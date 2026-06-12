La mise à jour de Windows 11 qui booste les performances est disponible

Microsoft intègre dans la mise à jour KB5094126 de juin 2026 un mode performance pour Windows 11, baptisé « Low Latency Profile », qui booste le processeur pour rendre l’interface plus réactive.
Le Low Latency Profile fonctionne selon un principe simple : au moment où Windows 11 doit afficher un élément d’interface, comme le menu Démarrer, le centre de notifications ou les paramètres rapides, il pousse brièvement la fréquence du processeur à son maximum, puis la ramène à un niveau inférieur. Le résultat attendu est un affichage plus immédiat de ces éléments et un lancement d’applications plus rapide.
Ce qui frappe davantage que la fonctionnalité elle-même, c’est la façon dont Microsoft la déploie. Les notes de version ne mentionnent pas le Low Latency Profile. La seule formulation retenue par Microsoft indique que la mise à jour « accélère le lancement des applications et les expériences shell principales telles que le menu Démarrer, la recherche et le centre de notifications ». Aucune précision sur le mécanisme sous-jacent.
Après l’installation de la mise à jour KB5094126 depuis Windows Update, il est possible de confirmer la présence du Low Latency Profile en procédant ainsi :
Si ce comportement est visible, le Low Latency Profile est bien actif sur votre PC.
Microsoft s’appuie sur un déploiement progressif. Installer la mise à jour KB5094126 de WIndows 11 ne suffit pas à garantir que le nouveau mode est immédiatement activé sur chaque PC concerné. La fonctionnalité s’active selon un calendrier propre à Microsoft, indépendamment de la mise à jour elle-même.
Au-delà des améliorations de performances, la mise à jour de juin 2026 pour Windows 11 propose plusieurs nouveautés : un mode multi-caméra permettant à plusieurs applications d’utiliser simultanément un seul flux vidéo, l’audio Bluetooth partagé et un gestionnaire des tâches amélioré. Le volet sécurité est particulièrement lourd ce mois-ci avec environ 200 failles corrigées, dont plusieurs classées critiques.
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