Recall, la fonction controversée de Windows 11, est disponible en test

Microsoft annonce la disponibilité de la preview de Recall sur Windows 11. Il y a eu plusieurs délais pour la fonctionnalité se reposant sur de l’intelligence artificielle et elle est maintenant disponible en version test.

Recall vient régulièrement prendre des captures d’écran. L’utilisateur peut ensuite demander à Windows telle ou telle information sur quelque chose qu’il a vu il y a quelques jours, semaines ou mois. L’IA de Microsoft s’active et se souvient des éléments sur chaque capture d’écran. Elle peut alors donner une réponse précise à l’utilisateur.

Recall est une expérience optionnelle, vous devez donc l’activer si vous souhaitez l’utiliser. Si vous décidez de l’essayer en utilisant le canal Dev de Windows 11, les modèles pour Recall et Click to Do (une fonction similaire à « Entourer pour chercher » de Google) commenceront à se télécharger en arrière-plan.

Vous pouvez contrôler les instantanés (snapshots) qui sont enregistrés et les supprimer facilement. Microsoft propose également un moyen d’exclure les applications et les sites Web de Recall. La fonctionnalité devrait également détecter automatiquement les informations sensibles telles que les détails des cartes bancaires, les mots de passe et les numéros d’identification personnels et ne pas enregistrer ces éléments.

Qu’en est-il de la vie privée ? Microsoft assure ne pas collecter les captures d’écran réalisées par Recall sur ses serveurs. De même, les captures d’écran ne sont pas utilisées pour entraîner l’IA de Microsoft. Malgré cette affirmation, la fonctionnalité a créé une polémique. Aussi, il est nécessaire d’utiliser Windows Hello pour confirmer votre présence.

Au départ, Recall est disponible en version test sur Windows 11 sur les PC Copilot+. Plusieurs langues sont disponibles, dont le français. Le support pour les PC avec les processeurs Intel et AMD se fera plus tard.