramètres rapides, il pousse brièvement la fréquence du processeur à son maximum, puis la ramène à un niveau inférieur. Le résultat attendu est un affichage plus immédiat de ces éléments et un lancement d’applications plus rapide.

Ce qui frappe davantage que la fonctionnalité elle-même, c’est la façon dont Microsoft la déploie. Les notes de version ne mentionnent pas le Low Latency Profile. La seule formulation retenue par Microsoft indique que la mise à jour « accélère le lancement des applications et les expériences shell principales telles que le menu Démarrer, la recherche et le centre de notifications ». Aucune précision sur le mécanisme sous-jacent.

Comment vérifier si la fonctionnalité est active sur votre PC

Après l’installation de la mise à jour KB5094126 depuis Windows Update, il est possible de confirmer la présence du Low Latency Profile en procédant ainsi :

ouvrez le gestionnaire des tâches ou un logiciel de surveillance matérielle comme HWiNFO

observez la fréquence du processeur en temps réel

ouvrez le menu Démarrer, le centre de notifications ou le centre de paramètres rapides

vérifiez que le processeur monte brièvement à sa fréquence maximale avant de redescendre

Si ce comportement est visible, le Low Latency Profile est bien actif sur votre PC.

Microsoft s’appuie sur un déploiement progressif. Installer la mise à jour KB5094126 de WIndows 11 ne suffit pas à garantir que le nouveau mode est immédiatement activé sur chaque PC concerné. La fonctionnalité s’active selon un calendrier propre à Microsoft, indépendamment de la mise à jour elle-même.

Au-delà des améliorations de performances, la mise à jour de juin 2026 pour Windows 11 propose plusieurs nouveautés : un mode multi-caméra permettant à plusieurs applications d’utiliser simultanément un seul flux vidéo, l’audio Bluetooth partagé et un gestionnaire des tâches amélioré. Le volet sécurité est particulièrement lourd ce mois-ci avec environ 200 failles corrigées, dont plusieurs classées critiques.