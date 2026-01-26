Windows 11 : la récente mise à jour empêche des PC de démarrer

Microsoft a confirmé que certains ordinateurs peuvent se retrouver dans l’incapacité de démarrer après l’installation de la mise à jour de sécurité du 13 janvier 2026. Ce nouveau dysfonctionnement critique s’ajoute à une série de problèmes signalés depuis le déploiement du dernier Patch Tuesday en date qui est particulièrement instable.

Un écran noir au moment d’allumer le PC

Microsoft indique avoir reçu un nombre limité de signalements concernant des PC qui échouent au démarrage avec le code d’arrêt « UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME ». Concrètement, les machines en question affichent un écran noir accompagné du message : « Votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer. Vous pouvez redémarrer ». À ce stade, le système est incapable de finaliser son lancement et exige une intervention manuelle de l’utilisateur pour être récupéré.

Selon les premières analyses de Microsoft, ce bug touche principalement les utilisateurs exécutant Windows 11 versions 24H2 et 25H2. Si la firme de Redmond explore actuellement des correctifs et des solutions de contournement, elle reste floue sur l’origine exacte du problème ou sur la manière de l’éviter préventivement.

Pour les victimes de ce blocage, la seule issue consiste pour l’instant à entrer dans l’environnement de récupération Windows et à désinstaller manuellement la mise à jour de sécurité de janvier 2026. Bien que le nombre de cas signalés soit décrit comme « limité » par Microsoft, l’absence d’explication technique précise laisse planer une incertitude sur l’ampleur réelle du phénomène.

Une série de bugs pour le Patch Tuesday de janvier

Cet incident d’allumage des PC marque le summum d’un mois catastrophique pour la récente mise à jour de Windows 11. Elle avait déjà provoqué une cascade de dysfonctionnements. Les utilisateurs de Windows 23H2 ont rapporté l’impossibilité d’éteindre ou de mettre en veille leur PC, tandis que ceux sous les versions 24H2 et 25H2 se sont retrouvés bloqués lors de tentatives de connexion via le Bureau à distance.

La situation s’est aggravée quelques jours plus tard avec la confirmation d’un bug rendant inopérantes les applications basées sur le cloud comme Outlook, Dropbox et OneDrive, obligeant Microsoft à publier des mises à jour d’urgence. Face à ces machines désormais incapables de démarrer, il est probable que l’entreprise doive déployer un nouveau correctif pour résoudre ce problème critique, dont la cause profonde reste pour l’heure inexpliquée.