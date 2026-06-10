Android Auto : Google déploie un correctif pour les déconnexions qui gâchent les trajets

Google tente de mettre fin à une série de problèmes de connexion qui perturbent Android Auto depuis plusieurs mois. Une mise à jour des services Google Play cible désormais les bugs liés aux connexions des appareils, un point crucial pour les conducteurs touchés par des coupures en plein trajet.

Android Auto est devenu un prolongement naturel du smartphone dans la voiture. Navigation GPS, appels, messages, musique, podcasts ou applications compatibles : l’interface de Google permet de retrouver les usages essentiels du téléphone directement sur l’écran du tableau de bord, avec une présentation pensée pour limiter les distractions. Mais lorsque la connexion devient instable, toute l’expérience s’effondre. Un simple décrochage peut interrompre Google Maps, couper la lecture audio ou rendre les commandes vocales indisponibles au moment où elles sont justement les plus utiles.

C’est précisément le scénario rencontré par de nombreux utilisateurs ces derniers mois. Les témoignages évoquent des déconnexions répétées, parfois au bout de quelques minutes seulement, sans changement évident de câble, de voiture ou de smartphone. Le problème semble d’autant plus frustrant qu’il ne touche pas un seul constructeur automobile ni une seule marque de téléphone. Des conducteurs équipés de smartphones Samsung, Google Pixel ou d’autres modèles Android ont signalé des comportements similaires, aussi bien en connexion filaire qu’en mode sans fil.

Une mise à jour des services Google Play pour stabiliser Android Auto

Google a publié une nouvelle mise à jour des services Google Play, estampillée v26.22 et datée du 8 juin 2026, qui mentionne des corrections de bugs pour les services liés aux connexions des appareils dans la catégorie Auto. Le descriptif officiel reste volontairement très vague, comme c’est souvent le cas avec les changelogs des services système de Google. Il ne cite pas explicitement Android Auto, mais la mention de la connectivité automobile laisse peu de doute sur la cible principale de ce correctif.

Pour les utilisateurs concernés, cette mise à jour pourrait donc représenter une avancée importante. Android Auto repose entièrement sur la stabilité du lien entre le smartphone et le système d’infodivertissement de la voiture. Lorsque ce lien se rompt, l’interface devient inutilisable, même si le téléphone fonctionne parfaitement par ailleurs. Le problème est encore plus pénalisant avec Android Auto sans fil, qui dépend à la fois du Bluetooth, du Wi-Fi et des services système de Google pour maintenir une session stable.

Cette nouvelle tentative intervient alors que Google a déjà multiplié les ajustements ces dernières années autour de son écosystème embarqué. L’entreprise avait notamment revu en profondeur l’expérience avec la nouvelle interface d’Android Auto, pensée pour mieux exploiter les écrans larges, améliorer le multitâche et faciliter l’accès à Google Maps ou aux applications audio.

Des coupures difficiles à diagnostiquer pour les conducteurs

La difficulté, avec ce type de bug, tient à la quantité de variables en jeu. Un dysfonctionnement Android Auto peut venir du câble USB, du port de la voiture, du micrologiciel du système embarqué, d’une mise à jour Android, d’un changement dans les services Google Play ou encore d’une incompatibilité temporaire avec une application tierce. C’est ce qui rend les diagnostics complexes : deux utilisateurs peuvent constater les mêmes coupures, mais avec des causes différentes.

Dans certains cas, les solutions classiques peuvent encore aider. Il reste recommandé de vérifier que les services Google Play, Android Auto, Google Maps et l’application Google sont bien à jour. Pour les connexions filaires, un câble USB de bonne qualité, compatible avec le transfert de données et pas seulement avec la recharge, peut faire une vraie différence. Pour les connexions sans fil, supprimer puis réassocier la voiture dans les paramètres Android Auto peut parfois réinitialiser une session défaillante.

Mais les signalements récents laissent penser qu’une partie des problèmes dépassait le simple cas du câble défectueux. Certains conducteurs indiquaient perdre la connexion avec le même smartphone, la même voiture et le même équipement qu’auparavant. Cela renforce l’hypothèse d’un bug logiciel côté Google, corrigé progressivement via les services Play plutôt que par une mise à jour complète du système Android.

Android Auto reste au centre de la stratégie automobile de Google

Cette correction arrive à un moment important pour Google dans l’automobile. Le groupe ne se contente plus de proposer une interface projetée depuis le smartphone. Il développe aussi Android Automotive, un système directement intégré dans certains véhicules, et prépare l’arrivée plus large de l’intelligence artificielle à bord. Sur ce point, Google a déjà annoncé que Gemini allait arriver dans les voitures comme assistant IA, avec l’ambition de rendre les commandes vocales plus naturelles pour la navigation, les messages ou la recherche d’informations en route.

Cette évolution ne pourra toutefois convaincre que si les bases techniques restent solides. Les automobilistes attendent d’abord une connexion fiable, un affichage stable et une réponse rapide aux commandes. Les nouveautés logicielles perdent tout intérêt si Android Auto se coupe en pleine navigation ou si l’écran de la voiture reste bloqué au démarrage.

Google a déjà connu d’autres épisodes délicats avec son interface embarquée. Des utilisateurs avaient par exemple rencontré des soucis avec Google Assistant sur Android Auto après Android 13, preuve que les interactions entre le système, les applications Google et les véhicules restent sensibles. Plus largement, les plateformes automobiles connectées sont régulièrement confrontées à ce type de fragilité, comme l’avaient aussi montré les problèmes de Waze sur Apple CarPlay et Android Auto.

Comment vérifier si le correctif est disponible ?

La mise à jour des services Google Play se déploie généralement de manière progressive. Tous les utilisateurs ne la reçoivent donc pas exactement au même moment. Pour vérifier la version installée, il faut se rendre dans les paramètres Android, ouvrir la section dédiée aux applications, rechercher les services Google Play, puis consulter les informations de l’application. Selon les fabricants, le chemin peut légèrement varier.

Il est aussi possible de vérifier les mises à jour système Google Play depuis les paramètres du téléphone, dans la rubrique liée à la sécurité, à la confidentialité ou aux informations Android. Sur certains modèles, un redémarrage peut être nécessaire après l’installation pour que les changements soient pleinement pris en compte.

Pour l’heure, il reste prudent de parler d’un correctif potentiel plutôt que d’une résolution définitive. Les notes de version de Google ne détaillent pas les scénarios corrigés, et il faudra attendre les retours des utilisateurs pour savoir si les coupures disparaissent réellement dans la durée. Mais le fait que Google intervienne directement sur les services liés à la connectivité automobile est un signal encourageant.

Si cette mise à jour tient ses promesses, elle pourrait rendre Android Auto nettement plus fiable pour les conducteurs touchés depuis plusieurs mois. Dans le cas contraire, Google devra poursuivre ses ajustements, car la stabilité n’est pas un détail dans une voiture connectée : elle conditionne l’usage quotidien de la navigation, de la musique, des appels et des commandes vocales. À mesure que l’automobile devient plus logicielle, la qualité des mises à jour devient aussi importante que les nouvelles fonctionnalités elles-mêmes.