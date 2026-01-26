TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Windows 11 : la récente mise à jour empêche des PC de démarrer
PC et systèmes

Windows 11 : la récente mise à jour empêche des PC de démarrer

3 min.
26 Jan. 2026 • 8:38
0

Microsoft a confirmé que certains ordinateurs peuvent se retrouver dans l’incapacité de démarrer après l’installation de la mise à jour de sécurité du 13 janvier 2026. Ce nouveau dysfonctionnement critique s’ajoute à une série de problèmes signalés depuis le déploiement du dernier Patch Tuesday en date qui est particulièrement instable.

Windows 11 Logo

Un écran noir au moment d’allumer le PC

Microsoft indique avoir reçu un nombre limité de signalements concernant des PC qui échouent au démarrage avec le code d’arrêt « UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME ». Concrètement, les machines en question affichent un écran noir accompagné du message : « Votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer. Vous pouvez redémarrer ». À ce stade, le système est incapable de finaliser son lancement et exige une intervention manuelle de l’utilisateur pour être récupéré.

Selon les premières analyses de Microsoft, ce bug touche principalement les utilisateurs exécutant Windows 11 versions 24H2 et 25H2. Si la firme de Redmond explore actuellement des correctifs et des solutions de contournement, elle reste floue sur l’origine exacte du problème ou sur la manière de l’éviter préventivement.

Pour les victimes de ce blocage, la seule issue consiste pour l’instant à entrer dans l’environnement de récupération Windows et à désinstaller manuellement la mise à jour de sécurité de janvier 2026. Bien que le nombre de cas signalés soit décrit comme « limité » par Microsoft, l’absence d’explication technique précise laisse planer une incertitude sur l’ampleur réelle du phénomène.

Une série de bugs pour le Patch Tuesday de janvier

Cet incident d’allumage des PC marque le summum d’un mois catastrophique pour la récente mise à jour de Windows 11. Elle avait déjà provoqué une cascade de dysfonctionnements. Les utilisateurs de Windows 23H2 ont rapporté l’impossibilité d’éteindre ou de mettre en veille leur PC, tandis que ceux sous les versions 24H2 et 25H2 se sont retrouvés bloqués lors de tentatives de connexion via le Bureau à distance.

La situation s’est aggravée quelques jours plus tard avec la confirmation d’un bug rendant inopérantes les applications basées sur le cloud comme Outlook, Dropbox et OneDrive, obligeant Microsoft à publier des mises à jour d’urgence. Face à ces machines désormais incapables de démarrer, il est probable que l’entreprise doive déployer un nouveau correctif pour résoudre ce problème critique, dont la cause profonde reste pour l’heure inexpliquée.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Windows 11 : un bug empêche d’éteindre son PC, Microsoft sort un correctif en urgence

Windows 11 Menu Demarrer Telephone Mobile Connecte Actu OS

Windows 11 va changer le menu Démarrer et ajouter davantage d’IA

Windows 11 Menu Demarrer Telephone Mobile Connecte Actu OS

Windows 11 : le nouveau menu Démarrer peut être testé

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 : Microsoft déploie une mise à jour en urgence après un bug

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Moteur plasma russe

La Russie dévoile un moteur plasma révolutionnaire, capable de rejoindre Mars en un mois

26 Jan. 2026 • 12:40
0 Science

La Russie reviendrait-elle dans la course technologique mondiale ? Rosatom, l’agence nucléaire russe, affirme en tout cas avoir mis au point...

grokipedia

ChatGPT perd en fiabilité en commençant à utiliser la base de données Grokipedia

26 Jan. 2026 • 11:15
1 Internet

Ce n’est pas vraiment l’évolution qui était attendue par les utilisateurs du célèbre chatbot : certaines...

Von Der Leyen

L’Union européenne prépare une riposte numérique face aux géants technologiques américains

26 Jan. 2026 • 9:45
1 Business

La Commission européenne travaillerait sur un nouveau cadre législatif visant à renforcer la souveraineté technologique de...

Withings BPM Vision

Test Withings BPM Vision : notre avis sur le tensiomètre connecté avec écran couleur

25 Jan. 2026 • 19:08
0 Tests

Withings BPM Vision s’inscrit dans une tendance de fond : rendre le suivi cardiovasculaire à domicile plus simple, plus fiable et plus...

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi Yoshi Toad

Super Mario Galaxy le film : nouvelle bande-annonce dévoilant Yoshi et d’autres personnages

25 Jan. 2026 • 17:17
0 Geekeries

Nintendo et Illumination ont diffusé une nouvelle bande-annonce pour Super Mario Galaxy le film lors d’un Nintendo Direct spécialement...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un iPad au cœur d’un braquage crypto à 3 millions de dollars

Un iPad au cœur d’un braquage crypto à 3 millions de dollars

26 Jan. 2026 • 11:50

image de l'article Apple TV aurait dépassé HBO Max et Canal + en France !

Apple TV aurait dépassé HBO Max et Canal + en France !

26 Jan. 2026 • 10:25

image de l'article Apple a dépensé 10 millions de dollars pour le lobbying US en 2025, un record

Apple a dépensé 10 millions de dollars pour le lobbying US en 2025, un record

26 Jan. 2026 • 9:06

image de l'article Strava intègre enfin le guidage GPS sur Apple Watch

Strava intègre enfin le guidage GPS sur Apple Watch

26 Jan. 2026 • 8:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site