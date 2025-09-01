TENDANCES
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows 11 : Microsoft dément avoir endommagé votre SSD avec une mise à jour
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 : Microsoft dément avoir endommagé votre SSD avec une mise à jour

1 Sep. 2025 • 9:48
0

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, attribuant aux mises à jour de Windows 11, notamment KB5063878 et KB5062660, des pannes de SSD équipés de contrôleurs Phison. Ces allégations, amplifiées par des influenceurs tech sur YouTube et TikTok, évoquent des corruptions de données et des SSD qui disparaissant. Microsoft et Phison démentent toutefois tout lien direct avec ces mises à jour.

Windows 11 Bureau PC Portable

Une enquête approfondie sans résultats concluants

Phison a pris connaissance des signalements de pannes le 18 août et a lancé une enquête. Dans un communiqué publié la semaine dernière, l’entreprise indique avoir effectué plus de 2 200 cycles de tests, totalisant 4 500 heures, sans parvenir à reproduire le problème. « Aucun partenaire ni client n’a signalé que ce problème touchait leurs disques à ce jour », précise Phison.

Microsoft a répondu peu après, affirmant qu’« après une enquête approfondie, aucun lien n’a été établi entre la mise à jour de sécurité d’août 2025 pour Windows et les types de pannes de disques durs signalés sur les réseaux sociaux ». L’entreprise ajoute qu’elle collabore avec ses partenaires fabricants de stockage pour analyser le problème. Ni les données télémétriques ni les tests internes n’ont révélé d’augmentation des défaillances de SSD ou de corruptions de fichiers après l’installation de la mise à jour de sécurité de Windows 11 (24H2).

Une rumeur née sur les réseaux sociaux

L’origine des supposés problèmes semble remonter à un utilisateur japonais sur X (ex-Twitter), qui a été le premier à suggérer que la mise à jour de Windows 11 provoquait des pannes de SSD. Quelques commentaires ont rapporté des expériences similaires, mais les preuves d’un problème généralisé restent minces. Une hypothèse plausible pointe vers un lot défectueux de SSD, ce qui pourrait expliquer ces incidents isolés.

Pour l’heure, rien n’indique que la mise à jour de sécurité d’août 2025 endommage les SSD. Microsoft maintient une surveillance active des retours utilisateurs et s’engage à enquêter sur tout nouveau signalement. Les utilisateurs peuvent donc installer cette mise à jour sans crainte majeure.

Signaler une erreur dans le texte

