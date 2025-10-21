TENDANCES
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 : Microsoft déploie une mise à jour en urgence après un bug

21 Oct. 2025 • 18:51
0

Microsoft a été contraint de publier un correctif d’urgence pour Windows 11 afin de résoudre un problème critique introduit par sa dernière mise à jour mensuelle. Déployé en moins d’une semaine, ce patch restaure l’accès à l’environnement de récupération qui était devenu inutilisable avec les souris et claviers connectés en USB.

Windows 11 Logo

Un bug gênant sur Windows 11

Le problème provenait de la mise à jour de sécurité du 14 octobre (KB5066835). Une fois installée, elle empêchait le fonctionnement des souris et claviers connectés en USB au sein de l’environnement de récupération Windows (WinRE). Les utilisateurs se retrouvaient donc dans l’incapacité de naviguer dans les menus pour restaurer ou réinitialiser leur PC en cas de problème majeur, bien que leurs périphériques fonctionnent parfaitement une fois le système d’exploitation démarré.

Dans ses notes de version, Microsoft confirme l’incident :

[USB] Correction : après l’installation de la mise à jour de sécurité Windows publiée le 14 octobre 2025 (KB5066835), les périphériques USB, tels que les claviers et les souris, ne fonctionnent pas dans l’environnement de récupération Windows (WinRE). Ce problème empêche la navigation de l’une des options de récupération dans WinRE. Notez que les périphériques USB continuent de fonctionner normalement dans le système d’exploitation Windows.

Le patch KB5070773 est disponible

Face à la gravité de la situation, l’entreprise a rapidement réagi en publiant le correctif KB5070773. Cette mise à jour, qualifiée d’« out-of-band » car diffusée en dehors du calendrier habituel, est disponible dès maintenant pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11. Elle a pour unique but de restaurer la fonctionnalité des périphériques USB dans WinRE.

Cette procédure d’urgence reste peu commune pour Microsoft, qui réserve généralement ces déploiements rapides aux failles de sécurité critiques. Cependant, ce n’est pas la première fois cette année. En juin, un patch similaire avait dû être publié en urgence après qu’une mise à jour de mai a provoqué des erreurs de démarrage sur certains ordinateurs.

Signaler une erreur dans le texte

