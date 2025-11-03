TENDANCES
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 corrige enfin le bug qui redémarrait le PC au lieu de l’éteindre après une mise à jour

3 Nov. 2025 • 18:33
0

Si vous avez déjà pesté contre votre PC qui redémarre au lieu de s’éteindre après avoir cliqué sur « Mettre à jour et éteindre », vous n’êtes pas seul et ce n’était pas une erreur de votre part. Après des années de frustration pour les utilisateurs, Microsoft a enfin officiellement reconnu et corrigé ce bug tenace qui touche aussi bien Windows 10 que Windows 11.

Windows 11 Bureau PC Portable

Un correctif enfin déployé après des années d’attente

Le problème est désormais résolu. Dans un document lié à la mise à jour facultative d’octobre 2025 (KB5067036), Microsoft confirme avoir « corrigé un problème sous-jacent qui pouvait empêcher « Mettre à jour et éteindre » d’éteindre réellement votre PC ». Bien que la firme de Redmond n’ait jamais admis l’existence de ce bug auparavant, ce correctif met fin à une anomalie rapportée massivement par les utilisateurs depuis l’époque de Windows 10.

Ceux qui ont installé cette mise à jour optionnelle ou une version plus récente de Windows 11 (build 26200.7019 ou supérieure) bénéficient déjà de la correction. Pour tous les autres, la solution sera intégrée à la mise à jour de sécurité mensuelle, le Patch Tuesday, prévue pour le 11 novembre.

L’explication technique d’un redémarrage non désiré

Mais pourquoi ce comportement étrange se produisait-il ? Bien que Microsoft ne donne pas de détails, la cause est probablement liée au fonctionnement même du processus de mise à jour. Lorsque vous choisissez « Mettre à jour et éteindre », Windows doit effectuer une tâche complexe. Il ne peut pas simplement installer les fichiers et s’arrêter car certains fichiers système ne peuvent être remplacés pendant que le système d’exploitation est en cours d’exécution.

Pour cette raison, Windows doit obligatoirement redémarrer dans une phase de maintenance hors ligne, l’écran que tout le monde connaît indiquant que l’installation de mises à jour est en cours. Le bug survenait très probablement à cette étape : après ce redémarrage forcé, l’instruction initiale d’éteindre l’ordinateur était perdue ou bloquée par un autre processus. Au lieu de s’éteindre, Windows poursuivait donc son démarrage normal jusqu’à l’écran de connexion, au grand dam de l’utilisateur.

