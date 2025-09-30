TENDANCES
Windows 11 25H2 : la mise à jour 2025 est disponible, voici les nouveautés
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 25H2 : la mise à jour 2025 est disponible, voici les nouveautés

30 Sep. 2025 • 19:23
0

Microsoft propose aujourd’hui au téléchargement Windows 11 25H2, sa « grosse » mise à jour de 2025. Contrairement aux versions majeures habituelles, cette itération se présente sous forme d’une mise à jour relativement légère garantissant une installation rapide. Elles se repose sur une architecture technique partagée avec la version 24H2.

Windows 11 Bureau PC Portable

Une dualité technique entre Windows 11 25H2 et 24H2

La version 25H2 s’appuie intégralement sur la base de code et la branche de maintenance de la version 24H2, reproduisant le modèle adopté précédemment entre les versions 22H2 et 23H2. Cette proximité technique implique que toutes les fonctionnalités intégrées à la version 25H2 seront également disponible sur 24H2. Les utilisateurs ayant installé hier la mise à jour non-sécuritaire pour la version 24H2 disposent déjà de l’ensemble des apports de la version 25H2, rendant la distinction entre les deux versions largement symbolique.

Cette approche permet à Microsoft de maintenir un cycle de publication annuel tout en mutualisant les efforts de développement et de maintenance. Pour l’utilisateur final, le changement de numérotation masque une continuité technique totale.

Renforcement sécuritaire et intelligence artificielle

Microsoft met l’accent sur les progrès accomplis en matière de protection. « La version 25H2 intègre des avancées significatives dans la détection des vulnérabilités de compilation et d’exécution, couplées à un codage sécurisé assisté par IA. Nous avons conçu la version 25H2 pour traiter et atténuer les menaces de sécurité en conformité avec une politique et des exigences robustes de cycle de développement sécurisé (SDL) », précise l’entreprise.

Windows 11 Logo PC Portable

L’allègement du système constitue l’autre axe structurant de cette mise à jour. Microsoft supprime définitivement PowerShell 2.0 ainsi que l’interface de ligne de commande Windows Management Instrumentation (WMIC), deux composants hérités désormais considérés comme obsolètes

De leur côté, les secteurs commercial et éducatif bénéficient de fonctionnalités spécifiques. Le support Wi-Fi 7 fait son entrée dans les configurations d’entreprise, offrant des débits théoriques supérieurs et une latence réduite pour les réseaux professionnels. Les administrateurs système gagnent par ailleurs la possibilité de désinstaller davantage d’applications du Microsoft Store préinstallées via les outils de gestion Intune et Stratégie de groupe, répondant aux demandes récurrentes de personnalisation des déploiements standardisés.

Un déploiement en cours

Les utilisateurs souhaitant installer dès maintenant Windows 11 25H2 doivent activer l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans les paramètres de Windows Update.

Microsoft se réserve toutefois le droit de bloquer temporairement le déploiement sur certaines configurations lorsque des incompatibilités d’applications ou de pilotes sont détectées. Le groupe étalera le déploiement sur les prochains mois tout en documentant publiquement les problèmes connus et les incompatibilités matérielles identifiées.

