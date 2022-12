Le blocage de Google Assistant avec Android Auto est lié à Android 13

De plus en plus d’utilisateurs constatent que Google Assistant ne fonctionne plus ou fonctionne mal avec Android Auto depuis qu’ils ont installé Android 13 sur leur smartphone.

Android Auto a été déployé sur de nombreux appareils tournant Android. Après que Google a donné le coup d’envoi sur ses téléphones Pixel, Samsung a suivi avec des dizaines de mises à jour disponibles sur ses smartphones Galaxy. OnePlus et d’autres marques ont également déployé la mise à jour.

Lorsque les téléphones Pixel ont initialement été mis à jour vers Android 13, un nombre limité d’utilisateurs ont signalé que la mise à jour posait des problèmes avec Android Auto, au point d’avoir un impact sur Google Assistant. Le principal problème vient de l’utilisation des commandes « Ok Google » ou « Hey Google ». Certaines des personnes concernées voient également la barre inférieure d’Android Auto s’éteindre. L’utilisation d’un bouton manuel pour déclencher l’assistant vocal semble fonctionner pour certains, mais pour d’autres, il ne traite toujours pas les commandes.

Des utilisateurs avec des smartphones Google, Samsung, Sony, Redmi et autres ont depuis posté des messages évoquant ce problème sur les forums de Google. Pour beaucoup, le problème n’est pas apparu avant l’arrivée d’Android 13, mais il y a une chance que le souci sous-jacent soit également causé par une mise à jour de l’application Google, étant donné que certains téléphones Pixel sont concernés malgré le fait qu’ils aient Android 13 depuis un certain temps maintenant.

Un autre problème qui semble être lié est celui de certains utilisateurs qui signalent qu’Android Auto ne lit soudainement plus les messages à voix haute.

Que faire en l’état ? Pas grand-chose malheureusement, si ce n’est attendre un correctif de la part de Google.