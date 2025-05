Surface Laptop et Pro : Microsoft dévoile deux nouveaux modèles Arm

Microsoft enrichit sa gamme Surface avec deux nouveaux modèles : un Surface Laptop 13 pouces et un Surface Pro 12 pouces. Ces appareils, tournant avec des puces Arm de Qualcomm, apportent des évolutions notables tout en ciblant des publics différents. Voici ce qu’il faut retenir.

Le Surface Laptop 13 pouces : compact et performant

Microsoft propose une version plus compacte de son Surface Laptop, avec un écran de 13 pouces. Contrairement aux modèles de 13,8 et 15 pouces, ce nouveau venu mise sur un format plus portable. Sous le capot, on trouve le Snapdragon X Plus à 8 cœurs, accompagné de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage (il y a aussi une version avec 512 Go). Selon Microsoft, l’autonomie atteint 16 heures en usage Web.

L’écran, cependant, marque un pas en arrière par rapport au Surface Laptop 7. Avec une définition de 1 920 x 1 280 pixels (178 pixels par pouce) et un rafraîchissement limité à 60 Hz, il perd aussi le support du HDR. Il est certain que le passage à 60 Hz se remarquera si vous êtes habitué au 120 Hz.

Côté connectique, Microsoft abandonne le port Surface Connect au profit de deux USB-C 3.2, un USB-A 3.1 et une prise casque. Autre regret : l’absence de la reconnaissance faciale Windows Hello, remplacée par un lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation. Enfin, contrairement au Surface Pro 12 pouces, cet ordinateur portable conserve un ventilateur, ce qui pourrait limiter les baisses de performances.

Disponible à partir du 20 mai à partir de 1 099 euros, il bénéficiera des fonctionnalités IA de Windows (c’est un modèle certifié Copilot+), comme Recall ou la recherche intelligente.

La Surface Pro 12 pouces : une tablette repensée

Avec la Surface Pro 12 pouces, Microsoft revisite son concept de tablette hybride. Plus compact que le modèle 13 pouces, elle se distingue par son design sans ventilateur et son châssis redessiné. Comme le Surface Laptop, il embarque le Snapdragon X Plus à 8 cœurs, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’autonomie annoncée est de 12 heures.

L’écran LCD de 12 pouces (2 196 x 1 464 pixels, 220 pixels par pouce) adopte un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 120 Hz sur le modèle de 13 pouces. Mais la grande nouveauté réside dans son clavier détachable, totalement repensé pour s’adapter à la taille réduite. Il se connecte magnétiquement, mais repose à plat, sans inclinaison. Autre changement : le stylet ne se range plus dans le clavier, mais s’accroche à l’arrière de la tablette.

Microsoft supprime aussi le port Surface Connect, privilégiant deux USB-C 3.2. La webcam passe en 1080p (contre 1440p sur le grand modèle) et l’arrière accueille un capteur de 10 mégapixels repositionné pour les photos en portrait.

Vendu à partir de 979 euros, la Surface Pro 12 pouces sera livrée le 20 mai. Comme le Surface Laptop, elle profitera des outils IA de Windows.

Avec ces deux nouveautés, Microsoft cible à la fois les adeptes du format compact (Surface Pro 12 pouces) et ceux qui privilégient un clavier fixe (Surface Laptop 13 pouces). Les concessions sont là — écran moins performant, connectique réduite — mais les prix restent attractifs. Reste à voir comment ces appareils se comporteront en conditions réelles.