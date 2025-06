Windows 11 : le nouveau menu Démarrer peut être testé

Microsoft propose une nouvelle version du menu Démarrer de Windows 11, qui est maintenant disponible pour les testeurs du programme Windows Insider. Annoncée officiellement en mai après des premières apparitions en avril, cette révision apporte une interface qui défile, de nouvelles vues et une personnalisation plus poussée.

Un menu Démarrer plus spacieux

Le nouveau menu Démarrer se veut plus intuitif et accessible. Désormais, la section regroupant toutes les applications s’affiche directement au premier niveau, éliminant le besoin de naviguer vers une page secondaire. Les utilisateurs peuvent désactiver la section des recommandations pour afficher davantage d’applications épinglées. Deux nouvelles vues sont proposées : la vue « Catégorie », qui regroupe les applications par type, et la vue « Grille », qui les organise alphabétiquement, rappelant l’affichage classique.

Microsoft adapte également la taille du menu en fonction de l’écran de l’appareil. Sur les grands écrans, le menu peut afficher jusqu’à 8 colonnes d’applications épinglées, 6 recommandations et 4 colonnes de catégories, offrant ainsi une meilleure visibilité. Cette refonte devrait répondre aux attentes des utilisateurs souhaitant un menu plus spacieux et personnalisable, tout en restant facile à naviguer.

Des améliorations pour les appareils mobiles et gaming

En outre, un nouveau bouton dédié en lien avec les appareils mobiles permet d’afficher ou de masquer l’interface du système Mobile connecté directement depuis le menu Démarrer, facilitant l’intégration avec les smartphones. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser les widgets de l’écran de verrouillage en ajoutant, supprimant ou réorganisant ceux-ci selon leurs préférences.

Pour les joueurs, Microsoft améliore l’expérience sur les appareils portables, comme les consoles ROG Xbox Ally. Aussi, une mise à jour du clavier Gamepad permet de se connecter à un PC avec un code PIN à l’aide d’une manette, une fonctionnalité qui simplifie l’accès sur les consoles portables.

Comme dit précédemment, la mise à jour est pour le moment en test. Microsoft ne dit pas encore quand la version finale sera disponible pour tout le monde.