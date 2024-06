Recall : Microsoft reporte le lancement de son IA « mémorielle »

La fonctionnalité Recall AI de Microsoft ne sera pas incluse dans la version initiale des PC Windows 11 Copilot+ le 18 juin. Cette dernière sera finalement disponible en avant-première exclusivement via le programme Windows Insider. Le déploiement plus large de Recall n’aura lieu qu’après que Microsoft aura reçu et analysé les retours de sa communauté de testeurs afin de garantir que la fonctionnalité répond à ses normes élevées de qualité et de sécurité.

Recall a fait l’objet de nombreuses critiques depuis son annonce en mai. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de retrouver tout contenu consulté sur leur ordinateur en prenant des captures d’écran toutes les poignées de secondes et en les stockant dans une « chronologie Recall ». Malgré les assurances de Microsoft que Recall traite les données localement pour garantir la sécurité et la confidentialité des données, les préoccupations demeurent importantes. Microsoft a introduit récemment des mesures de confidentialité supplémentaires, rendant la fonctionnalité optionnelle et exigeant une authentification Windows Hello pour y accéder, mais ces mesures n’ont pas complètement dissipé les craintes des utilisateurs et des experts en sécurité informatique.

En raison de ces préoccupations persistantes, Microsoft aura donc finalement décidé de retarder le lancement de Recall afin d’affiner davantage la fonctionnalité et éviter d’éventuels problèmes. Aucune date précise n’a été fixée pour la disponibilité de Recall dans le programme Windows Insider, mais l’on sait que cette dernière sera accessible dans les semaines à venir pour les testeurs disposant de PC Copilot+.