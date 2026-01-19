Windows 11 : un bug empêche d’éteindre son PC, Microsoft sort un correctif en urgence

Microsoft inaugure l’année 2026 avec une défaillance technique majeure, forçant le groupe à déployer en urgence des correctifs pour Windows 11. La première mise à jour de l’année a provoqué deux bugs critiques non détectés lors des phases de test : l’impossibilité pour certains utilisateurs d’éteindre complètement leur ordinateur et des échecs d’authentification lors de l’utilisation de la fonctionnalité Bureau à distance (Remote Desktop).

Un bug qui empêchait Windows 11 d’éteindre le PC

Face à la sévérité de la situation, Microsoft a mis à disposition les mises à jour KB5077744 et KB5077797 via Windows Update. Ces patchs visent à restaurer immédiatement les fonctionnalités vitales de Windows 11. Les notes de Microsoft détaillent que les problèmes de connexion dans les applications à distance touchent de multiples versions, incluant Windows 11 version 25H2, Windows 10 version 22H2 ESU et Windows Server 2025.

Concernant le bug d’extinction, le correctif cible spécifiquement les appareils utilisant la fonctionnalité « Lancement sécurisé » sous Windows 11 version 23H2 (éditions Enterprise ou IoT). Ils refusaient de s’éteindre ou de se mettre en veille. Une fois ces correctifs installés, le cycle d’alimentation des machines et les protocoles de connexion à distance devraient retrouver un comportement normal.

Une série noire qui interroge sur le contrôle qualité de Microsoft

Cet incident n’est pas un cas isolé mais s’inscrit dans une longue liste de dysfonctionnements ayant touché Windows 11 au cours de l’année écoulée, malgré les tests effectués auprès des membres Windows Insiders. L’incapacité d’éteindre son PC à cause d’une mise à jour est qualifiée de négligence majeure, mais d’autres bugs récents ont également entaché l’expérience utilisateur. On note par exemple un problème où le gestionnaire des tâches restait actif en arrière-plan après fermeture, monopolisant les ressources système au fil des sessions.

L’historique récent des déboires inclut aussi un bug ironique où l’Explorateur de fichiers, censé voir son mode sombre amélioré, aveuglait les utilisateurs avec un écran blanc soudain. Plus grave encore, une mise à jour précédente avait corrompu l’environnement de récupération Windows, rendant impossible la restauration du PC via les options dédiées. Cette accumulation d’erreurs techniques souligne l’urgence pour Microsoft de revoir ses processus de validation pour redorer l’image globale de Windows 11.