Windows 11 va changer le menu Démarrer et ajouter davantage d’IA

Microsoft prépare une série d’évolutions pour Windows 11, avec une refonte du menu Démarrer et l’arrivée de nombreuses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Ces nouveautés seront d’abord accessibles aux membres du programme Windows Insider équipés de PC Copilot+ avec la puce Snapdragon X, comme les nouveaux produits Surface (Surface Laptop et Surface Pro) qui ont été annoncés aujourd’hui.

Un menu Démarrer plus spacieux et connecté

Le menu Démarrer de Windows 11 fait peau neuve. Microsoft propose une interface plus aérée, pensée pour mieux exploiter les écrans de grande taille. L’accès à la liste complète des applications devient plus fluide grâce à une navigation défilante, désormais organisée par catégories.

Autre nouveauté : un panneau compagnon pour smartphone fait son apparition dans le menu. Il permet de consulter rapidement les contacts récents, les messages, les appels, le niveau de batterie et d’autres informations en lien avec un iPhone ou un appareil Android synchronisé.

Une vague de fonctions IA intégrées à Windows

En parallèle, Microsoft mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur. La firme affirme vouloir rendre Windows « plus intuitif, plus accessible, et au final plus utile ».

Parmi les principales nouveautés :

Un agent IA intégré aux paramètres de Windows, capable d’ajuster automatiquement certaines options ou d’aider au dépannage.

De nouvelles actions « Click to Do » pour le texte et les images.

Des fonctions d’édition dopées à l’IA dans Paint, Photos et l’outil de capture d’écran.

Une fonction de recherche visuelle baptisée Copilot Vision.

Des descriptions d’images enrichies pour le Narrateur.

Des outils de rédaction et de mise en forme de texte dans l’application Bloc-notes (gras, titres, listes, etc.).

Des actions IA dans l’Explorateur de fichiers, avec des raccourcis accessibles par clic droit.

Cependant, Microsoft précise que certaines recommandations générées par l’IA pourraient être erronées. L’entreprise affiche clairement un message d’avertissement : « Les recommandations sont générées par l’IA et peuvent être incorrectes ». Une prudence nécessaire, notamment lorsqu’il s’agit de paramètres sensibles comme la réinitialisation de l’appareil.

Des outils créatifs enrichis dans les applications de Microsoft

Pour les utilisateurs des applications natives de Windows, plusieurs améliorations sont à venir :

L’application Photos intègre la fonction « Relight », permettant d’ajouter jusqu’à trois sources de lumière artificielle sur une image.

Paint bénéficie d’un outil de sélection intelligent pour déplacer, effacer ou remplir des zones via génération par IA. Il sera aussi possible de créer des autocollants numériques à partir de descriptions textuelles.

L’outil de capture d’écran dote de la fonction « Capteurs parfaite », qui recadre automatiquement autour du contenu principal. Il sera aussi possible d’extraire du texte depuis des images ou captures, et d’utiliser une pipette pour échantillonner des couleurs à l’écran.

Ces mises à jour arriveront d’abord sur les PC équipés de puces Snapdragon X au cours du mois prochain. Les modèles certifiés Copilot+ fonctionnant avec des processeurs Intel ou AMD les recevront un peu plus tard. Microsoft n’a pas encore communiqué de date précise pour une diffusion plus large.