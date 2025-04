Windows 11 : Recall, l’IA controversée de Microsoft, est disponible (sauf en Europe)

Microsoft déploie officiellement Recall, sa fonctionnalité d’intelligence artificielle controversée, sur Windows 11. Annoncée initialement pour mi-2024, son lancement avait été repoussé suite à des inquiétudes concernant la confidentialité des données. Après plusieurs mois de tests dans le programme Windows Insider, Recall revient aujourd’hui, accompagnée d’autres outils IA destinés aux PC Copilot+.

Recall : un assistant pour ne rien oublier

Recall se présente comme une sorte de machine à remonter le temps numérique. Son principe : prendre régulièrement des captures d’écran de ce que l’utilisateur fait sur son ordinateur — sites visités, applications ouvertes, documents consultés — afin de permettre une recherche simplifiée par mots-clés. Microsoft affirme que cette technologie peut réduire jusqu’à 70 % le temps nécessaire pour retrouver une présentation PowerPoint.

Par exemple, au lieu de se souvenir du nom exact d’un fichier, il suffit de demander à Recall de retrouver « la présentation sur les éléphants » (ou autre chose), et l’outil la localise automatiquement. Ce fonctionnement s’appuie sur l’analyse contextuelle du contenu affiché à l’écran, un procédé rendu possible par les nouvelles puces optimisées pour l’IA.

Conscient des préoccupations, Microsoft a mis l’accent sur la sécurité. Recall est une fonction désactivée par défaut et l’activation se fait uniquement après un consentement clair de l’utilisateur. Les données collectées restent stockées localement sur l’appareil, protégées par un chiffrement complet et l’authentification Windows Hello. Aucune information ne quitte donc l’ordinateur, promet Microsoft.

Click to Do et la recherche de Windows améliorée

Parallèlement, Microsoft met en place Click to Do, une autre fonctionnalité d’IA qui propose des raccourcis contextuels pour accomplir des actions rapides. Parmi les options disponibles : réécriture de texte, résumés de page ou encore extraction d’images et de contenus. L’outil peut être déclenché de différentes façons : un clic après avoir appuyé sur la touche Windows, un balayage depuis le côté droit de l’écran tactile ou via des boutons intégrés à certaines applications comme l’Outil Capture d’écran.

Autre nouveauté : la recherche Windows bénéficie d’une amélioration majeure. L’utilisateur peut désormais décrire ce qu’il cherche de manière naturelle, et le système interprète la demande pour fournir des résultats pertinents — qu’il s’agisse de fichiers, d’images, ou de réglages.

Toutes ces fonctions sont déployées progressivement dans le cadre de la mise à jour d’avril 2025. Pour l’obtenir, il faut activer l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans les paramètres de Windows Update.

Lancer en Europe pour plus tard

À noter toutefois : certaines fonctions sont limitées selon le matériel ou la région. Par exemple, les actions textuelles de Click to Do sont réservées aux PC équipés de processeurs Snapdragon. Par ailleurs, Recall et Click to Do ne sont pas encore disponibles en Europe. Microsoft assure travailler sur une version conforme aux réglementations européennes, attendue plus tard dans l’année.